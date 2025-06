El CEO de DeepMind advierte: la amenaza real de la inteligencia artificial no es el desempleo, sino su potencial para el daño

Demis Hassabis considera que el mayor peligro de la IA no es el desempleo, sino su potencial para causar daño a gran escala (captura de imagen del podcast Hard Fork)

La inquietud sobre el uso indebido de la inteligencia artificial (IA) y la ausencia de regulaciones efectivas para controlar sistemas autónomos avanzados ha cobrado protagonismo en el debate tecnológico, desplazando el temor a una supuesta “apocalipsis laboral” causada por la automatización. Según informó CNN, Demis Hassabis, director ejecutivo de DeepMind, la división de investigación en IA de Google y laureado con el Premio Nobel, expresó que su principal preocupación no radica en la pérdida masiva de empleos, sino en el riesgo de que la IA caiga en manos equivocadas y se utilice con fines perjudiciales.

Durante una entrevista con la periodista Anna Stewart de CNN en el festival SXSW de Londres, Hassabis abordó los desafíos que plantea el desarrollo de sistemas de IA cada vez más sofisticados. El directivo subrayó la importancia de establecer límites claros para evitar que actores malintencionados accedan a tecnologías capaces de igualar la inteligencia humana, conocidas en el sector como “inteligencia artificial general”.

“Un actor malicioso podría reutilizar esas mismas tecnologías con fines dañinos”, advirtió Hassabis, según consignó CNN. Planteó la necesidad de restringir el acceso a estos sistemas potentes, permitiendo al mismo tiempo que quienes actúan de buena fe puedan aprovecharlos para fines constructivos.

El CEO de DeepMind advierte sobre el riesgo de la inteligencia artificial en manos equivocadas y pide regulaciones globales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre el impacto de la IA en el empleo se intensificó la semana pasada, cuando Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, advirtió que la IA podría eliminar la mitad de los puestos de trabajo de nivel inicial en el sector de oficina. No obstante, Hassabis insistió en que el mayor peligro reside en el posible uso indebido de la tecnología, más que en la destrucción de empleos. Según publicó CNN, la preocupación por la seguridad nacional también ha crecido: el Federal Bureau of Investigation (FBI) alertó en mayo sobre el uso de IA para crear mensajes de voz que suplantan a funcionarios del gobierno estadounidense, mientras que un informe encargado por el Departamento de Estado de Estados Unidos el año pasado concluyó que la IA podría representar riesgos “catastróficos” para la seguridad nacional.

El medio CNN detalló que la IA ha facilitado la creación de pornografía “deepfake”, lo que llevó a la promulgación de la Take It Down Act el mes pasado, firmada por el entonces presidente Donald Trump. Esta ley prohíbe la difusión en línea de imágenes explícitas no consentidas, en un intento de frenar la proliferación de este tipo de contenidos generados por IA.

La inquietud de Hassabis no es aislada. Sus declaraciones refuerzan la dualidad que rodea a la IA: mientras se la considera uno de los avances tecnológicos más significativos desde la llegada de internet, también se reconoce que ofrece a estafadores y otros actores maliciosos herramientas sin precedentes. El desarrollo de la IA avanza a gran velocidad, sin que existan regulaciones sólidas, en un contexto de competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo en este campo, según reportó CNN.

El FBI y el Departamento de Estado de Estados Unidos alertan sobre amenazas de la IA para la seguridad nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

En febrero, Google eliminó de su sitio web de políticas éticas de IA el compromiso de no utilizar la tecnología para fines bélicos o de vigilancia, lo que generó interrogantes sobre la dirección que tomará la industria en materia de responsabilidad y control.

Hassabis propuso la creación de un acuerdo internacional que establezca principios básicos sobre el uso de la IA y garantice que la tecnología se emplee únicamente para fines positivos. “Obviamente, parece difícil en la actualidad, dadas las circunstancias geopolíticas”, reconoció el directivo en diálogo con CNN. Sin embargo, manifestó su esperanza de que, a medida que la IA se vuelva más avanzada, la necesidad de un consenso global resulte más evidente.

El CEO de DeepMind también anticipó un futuro en el que las personas delegarán tareas a “agentes” de IA, una visión que Google ya explora mediante la integración de IA en su motor de búsqueda y el desarrollo de gafas inteligentes potenciadas por esta tecnología. “A veces lo llamamos un asistente universal de IA que te acompañará a todas partes, te ayudará en tu vida diaria, realizará tareas administrativas rutinarias por ti, pero también enriquecerá tu vida recomendándote cosas increíbles, desde libros y películas hasta, tal vez, amigos para conocer”, explicó Hassabis, según recogió CNN.

El avance de los modelos de IA en áreas como la generación de video y la programación ha alimentado el temor a la desaparición de empleos. “La IA está empezando a superar a los humanos en casi todas las tareas intelectuales, y como sociedad tendremos que enfrentarlo”, declaró Dario Amodei a CNN tras advertir a Axios sobre el posible recorte de empleos de entrada. En abril, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anticipó que la IA podría escribir la mitad del código de la empresa para 2026.

El avance de la IA plantea retos laborales, pero también la posibilidad de crear nuevas profesiones y aumentar la productividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de estos avances, la realidad de una sociedad dominada por la IA aún se encuentra en desarrollo. La tecnología sigue presentando limitaciones, como sesgos y errores conocidos como “alucinaciones”, que han provocado incidentes notorios para las empresas que la implementan. El Chicago Sun-Times y el Philadelphia Inquirer, por ejemplo, publicaron el mes pasado una lista de lecturas de verano generada por IA que incluía libros inexistentes, según informó CNN.

Hassabis reconoció que la IA transformará el mercado laboral, aunque no comparte la visión de que provocará la desaparición total de los empleos. Coincide con otros expertos en que la tecnología podría dar lugar a nuevas profesiones y aumentar la productividad. No obstante, admitió que la sociedad deberá adaptarse y encontrar mecanismos para distribuir los beneficios económicos derivados del aumento de productividad que la IA generará. Comparó este proceso con la llegada de otras revoluciones tecnológicas, como Internet. “Va a haber una enorme cantidad de cambios”, afirmó. “Por lo general, lo que ocurre es que surgen nuevos empleos, incluso mejores, para reemplazar algunos de los que se pierden. Veremos si eso sucede esta vez”, concluyó Hassabis, según consignó CNN.