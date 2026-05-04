La particular frase de una figura del fútbol sobre su futuro que causó una revolución: “Será lo que Dios le diga a mi esposa”

Endrick se marchó al Lyon en calidad de cedido del Real Madrid

El delantero brasileño Endrick volvió a ser protagonista en la Ligue 1, al anotar en la victoria del Olympique de Lyon por 4-2 ante el Rennes en el OL Stadium, en un partido correspondiente a la jornada 32. Con este resultado, el conjunto francés suma 60 puntos y se consolida en la tercera posición, accediendo provisionalmente a los puestos de clasificación directa para la próxima Champions League. La actuación del joven atacante, cedido desde el Real Madrid, volvió a poner su futuro en el centro de la escena, a dos fechas del cierre del campeonato.

Endrick, de 19 años, alcanzó su octavo gol con la camiseta del Lyon en la presente temporada, acompañando esa cifra con siete asistencias en 19 partidos disputados, 17 de ellos como titular. Durante la segunda parte del encuentro frente al Rennes, el brasileño marcó tras un remate dentro del área y, minutos antes, asistió a Afonso Moreira para el penal que significó el 2-1 parcial.

PUBLICIDAD

Al término del partido, el futbolista fue consultado sobre su continuidad y respondió con cautela: “Si debo quedarme aquí, si debo volver al Real Madrid, si debo ir a otro sitio, haré lo que Dios me diga. Lo que Dios le diga a mi esposa”.

“Le doy gracias a Dios por haberme traído aquí. Estoy muy feliz de estar aquí. Pero eso es todo, haré lo que Dios me diga, lo que Dios le inspire a mi esposa”, declaró en la zona mixta, en palabras recogidas por olympique-et-lyonnais.com.

PUBLICIDAD

La prensa francesa, entre ellos Ligue 1+, destacó la importancia de la presencia del Olympique de Lyon en la próxima Champions League como un posible factor para que el club intente retenerlo. Sin embargo, el delantero no dio certezas sobre su destino inmediato: “No lo sé, estoy muy contento aquí y me siento genial. Estoy cedido y estoy contento con mis compañeros, todo va muy bien, pero después, nunca se sabe qué puede pasar, ya veremos. Lo dejo todo en manos de Dios y veremos qué sucede”, afirmó.

Endrick no dio pistas sobre su futuro (Reuters)

El brasileño, subrayó la importancia del papel que tendrá su entorno familiar: “Es como siempre digo. Si es quedarme aquí, si es volver al Real Madrid, si es irme a otro sitio, haré lo que Dios me diga. Le doy gracias a Dios por haberme traído aquí. Estoy muy feliz de estar aquí. Pero ya está, haré lo que Dios me diga, lo que mi mujer también me diga”.

PUBLICIDAD

El rendimiento de Endrick ha sido objeto de elogios tanto dentro como fuera del club. El propio delantero valoró su decisión de llegar a Lyon: “Venir a Lyon fue una de mis mejores decisiones. Le doy muchas gracias a Dios por ello, porque llegué a un equipo que me recibió con los brazos abiertos. Estoy muy feliz y, si Dios quiere, si voy al Mundial, será gracias a todo Lyon”, expresó tras el partido, de acuerdo con declaraciones reproducidas por Ligue 1+.

El futuro del brasileño no solo depende de las decisiones deportivas. En varias de sus respuestas, Endrick mencionó la importancia de su vínculo familiar, haciendo referencia a su esposa, Gabriely Miranda, modelo e influencer, con quien se casó en septiembre de 2024 bajo un acuerdo matrimonial que incluye reglas particulares de convivencia y comunicación. Ambos compartieron imágenes de la boda en sus redes sociales, refrendando la relevancia del entorno personal en los próximos pasos del futbolista.

PUBLICIDAD

El Olympique de Lyon volverá a la acción en la Ligue 1 el próximo 10 de mayo, cuando visite al Toulouse en el Estadio Municipal, en la penúltima jornada del campeonato. La incógnita sobre la continuidad de Endrick en Francia continuará al menos hasta el final de la temporada, mientras el club lucha por asegurar su lugar en la máxima competencia europea.

Endrick anunció su casamiento en septiembre del 2024