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Despedir empleados por IA ya es ilegal en un país: así avanza la protección laboral ante la automatización

La sentencia obliga a las empresas a priorizar la movilidad interna y la capacitación, abriendo el debate internacional sobre la ética y la regulación laboral

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Un hombre colombiano de mediana edad lleva una caja con sus pertenencias en una oficina moderna, mirando a un robot humanoide blanco que teclea en un ordenador.
El caso evidencia la urgencia de regular la integración ética de la inteligencia artificial, promoviendo empleos de mayor valor y garantizando derechos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial avanza velozmente, transformando industrias y generando nuevas oportunidades, pero también incertidumbre laboral. Mientras empresas de todo el mundo recurren a la IA para optimizar procesos y reducir costos, la amenaza de despidos masivos por reemplazo tecnológico se ha vuelto un temor real para millones de trabajadores.

Sin embargo, la reciente decisión de un juzgado en el continente asiático marca un precedente clave: despedir a un trabajador solo porque la IA puede hacer su trabajo de forma más barata es ahora ilegal en ese país.

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Este fallo es relevante porque responde a una preocupación global sobre la automatización y la protección de los derechos laborales en la era digital, abriendo el debate sobre cómo deberían actuar otros países ante la sustitución de personas por software y robots.

Personas afectadas por el desempleo debido a la automatización y el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El fallo reconoce que la IA transforma empleos pero no elimina la necesidad de talento humano, y obliga a repensar la protección social y los marcos regulatorios en la automatización – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo fue el caso del tribunal que protegió al empleado de la IA

La sentencia se originó tras la denuncia de Zhou, inspector de calidad en una empresa de encuestas online en Hangzhou, China. Su labor consistía en supervisar los resultados generados por IA, asegurando la precisión y eliminando contenidos problemáticos. La empresa le comunicó que, gracias a la automatización, su puesto ya podía ser cubierto por la IA y le ofreció un cargo alternativo con 30% menos de salario. Zhou rechazó la propuesta y fue despedido.

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El tribunal falló a su favor, considerando que el uso de IA no constituye un “cambio sustancial de circunstancias objetivas” que justifique un despido legal en el país. Además, la reducción salarial fue calificada como injusta. El juez recomendó que las empresas prioricen la recualificación y promoción de empleados a roles que exijan más intervención humana, en lugar de simplemente reemplazarlos por tecnología.

Contexto internacional: despidos masivos y diferencias regulatorias

En contraste con la nación del continente asiático, países como Estados Unidos mantienen una legislación más flexible, permitiendo despidos “por reorganización” o “eficiencia”, y donde la automatización suele ser argumento suficiente para recortar plantillas.

Solo en los primeros meses de 2026, más de 40.000 trabajadores estadounidenses perdieron su empleo por motivos vinculados a la IA, con gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft, Google y Meta liderando la ola de despidos pese a reportar beneficios récord.

Un joven con expresión triste, llorando, sostiene una carta de despido y una caja con objetos personales en una oficina moderna. Robots humanoides trabajan en escritorios a su alrededor.
Despidos por inteligencia artificial: el debate legal se intensifica tras la histórica sentencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta disparidad revela la necesidad de un debate global sobre la regulación del trabajo en la era de la automatización. La posibilidad de que una empresa despida empleados únicamente porque la IA resulta más eficiente, o la justicia de recortar salarios y posiciones en nombre del avance tecnológico, son temas que requieren respuestas claras.

IA: ¿amenaza o transformación laboral?

Pese a los temores, la IA no solo elimina puestos de trabajo; también transforma y crea nuevos roles dentro de las empresas. Gustavo Moussalli, vicepresidente senior de Oracle NetSuite para Latinoamérica, señaló que la automatización puede liberar a los trabajadores de tareas repetitivas, permitiéndoles enfocarse en áreas donde el aporte humano es insustituible: “La IA transforma puestos y responsabilidades, pero no elimina la necesidad de supervisión ni de talento humano”.

Las empresas que apuestan por la integración ética de la IA, como Oracle NetSuite, han incorporado profesionales de diversas disciplinas para diseñar soluciones que potencien el talento y la creatividad del personal. El fenómeno es comparable a la transición hacia la nube: lejos de destruir empleos, generó miles de oportunidades en nuevas áreas de especialización.

La protección laboral ante la automatización exige un equilibrio entre innovación y derechos humanos. El caso asiático demuestra que es posible limitar los despidos injustificados por IA y exigir a las empresas que inviertan en recualificación y movilidad interna.

Al mismo tiempo, la experiencia de compañías tecnológicas muestra que el avance digital puede traducirse en empleos de mayor valor agregado, siempre que exista una estrategia clara de transformación organizacional.

El desafío para gobiernos, empresas y trabajadores es construir un marco legal y ético que garantice la inclusión, promueva la capacitación y evite que la “excusa de la IA” se convierta en sinónimo de precarización laboral. El futuro, más que de sustitución, será de colaboración entre humanos y máquinas, donde la clave estará en adaptar el talento a las nuevas demandas de la economía digital.

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