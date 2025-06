La trampa de la llamada perdida: cómo opera el fraude telefónico Wangiri

Fraudes móviles en alza: el peligro oculto tras una llamada no atendida - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gesto común de devolver una llamada perdida puede convertirse en una vía directa hacia una estafa telefónica. En los últimos años, este tipo de fraude se ha intensificado con el uso de tecnologías automatizadas y estrategias cada vez más sofisticadas para engañar a los usuarios.

Una de las modalidades más extendidas es conocida como Wangiri, una técnica que opera principalmente a través de llamadas perdidas desde números internacionales.

La mecánica es simple y efectiva. El teléfono del usuario suena una o dos veces, generalmente desde un número con prefijo internacional desconocido como +231, +252, +355 o +387. La llamada se corta rápidamente, dejando la impresión de un intento legítimo de contacto. Sin embargo, detrás de esa breve comunicación se esconde un sistema diseñado para que el usuario devuelva la llamada y permanezca en línea el mayor tiempo posible.

Estafadores aprovechan tecnologías automatizadas y tarifas especiales para inducir a las víctimas a devolver comunicaciones desde números internacionales. Herramientas como TrueCaller y funciones nativas en Android o iPhone ayudan a identificar intentos de engaño - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una voz humana, una grabación o incluso música de espera se encargan de extender la duración de la llamada. Lo que muchas personas no saben es que ese número opera bajo una tarifa especial y que todos los minutos consumidos se facturan al usuario.

El costo de una llamada de retorno

Al devolver una llamada perdida de este tipo, el usuario está aceptando una tarifa internacional que puede resultar extremadamente costosa. En muchos países existen números telefónicos premium, similares a los antiguos servicios 900, que generan ingresos por cada minuto de conexión.

Mientras más tiempo dure la conversación, mayor será el cargo, y es la víctima quien termina pagando por completo la llamada.

Para evitar caer en este tipo de estafa, los expertos en ciberseguridad recomiendan no devolver llamadas de números desconocidos, en especial si provienen del extranjero.

Este consejo se vuelve aún más relevante en un contexto en el que las llamadas spam también se han vuelto una molestia constante para millones de usuarios.

El método Wangiri, que simula intentos de contacto con timbres breves, busca que el usuario permanezca en línea con tarifas elevadas. La prevención comienza al no interactuar con llamadas no reconocidas y verificar su origen antes de responder - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo verificar la identidad de un número desconocido

Existen herramientas útiles que permiten identificar la procedencia de una llamada sin necesidad de devolverla. Una de las más populares es TrueCaller, una aplicación disponible en Android y iOS. Su funcionamiento se basa en una base de datos colaborativa: cuando un número es marcado como spam por varios usuarios, la aplicación lo etiqueta en color rojo.

En cambio, los números legítimos suelen aparecer en azul junto al nombre de la persona o empresa asociada.

Un método adicional consiste en verificar si el número tiene cuenta activa en WhatsApp. Desde la misma interfaz de TrueCaller, es posible seleccionar el número en cuestión y buscar si aparece asociado a una cuenta en la plataforma de mensajería. Si no tiene, es probable que se trate de un número utilizado para fines fraudulentos.

Evitar que las llamadas spam se repitan

Así funciona el esquema telefónico que convierte una llamada en una factura elevada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Responder de inmediato a una llamada desconocida también puede activar ciertos sistemas automáticos de llamadas masivas. Muchas empresas utilizan marcadores predictivos en sus centros de contacto que transfieren la llamada a un operador solo si detectan que alguien respondió.

Frases como “Hola” o “Sí” bastan para que el sistema lo interprete como una interacción válida. En cambio, si no se dice nada durante los primeros segundos, es más probable que el sistema descarte ese número en futuras campañas.

Opciones para bloquear llamadas no deseadas

Los dispositivos actuales cuentan con funciones nativas que permiten bloquear llamadas spam sin depender de aplicaciones externas. En Android, se puede acceder a estas opciones desde la aplicación de Teléfono, activando herramientas como “Ver ID de emisor y spam” y “Filtrar llamadas spam”.

En iPhone, la función “Silenciar desconocidos” permite bloquear automáticamente números que no estén registrados en la agenda.

Estas herramientas ofrecen una primera línea de defensa contra llamadas no deseadas. No obstante, es importante tener en cuenta que también podrían filtrar contactos legítimos que aún no hayan sido guardados por el usuario.

Recomendaciones para evitar ser víctima de llamadas fraudulentas

Además de los bloqueos automáticos, se recomienda:

No compartir el número personal en formularios dudosos o sitios no confiables.

Registrarse en listas oficiales de “No llamar”, disponibles en algunos países.

Reportar números sospechosos en plataformas como Google para mejorar el filtrado global de spam.

Si bien ninguna medida es completamente infalible, adoptar estas precauciones puede reducir significativamente la exposición a estafas telefónicas.