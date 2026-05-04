Deportes

La particular frase de una figura del fútbol sobre su futuro que causó una revolución: “Será lo que Dios le diga a mi esposa”

El brasileño Endrick, figura del Lyon en Francia, habló de un posible retorno al Real Madrid tras la Copa del Mundo

Guardar
Endrick se marchó al Lyon en calidad de cedido del Real Madrid
Endrick se marchó al Lyon en calidad de cedido del Real Madrid

El delantero brasileño Endrick volvió a ser protagonista en la Ligue 1, al anotar en la victoria del Olympique de Lyon por 4-2 ante el Rennes en el OL Stadium, en un partido correspondiente a la jornada 32. Con este resultado, el conjunto francés suma 60 puntos y se consolida en la tercera posición, accediendo provisionalmente a los puestos de clasificación directa para la próxima Champions League. La actuación del joven atacante, cedido desde el Real Madrid, volvió a poner su futuro en el centro de la escena, a dos fechas del cierre del campeonato.

Endrick, de 19 años, alcanzó su octavo gol con la camiseta del Lyon en la presente temporada, acompañando esa cifra con siete asistencias en 19 partidos disputados, 17 de ellos como titular. Durante la segunda parte del encuentro frente al Rennes, el brasileño marcó tras un remate dentro del área y, minutos antes, asistió a Afonso Moreira para el penal que significó el 2-1 parcial.

PUBLICIDAD

Al término del partido, el futbolista fue consultado sobre su continuidad y respondió con cautela: “Si debo quedarme aquí, si debo volver al Real Madrid, si debo ir a otro sitio, haré lo que Dios me diga. Lo que Dios le diga a mi esposa”.

“Le doy gracias a Dios por haberme traído aquí. Estoy muy feliz de estar aquí. Pero eso es todo, haré lo que Dios me diga, lo que Dios le inspire a mi esposa”, declaró en la zona mixta, en palabras recogidas por olympique-et-lyonnais.com.

PUBLICIDAD

La prensa francesa, entre ellos Ligue 1+, destacó la importancia de la presencia del Olympique de Lyon en la próxima Champions League como un posible factor para que el club intente retenerlo. Sin embargo, el delantero no dio certezas sobre su destino inmediato: “No lo sé, estoy muy contento aquí y me siento genial. Estoy cedido y estoy contento con mis compañeros, todo va muy bien, pero después, nunca se sabe qué puede pasar, ya veremos. Lo dejo todo en manos de Dios y veremos qué sucede”, afirmó.

Endrick no dio pistas sobre su futuro (Reuters)
Endrick no dio pistas sobre su futuro (Reuters)

El brasileño, subrayó la importancia del papel que tendrá su entorno familiar: “Es como siempre digo. Si es quedarme aquí, si es volver al Real Madrid, si es irme a otro sitio, haré lo que Dios me diga. Le doy gracias a Dios por haberme traído aquí. Estoy muy feliz de estar aquí. Pero ya está, haré lo que Dios me diga, lo que mi mujer también me diga”.

El rendimiento de Endrick ha sido objeto de elogios tanto dentro como fuera del club. El propio delantero valoró su decisión de llegar a Lyon: “Venir a Lyon fue una de mis mejores decisiones. Le doy muchas gracias a Dios por ello, porque llegué a un equipo que me recibió con los brazos abiertos. Estoy muy feliz y, si Dios quiere, si voy al Mundial, será gracias a todo Lyon”, expresó tras el partido, de acuerdo con declaraciones reproducidas por Ligue 1+.

El futuro del brasileño no solo depende de las decisiones deportivas. En varias de sus respuestas, Endrick mencionó la importancia de su vínculo familiar, haciendo referencia a su esposa, Gabriely Miranda, modelo e influencer, con quien se casó en septiembre de 2024 bajo un acuerdo matrimonial que incluye reglas particulares de convivencia y comunicación. Ambos compartieron imágenes de la boda en sus redes sociales, refrendando la relevancia del entorno personal en los próximos pasos del futbolista.

El Olympique de Lyon volverá a la acción en la Ligue 1 el próximo 10 de mayo, cuando visite al Toulouse en el Estadio Municipal, en la penúltima jornada del campeonato. La incógnita sobre la continuidad de Endrick en Francia continuará al menos hasta el final de la temporada, mientras el club lucha por asegurar su lugar en la máxima competencia europea.

Endrick anunció su casamiento en septiembre del 2024
Endrick anunció su casamiento en septiembre del 2024

Temas Relacionados

deportes-internacionalEndrickLyonReal MadridLigue 1Liga de EspañaBrasilSelección de Brasildeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El polémico gesto de Hamilton a Colapinto tras el toque que protagonizaron en el GP de Miami de Fórmula 1

El siete veces campeón del mundo le mostró el dedo medio al piloto argentino luego de dejarlo atrás en la carrera principal

El polémico gesto de Hamilton a Colapinto tras el toque que protagonizaron en el GP de Miami de Fórmula 1

El tenis argentino desembarca en Roma: quiénes jugarán el Masters 1000 en el Foro Itálico

Con la presencia de diez tenistas nacionales, se disputará el tradicional torneo italiano del 6 al 17 de mayo

El tenis argentino desembarca en Roma: quiénes jugarán el Masters 1000 en el Foro Itálico

Como la regla de los “Rookies” puede poner en jaque a la Premier League

La inminente obligación de alinear a un jugador sub-21 local desafía la estructura de varios clubes ingleses y cambia el juego en la liga más vista del mundo

Como la regla de los “Rookies” puede poner en jaque a la Premier League

La federación inglesa afirma que “no hay vínculo causal” entre los cabezazos y las lesiones cerebrales

A través de estudios y documentos, la FA enfrenta acusaciones sobre relaciones entre los golpes en la cabeza con enfermedades que afectan el cerebro

La federación inglesa afirma que “no hay vínculo causal” entre los cabezazos y las lesiones cerebrales

Se confirmaron los días de los partidos de octavos de final y la sede de la final del Torneo Apertura

La Liga Profesional confirmó las jornadas de disputa de las series que definirán a los 8 clasificados para los cuartos de final. La definición será en Córdoba

Se confirmaron los días de los partidos de octavos de final y la sede de la final del Torneo Apertura
DEPORTES
El polémico gesto de Hamilton a Colapinto tras el toque que protagonizaron en el GP de Miami de Fórmula 1

El polémico gesto de Hamilton a Colapinto tras el toque que protagonizaron en el GP de Miami de Fórmula 1

El tenis argentino desembarca en Roma: quiénes jugarán el Masters 1000 en el Foro Itálico

Como la regla de los “Rookies” puede poner en jaque a la Premier League

La federación inglesa afirma que “no hay vínculo causal” entre los cabezazos y las lesiones cerebrales

Se confirmaron los días de los partidos de octavos de final y la sede de la final del Torneo Apertura

TELESHOW
Quién es Marco Calone, el tercero en discordia que habría roto el matrimonio de Diego Maradona Jr.

Quién es Marco Calone, el tercero en discordia que habría roto el matrimonio de Diego Maradona Jr.

Antonela Roccuzzo compartió su álbum personal en la F1 de Miami: las fotos familiares del saludo a Franco Colapinto

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona en el escenario: “Me queda una sensación amarga”

Marta Fort reveló cuántos miles de dólares gasta en una salida nocturna en Miami: “Me abaraté un poco”

La nueva etapa de Marcelo Tinelli: proyectos rumbo al Mundial y un romance confirmado con Rossana Almeyda

INFOBAE AMÉRICA

Científicos captaron por primera vez el desgarro de una placa tectónica bajo el Pacífico canadiense

Científicos captaron por primera vez el desgarro de una placa tectónica bajo el Pacífico canadiense

Cámara Panameña de la Construcción avala instalación de mesa técnica para dinamizar el alicaído sector

La obtención de antecedentes penales retrasa solicitudes de hondureños en proceso de regularización en España

Plan Invierno Capital 2026 moviliza a más de 500 empleados municipales para mitigación de riesgos en capital salvadoreña

Evalúan regreso a prisión de Moisés Martínez, el condenado por parricidio en Uruguay: lo internaron por salud mental