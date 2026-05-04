Quién es Marco Calone, el tercero en discordia que habría roto el matrimonio de Diego Maradona Jr.

Marco Calone es un cantante reconocido en la escena musical de Nápoles y uno de sus temas, T'Aggio purtato na rosa, tiene más 23 millones de reproducciones (YouTube)

El presente de Diego Maradona Jr. se vio sacudido por una noticia que rápidamente trascendió las fronteras y ocupó el centro de la escena mediática tanto en Italia como en la Argentina. Tras más de una década de pareja con Nunzia Pennino, madre de sus dos hijos, el hijo del Diez enfrenta ahora no solo el duelo de la separación, sino también la repercusión de una presunta traición de uno de sus amigos más cercanos, Marco Calone.

El nombre que quedó en el centro de la tormenta es el de Calone, un músico napolitano con una reconocida trayectoria dentro del circuito neomelódico. Tiene 43 años y nació en Nápoles, en el seno de una familia de artistas. Es hijo de la cantante Cinzia Oscar (Vincenza Testa) y del músico Franco Calone, y desde muy joven decidió seguir el camino de sus padres en la música popular italiana. Con una carrera activa desde fines de la década de 2000, Calone publicó más de una decena de discos y una larga lista de sencillos, entre los que destacan éxitos que lograron trascender las fronteras italianas, como “E staje male” y “Si felice tu”.

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En redes sociales, Calone mantiene una presencia destacada y un vínculo permanente con sus seguidores. Su cuenta de Instagram roza los 400 mil seguidores, donde comparte tanto novedades de su carrera y lanzamientos musicales, como también escenas de su vida cotidiana, giras y encuentros familiares. La popularidad de Calone en Europa, especialmente en Italia, lo posiciona como una figura de peso dentro de la movida neomelódica y le otorga una visibilidad que ahora, por motivos personales, lo llevó al ojo de la tormenta.

El artista napolitano fue señalado como el tercero en discordia entre el matrimonio de Diego Jr. y Ninzia (Instagram)

Calone recibiendo un reconocimiento en el programa italiano Stanno tutti invitati

El escándalo se desató de lleno cuando, la semana pasada, varios medios italianos y argentinos comenzaron a replicar una versión que hasta entonces era solo un rumor en el entorno del hijo de Diego Maradona. Según trascendió, Nunzia habría iniciado una relación con el artista, el mejor amigo de Diego Jr., poco después de la separación. El dato fue confirmado en la televisión argentina por la panelista Carolina Molinari, quien en LAM (América) contó: “Hoy en medios italianos surgió que ella estaría de novia con el mejor amigo de él”. Karina Iavicoli, otra de las panelistas, sumó el dato del nombre y la profesión del nuevo protagonista, que terminó de darle forma al escándalo y multiplicó las repercusiones en ambos lados del Atlántico.

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La historia de la separación comenzó en agosto de 2025, cuando Molinari reveló que la pareja atravesaba una crisis profunda. “Ellos se separaron con una denuncia de su exmujer, con la cual tiene dos hijos. Esto fue en agosto, yo hablé con él y estaba mal, en un momento cerró sus redes sociales y después las volvió a abrir”, relató la panelista sobre aquellos días de hermetismo absoluto. Si bien durante meses el motivo de la ruptura se mantuvo bajo estricta reserva, la versión oficial fue siempre que la prioridad de ambos era proteger a Diego Matías e India Nicole, los hijos que tienen en común, y evitar que el conflicto impactara de lleno en la vida de los niños.

Andrea Bocelli y el cantante Marco Calone conversan en un evento formal, ambos luciendo atuendos elegantes y modernos (Instagram)

El giro inesperado llegó cuando el rumor de la relación entre Nunzia y Calone dejó de ser solo un comentario de pasillo y pasó a ocupar titulares. El círculo cercano de Diego Maradona Jr. recibió la noticia como un golpe doble: no solo se trataba del fin de una pareja de casi doce años, sino también de una traición de quien consideraba uno de sus mejores amigos. La noticia desató una ola de especulaciones, debates y repercusiones en la prensa de ambos países, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del momento.

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La ruptura entre el hijo del Diez y su pareja, Nunzia Pennino, generó conmoción tras la difusión de versiones que señalan una presunta traición con el mejor amigo del hijo del astro (LAM - América)

Mientras tanto, Diego Jr. eligió el silencio y la cautela. Según personas de su entorno, el hijo del Diez prioriza el bienestar de sus hijos y busca recomponer su vida lejos de los flashes, aunque la herida por la traición de su amigo y el avance mediático de la nueva pareja de su ex todavía está muy presente. Nunzia Pennino, en tanto, quedó en el centro de la escena y su nombre se convirtió en tendencia, aunque hasta el momento no ha dado declaraciones públicas sobre el vínculo con Calone.