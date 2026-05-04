Descubren en Noruega más de 3.150 monedas de plata vikingas, el mayor tesoro de este tipo en más de 70 años

La reciente aparición de miles de monedas revela el alcance del comercio europeo y despierta nuevas preguntas sobre el pasado de la región (May-Tove Smiseth / Innlandet County Council)

Arqueólogos descubrieron en un campo del sureste de Noruega el mayor tesoro vikingo de monedas de plata hallado hasta la fecha, con más de 3.150 piezas acuñadas entre los años 980 y 1040 d. C., en pleno apogeo de la era vikinga. El hallazgo, realizado cerca de Rena, en la región de Østerdalen, fue catalogado como único por las autoridades noruegas y podría crecer con nuevas excavaciones previstas para los próximos meses.

De acuerdo con el medio de noticias europeo Euronews, dos particulares con formación arqueológica detectaron las primeras monedas a mediados de abril con detectores de metales mientras rastreaban el terreno. Tras encontrar 19 piezas, sospecharon que formaban parte de un conjunto mayor, suspendieron la búsqueda de inmediato e informaron a los arqueólogos responsables de la administración provincial. La decisión permitió preservar el yacimiento y garantizar una excavación profesional.

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“Se trata de un descubrimiento único, que solo se puede hacer una vez en la vida profesional. Estar allí cuando algo así sale a la luz es una gran experiencia, tanto profesional como personal", afirmó la arqueóloga local May-Tove Smiseth, del Consejo del Condado de Innlandet, en declaraciones recogidas por la publicación europea.

La última vez que se encontró un hallazgo vikingo de monedas significativo en Noruega fue en 1950, según el Museo de Historia Cultural del país. En aquella ocasión, el conjunto comprendía unas 900 monedas, menos de un tercio de las identificadas en el yacimiento actual.

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Monedas de toda Europa en un campo noruego

El descubrimiento pone al descubierto la intensa conexión entre distintos reinos y desafía las ideas previas sobre la riqueza de la zona (May-Tove Smiseth / Innlandet County Council)

El tesoro llama la atención no solo por su tamaño, sino también por la diversidad de su origen. La mayoría de las piezas provienen del extranjero, especialmente de Inglaterra y Alemania, aunque también hay monedas de Dinamarca y de la propia Noruega. Esta composición refleja el intenso comercio que los vikingos mantenían con distintas regiones de Europa durante el período en que fueron acuñadas.

Según detalló el portal europeo, algunas monedas fueron acuñadas bajo los reinados de figuras históricas relevantes: Knut el Poderoso, Æthelred II, Otón III y Harald Hardråde. La presencia de estas piezas ayuda a los investigadores a datar el conjunto con precisión y a reconstruir las redes comerciales de la época.

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Alrededor del año 1000 d. C., en Noruega circulaban principalmente monedas extranjeras, ya que el país no contaba con un sistema de acuñación nacional propio. Esa situación cambió bajo el reinado de Harald Hardråde, que gobernó entre 1046 y 1066. Los expertos noruegos estiman que el tesoro fue enterrado en torno a ese período.

Una región con historia de prosperidad comercial

Los investigadores también desarrollaron una hipótesis sobre el origen de la riqueza que representan las monedas. Desde el siglo X hasta finales del XIII, la región de Østerdalen fue un centro importante de producción de hierro. El mineral se extraía de las ciénagas locales, se procesaba y se exportaba a toda Europa, según revelan excavaciones anteriores en la zona.

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Un bagaje proveniente de varios países europeos invita a reconstruir historias de prosperidad y expansión

De acuerdo con la publicación, el tesoro podría tener su origen en la prosperidad generada por ese comercio. La acumulación de monedas de distintas procedencias europeas encaja con el perfil de un comerciante o una familia enriquecida por el intercambio de hierro con mercados del continente.

Los arqueólogos suponen que las monedas se guardaron originalmente en una bolsa de cuero u otro recipiente orgánico que se descompuso con el tiempo. Como resultado, las piezas se dispersaron por el campo a lo largo de los siglos, posiblemente también por el efecto del arado agrícola sobre el terreno.

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Reacción oficial y próximas excavaciones

El hallazgo generó una respuesta inmediata de las autoridades noruegas. Andreas Bjelland Eriksen, ministro noruego de Clima y Medio Ambiente, calificó el descubrimiento como histórico. “Se trata de un hallazgo histórico. El hecho de que además date de la época vikinga lo hace aún más espectacular”, declaró el funcionario, según consignó el medio europeo.

La zona permanece cerrada al público mientras continúan las investigaciones. Están previstas nuevas excavaciones para determinar si quedan más monedas en el yacimiento y para buscar indicios que expliquen por qué el tesoro fue enterrado en ese lugar. Los arqueólogos no descartan que el número final de piezas supere ampliamente las 3.150 ya identificadas.

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El descubrimiento reaviva el interés por la historia vikinga en Escandinavia. Estos pueblos marineros, activos entre finales del siglo VIII y principios del XI, fueron comerciantes, exploradores y colonos que establecieron redes de intercambio desde el Atlántico Norte hasta el Imperio Bizantino y el mundo islámico, dejando una huella que los hallazgos arqueológicos continúan revelando siglos después.