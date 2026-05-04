El Ministerio de Finanzas Públicas implementa nuevas reglas para la emisión de Bonos del Tesoro 2026 en Guatemala

El Ministerio de Finanzas Públicas implementa el Acuerdo Gubernativo 26-2026, modernizando la emisión de Bonos del Tesoro 2026 con Q.24 mil millones disponibles para proyectos públicos y nuevas opciones de inversión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Finanzas Públicas implementó el nuevo reglamento que regula la emisión y colocación de los Bonos del Tesoro 2026, una herramienta clave para obtener recursos que el Estado destina a proyectos públicos con la promesa de devolver el capital e intereses en plazos previamente establecidos.

El marco normativo, consignado en el Acuerdo Gubernativo 26-2026, vigente abre la puerta a la participación tanto de pequeños inversionistas como de instituciones, según información del Ministerio de Finanzas Públicas.

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El monto disponible para este año asciende a Q.24 mil 098.9 millones, una cifra aprobada por el Congreso de la República mediante el Decreto 03-2026, que modificó el Presupuesto General originalmente establecido por el Decreto 36-2024.

Este dato, incluido en la información oficial, diferencia a esta emisión de ejercicios previos y evidencia la magnitud del recurso que el Estado busca canalizar a través de estos instrumentos.

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Un Bono del Tesoro funciona como un certificado de ahorro: quien lo adquiere presta dinero directamente al Estado, que lo emplea para financiar políticas y obras públicas.

La devolución del capital y los intereses se realiza según las condiciones establecidas en cada emisión, lo que convierte a estos bonos en una opción de inversión regulada, segura y con respaldo estatal. Esta dinámica permite que tanto la ciudadanía como bancos u otras entidades aporten capital al financiamiento del gasto público.

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El reglamento oficial precisa los mecanismos para la emisión, negociación, colocación y liquidación de los bonos, además de detalles sobre eventuales operaciones de rescate, canje y el proceso para el pago puntual a los tenedores. El Minfin, especifica que están previstas tres modalidades para adquirir los títulos: certificados físicos; certificados electrónicos registrados en el Banco de Guatemala; y registros negociados mediante bolsas de comercio o entidades privadas habilitadas para custodiar los títulos.

Cada modalidad contempla procedimientos diferenciados para la custodia y acreditación de los derechos de los inversionistas.

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Pilas de bonos del tesoro de la República de Guatemala con valor de Q10,000 cada uno, representan una herramienta fundamental para la inversión pública y el desarrollo económico del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo el régimen de certificados electrónicos o registros en cuenta, la normativa prevé la acreditación automática de los pagos de capital e intereses en las cuentas bancarias que el inversionista haya notificado oficialmente. Esto simplifica la gestión y reduce riesgos de extravío o demora en las transferencias. Adicionalmente, la legislación permite transferir, vender o usar los instrumentos como garantía bancaria, siempre y cuando se ajusten a los protocolos y se inscriban adecuadamente.

El artículo 6 del reglamento instruye que el Ministerio de Finanzas Públicas deberá proporcionar a los agentes colocadores información técnica sobre cada emisión, incluyendo datos sobre monto, plazo y tasa de interés, según la información. Las tasas pueden definirse mediante subasta pública o licitación, estableciendo una línea de corte de acuerdo con las ofertas recibidas y las condiciones de los mercados nacional e internacional en el momento de la adjudicación.

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Instrumentos legales como un mazo judicial, documentos de bonos del tesoro y un reglamento indican la nueva normativa sobre la colocación de bonos en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el procedimiento oficial, al momento del vencimiento, el pago de los bonos se ejecutará el día hábil posterior mediante transferencia bancaria desde las cuentas del Tesoro Nacional hacia las cuentas registradas por los inversionistas. En caso de intereses no cobrados, estos no se capitalizan, pero permanecen disponibles para el titular legítimo hasta que decida retirarlos.

La normativa también introduce una medida para asegurar el pago oportuno de intereses: en los siete días hábiles anteriores al vencimiento del cupón de cada serie, el Ministerio de Finanzas Públicas podrá suspender la colocación de bonos mediante anotación en cuenta. Según el análisis, esta suspensión permite a la administración pública organizar los procesos internos y garantizar que los desembolsos a los inversionistas se realicen sin contratiempos administrativos.

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El reglamento 26-2026 redefine las modalidades de inversión estatal y prevé Q.24 mil millones en Bonos del Tesoro

El Acuerdo Gubernativo 26-2026 no solo regula la asignación progresiva del presupuesto a través de bonos, sino que introduce nuevas opciones operativas para movilizar recursos y modernizar la relación entre el Estado y los inversionistas privados.

El reconocimiento de certificados electrónicos y la integración de bolsas de comercio amplía el rango de participantes y ofrece mayor liquidez para estos títulos, mientras que la transparencia en las condiciones de pago y la administración electrónica robustecen la confianza en el instrumento.

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El ministerio prevé utilizar distintas modalidades de colocación según las necesidades del Tesoro y la coyuntura financiera a lo largo de 2026.