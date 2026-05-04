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Mauro Icardi puede protagonizar “la bomba del mercado”: el “factor China Suárez” en la operación

El delantero termina su contrato con el Galatasaray el 30 de junio y todavía no definió su futuro

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La salida de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía
Mauro Icardi y la China Suárez tienen la chance de seguir en Turquía (Instagram)

El Amedspor, recién ascendido a la Süper Lig turca por primera vez en su historia, puso en marcha una estrategia de fichajes que sacudió la ventana de transferencias: el equipo de Diyarbakır tiene en la mira a Mauro Icardi, cuyo contrato con el Galatasaray expira el 30 de junio, según publicó el portal Urfanatik y recogió el sitio Haberler.

La información fue catalogada como “la bomba del mercado en Turquía”, por lo que representa en el club rojo y amarillo y por lo que percibe por año (alrededor de 12 millones de dólares por temporada). El club del sureste del país, que el pasado 2 de mayo selló su ascenso tras empatar 3-3 ante Iğdır FK en la última jornada de la TFF 1. Lig, aspira a incorporar al delantero argentino como pieza central de su proyecto para la temporada 2026-27. Según Haberler, la intención del Amedspor es hacer una entrada fuerte en la máxima categoría del fútbol turco con un nombre de proyección mundial.

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Fundado en 1972, el Amedspor es el representante futbolístico de Diyarbakır, una ciudad de 1,8 millones de habitantes a orillas del río Tigris, en el sureste de Anatolia, considerada uno de los asentamientos humanos continuos más antiguos del mundo. De mayoría kurda, la ciudad —conocida también por su nombre kurdo, Amed— alberga una de las murallas de basalto negro más imponentes de la región, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El club, ampliamente apoyado por la comunidad kurda tanto en Turquía como en el exterior, cerró la temporada regular en segundo lugar con 74 puntos y superó a Esenler Erokspor por diferencia de goles en el marcador directo.

El ascenso generó una ola de felicitaciones que llegó desde los vértices del poder político y deportivo turco. El presidente Recep Tayyip Erdoğan felicitó al club en redes sociales, y los tres grandes del fútbol turco —Fenerbahçe, Galatasaray y Beşiktaş— también enviaron sus saludos. Según informó Peregraf, la co-líder del partido prokurdo DEM, Tülay Hatimoğulları, expresó su felicitación “de todo corazón”.

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Con ese impulso, la directiva del Amedspor comenzó a trabajar en la conformación de una plantilla ambiciosa. De acuerdo con Haberler, el club se dirigió a fichajes de peso con el objetivo de mantenerse en la liga y aspirar a posiciones altas en la tabla. La posibilidad de incorporar a Icardi es la parte más llamativa de ese plan, según la misma fuente.

El futbolista Mauro Icardi, con cabello rubio platino y camiseta roja y naranja del Galatasaray, sonríe y mira hacia un lado en un estadio
Mauro Icardi quedó a un paso de sumar su sexto título en el Galatasaray

Icardi, de 33 años, atraviesa una situación contractual sin resolver con el Galatasaray. Su vínculo con el club de Estambul vence el 30 de junio de 2026, y las negociaciones para una renovación no llegaron a buen puerto. En las charlas preliminares, el último campeón del país le ofreció una rebaja salarial del 50%, en un contrato de dos años con una temporada opcional. El delantero, por su parte, reclamó una extensión de dos años sin condicionamientos. Una reunión celebrada a principios de febrero concluyó sin acuerdo, y el presidente del Galatasaray, Dursun Özbek, señaló que las conversaciones definitivas se retomarían al cierre de la temporada. No obstante, con el correr de los encuentros, el punta perdió rodaje. Y todo indica que se marchará.

El atacante llegó al Galatasaray a préstamo desde el Paris Saint-Germain (PSG) en 2022 y fue adquirido en forma definitiva en julio de 2023 por 10 millones de euros. Desde entonces, acumuló cinco títulos, y puede sumar un sexto si consigue la Liga (es líder, con cuatro puntos de ventaja sobre su clásico rival, el Fenerbahce).

Con la ficha en su poder a partir de junio, el nombre de Icardi ya atrajo el interés de clubes como Juventus, Milan, Napoli, Elche, Oviedo y el América de México. También sonó en River Plate. En el medio, surgió el interés del Amedspor. Los medios de Turquía se preguntan si el delantero y su pareja, María Eugenia Suárez, estarán dispuestos a mudarse 1500 kilómetros hasta Diyarbakır para una nueva aventura. ¿Explotará la bomba del mercado?

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