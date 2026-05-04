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La emoción de María Belén Ludueña y Jorge Macri tras llevar a casa a su hijo Vito por primera vez

La periodista y el jefe de Gobierno porteño compartieron en redes el tierno momento en que su bebé recibió el alta y comenzó su primera aventura familiar fuera del sanatorio

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La tierna foto de María Belén Ludueña con Vito, su hijo con Jorge Macri
La pareja celebró el momento en que emprendieron el regreso a casa junto a su bebé (Instagram)

La llegada de Vito, el primer hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri, se convirtió en una celebración compartida tanto puertas adentro como en las redes sociales. Y, finalmente, los flamantes padres pudieron celebrar el momento de volver a su hogar juntos.

El esperado alta médica llegó este lunes y, con él, el momento de emprender el regreso a casa. En una de las fotos más recientes, se ve a Vito recostado en el huevito, vestido de blanco y cubierto por una manta tejida, listo para su primer viaje fuera del sanatorio. “Está todo bien y ya nos dieron el alta. ¡Listo para conocer casa!”, escribió Ludueña junto a la imagen, transmitiendo alivio y entusiasmo en partes iguales. Otra escena muestra a ambos padres en el hall del sanatorio, sonrientes y atentos a cada movimiento de su bebé, mientras ajustan el cinturón de seguridad antes de salir rumbo al hogar.

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La periodista no dejó pasar la oportunidad para agradecer al personal del Sanatorio Otamendi por la atención recibida durante el nacimiento de Vito. “Muchísimas gracias a todo el equipo por su profesionalismo y, sobre todo, por el amor con el que nos trataron a mí y a Vito”, expresó, sumando un mensaje de reconocimiento y gratitud a quienes la acompañaron en este proceso tan esperado.

Primer plano de un bebé recién nacido, Vito, con gorro blanco y envuelto en una manta beige, sentado en un asiento de seguridad para coche gris oscuro
María Belén Ludueña y Jorge Macri celebron con emoción la llegada a casa de su hijo Vito, marcando el inicio de una nueva etapa familiar

El nacimiento de Vito se produjo el jueves pasado en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires, luego de una cesárea programada. Horas después del parto, la pareja compartió la primera foto juntos: María Belén, aún en la camilla, sonríe visiblemente emocionada mientras sostiene a su hijo recién nacido sobre el pecho, envuelto en una manta blanca y con un pequeño gorro tejido. A su lado, Jorge Macri, con barbijo quirúrgico y cofia, acaricia delicadamente al bebé y mira a cámara, completando el retrato familiar. La imagen, cargada de ternura y cercanía, transmite la intimidad de las primeras horas y el instante preciso en que la pareja se convierte en familia de tres.

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El mensaje que acompañó esa primera postal fue tan directo como emotivo: “¡Bienvenido Vito! ¡Somos muy felices por tu llegada! Te amamos. ¡Muchas gracias a todos por el cariño!”. Las reacciones no tardaron en llegar: la publicación se llenó de expresiones de afecto, felicitaciones y buenos deseos para la familia. Amigos, colegas y seguidores celebraron el nacimiento y acompañaron con mensajes de alegría la llegada de Vito, quien desde el primer día recibió el calor de una comunidad virtual atenta a cada detalle.

Jorge Macri y María Belén Ludueña miran sonrientes a su bebé Vito, quien está en un asiento de seguridad infantil verde oscuro. Ambos lo rodean con cariño
María Belén Ludueña y Jorge Macri mostraron su felicidad al llevar a casa por primera vez a su hijo luego de su nacimiento

En los días previos al parto, Ludueña había compartido en sus historias escenas de la vida cotidiana, reflejando la calma y la intimidad familiar antes del gran acontecimiento. Una de las imágenes más entrañables la mostró en el ascensor del edificio, abrazada a Jorge Macri y luciendo una panza avanzada, bajo el abrigo otoñal característico de Buenos Aires a fines de abril. “La última foto de dos”, escribió la periodista, anticipando la inminente llegada de su hijo y retratando la mezcla de expectativa y emoción que atravesaba a la pareja.

La llegada de Vito marca el cierre de una etapa de espera y el inicio de una aventura familiar que Ludueña y Macri eligieron compartir con sus seguidores. Cada imagen y cada mensaje publicado en redes sociales refleja la felicidad, la ternura y el compromiso de la pareja en estos primeros días como padres. La reacción de la comunidad virtual no se hizo esperar: los mensajes de felicitaciones y buenos augurios siguen multiplicándose, acompañando a la familia en este nuevo comienzo.

Una de las últimas fotos de María Belén Ludueña embarazada de Vito, junto a su esposo Jorge Macri (Instagram)
Una de las últimas fotos de María Belén Ludueña embarazada de Vito, junto a su esposo Jorge Macri (Instagram)

Con el regreso a casa, la rutina se transformará y la familia de tres comenzará a escribir su propia historia, marcada por la emoción del primer hijo, la complicidad de la pareja y el deseo de crecer juntos. Mientras Vito se adapta a su nuevo mundo, Ludueña y Macri celebran el inicio de una etapa llena de desafíos, ilusiones y momentos inolvidables, compartiendo cada paso con quienes los acompañan desde cerca y desde lejos.

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