Qué hacer si recibes una llamada y al contestar solo hay silencio: la verdad detrás de la estafa

Puede generar pánico en los usuarios no saber quién está detrás de la línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una estafa conocida como la “llamada silenciosa” está generando preocupación entre los usuarios de telefonía en todo el mundo. Este tipo de engaño utiliza avances tecnológicos para poner en jaque tanto la privacidad como la seguridad personal.

Las víctimas potenciales son elegidas a partir de extensos listados de números telefónicos, muchos de ellos filtrados tras robos de datos masivos. Si al responder una llamada solo se percibe silencio, pero el número no está identificado, es probable que haya caído en la mira de estos ciberdelincuentes.

El propósito no es conversar, sino identificar qué números están activos y listos para ser atacados en futuras operaciones fraudulentas o campañas de venta no deseadas. Los usuarios nunca deben bajar la guardia, pues la amenaza puede escalar a situaciones aún más riesgosas.

Cómo funciona la estafa de la llamada silenciosa

Es una forma de identificar que el número está activo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta modalidad de fraude identificada por autoridades como la Policía de España, opera de la siguiente manera: los delincuentes configuran sistemas automáticos para marcar números telefónicos de un registro robado o comprado ilegalmente.

Cuando la persona atiende, no escucha nada. Ese momento de silencio no es casual, porque la llamada está siendo procesada por un bot que detecta si el número contestado corresponde a una persona real y no a una contestadora.

Una vez confirmada la actividad de un número, este dato se utiliza para dos fines principales: derivar la llamada a un teleoperador que intentará vender un producto o servicio bajo presión, o bien incluir el número en futuras campañas fraudulentas.

De qué forma pueden los estafadores aprovechar estos datos

Esta información puede ser vendida a terceros o para otros fines delictivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información recopilada por estos sistemas puede servir para mucho más que simples llamadas molestas. Los ciberdelincuentes pueden conectar los números activos con perfiles de redes sociales o datos vendidos en la dark web para personalizar futuros ataques.

Esto incrementa el riesgo de estafas más sofisticadas, como suplantación de identidad o fraudes bancarios. Si la víctima llega a interactuar y, por ejemplo, responde afirmativamente a una pregunta formulada en una llamada posterior, los criminales podrían grabar su voz.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), ese audio puede servir para autorizar operaciones financieras, inscribir a la persona en servicios o incluso falsificar su identidad en contratos o comunicaciones electrónicas.

Cómo evitar ser víctima de estas robollamadas

En Android hay varias opciones que permiten cuidar la privacidad. (Foto: Europa Press)

La prevención es la mejor herramienta para enfrentar la amenaza de las llamadas silenciosas. Los dispositivos con sistema operativo Android ofrecen una opción útil: un filtro antispam que alerta sobre llamadas sospechosas o potencialmente peligrosas.

Para activarlo, los usuarios deben acceder a Ajustes de llamada, buscar la sección de ID de llamante y protección contra spam, y activar la función correspondiente.

Además, conviene evitar compartir el número telefónico en sitios públicos o dudosos, así como desconfiar de llamadas de origen desconocido, sobre todo si al contestar solo hay silencio. Bloquear los números que llaman de manera insistente también ayuda a reducir la exposición ante estas amenazas.

Qué riesgos implica responder con un “sí” a una llamada de un desconocido

La mayoría suele responder de la misma forma que puede ser peligrosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo más crítico de estas llamadas radica en el uso que se da a las grabaciones de voz. Un simple “sí” puede utilizarse para autorizar transacciones fraudulentas o suscripciones no solicitadas.

Hay precedentes en los que los estafadores han intentado utilizar estas grabaciones, como presunta evidencia de consentimiento para contratos o compras telefónicas.

El Incibe advierte que las grabaciones pueden incluso manipularse digitalmente, utilizándolas en acciones que comprometen no solo la economía de la víctima, sino también su reputación o la integridad de su información personal.

Asimismo, ante la sospecha de haber sido blanco de una llamada silenciosa, conviene anotar el número, bloquearlo y, si se han recibido varias llamadas similares, dar aviso a la operadora telefónica o a la entidad correspondiente de ciberseguridad del país.