Una disrupción histórica en el mercado laboral: la IA amenaza con eliminar la mitad de los empleos de oficina de nivel inicial en cinco años

La inteligencia artificial podría eliminar la mitad de los empleos de oficina de nivel inicial en los próximos cinco años, elevando las tasas de desempleo hasta el 20%, según advirtió Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, una de las empresas líderes en desarrollo de IA.

Esta predicción, que el propio Amodei describe como un escenario donde "el cáncer se cura, la economía crece 10% anual y 20% de las personas no tienen trabajo“, plantea un panorama paradójico que combina avances extraordinarios con disrupciones laborales masivas.

Amodei, de 42 años y responsable de crear la misma tecnología que predice podría reordenar la sociedad, expresó estas preocupaciones desde su oficina en San Francisco, apenas una semana después de que Anthropic lanzara sus modelos de IA más avanzados hasta la fecha, Opus 4 y Sonnet 4.

Su motivación para hablar públicamente, según explicó a Axios, es ayudar a las personas a prepararse adecuadamente y alentar tanto a las empresas de IA como al gobierno a ser honestos sobre los cambios venideros.

La advertencia sobre el reemplazo masivo de empleos

El CEO de Anthropic señaló que la transición de la IA, desde aumentar las capacidades humanas hasta automatizar completamente los roles laborales, podría ocurrir en tan solo dos años. Esta transformación amenaza particularmente el equilibrio democrático y la distribución de la riqueza, cuando la incapacidad promedio de las personas para crear valor económico conduzca a una mayor desigualdad.

“La mayoría de ellos no saben que esto está a punto de suceder”, declaró Amodei a Axios, quien agregó: “Suena loco, y la gente simplemente no lo cree”. El ejecutivo enfatizó que las empresas de IA y el gobierno necesitan dejar de “endulzar” lo que se avecina: la posible eliminación masiva de empleos en tecnología, finanzas, derecho, consultoría y otras profesiones de cuello blanco, especialmente puestos de nivel inicial.

La advertencia cobra particular relevancia cuando se considera que pocos están prestando atención al problema. Los legisladores no lo entienden o no lo creen, los directores ejecutivos temen hablar del tema, y muchos trabajadores no se darán cuenta de los riesgos hasta que sea demasiado tarde.

Evidencia actual del impacto en el mercado laboral

Las predicciones de Amodei ya muestran señales tempranas en el mercado laboral actual. Según un estudio de Oxford Economics, el desempleo entre recién graduados universitarios está creciendo más rápido que en otros grupos demográficos, presentando una señal de alerta temprana sobre el impacto de la IA en el mercado laboral de cuello blanco.

Examinando un promedio móvil de tres meses, la tasa de desempleo para personas de 22 a 27 años con título universitario se acercaba al 6% en abril, comparado con poco más del 4% para la fuerza laboral general. Esta disparidad refleja cómo los empleos de nivel inicial, tradicionalmente el punto de entrada para nuevos profesionales, están siendo los primeros en experimentar la presión de la automatización.

Varias empresas que hicieron anuncios públicos tempranos sobre reemplazar trabajadores humanos con IA ya han tenido que retroceder. Klarna, la empresa de “compra ahora, paga después”, se propuso en 2023 ser el “conejillo de indias favorito” de OpenAI para probar qué tan lejos podía llegar una empresa usando IA para reemplazar trabajadores humanos.

Sin embargo, a principios de este mes retrocedió un poco, contratando trabajadores de soporte adicionales porque los clientes quieren la opción de hablar con una persona real.

IBM predijo en 2023 que pronto podría reemplazar alrededor de 8.000 empleos con IA. Dos años después, su director ejecutivo informó al Wall Street Journal que hasta ahora la empresa ha reemplazado un par de cientos de empleados de recursos humanos con IA, pero aumentó la contratación de desarrolladores de software y vendedores.

La diferencia entre aumentar y automatizar el trabajo

Amodei explicó que existe una distinción crucial entre usar IA para aumentar las capacidades humanas versus automatizar completamente las tareas. La investigación de Anthropic muestra que actualmente los modelos de IA se utilizan principalmente para aumentar el trabajo, ayudando a las personas a realizar sus tareas de manera más eficiente.

Esto puede beneficiar tanto al trabajador como a la empresa, liberándolos para realizar tareas de alto nivel mientras la IA maneja el trabajo rutinario.

Sin embargo, el uso de IA en las empresas se inclinará cada vez más hacia la automatización, realmente haciendo el trabajo en lugar de simplemente asistir. “Va a suceder en poco tiempo, tan poco como un par de años o menos”, advirtió Amodei. Esta transición representa el punto crítico donde la tecnología pasa de ser una herramienta de apoyo a un reemplazo directo.

El Índice Económico de Anthropic, lanzado en febrero, encontró que el uso de IA se inclinaba más hacia el aumento (57%), mejorando los procesos humanos. No obstante, Amodei compartió durante una sesión exclusiva para prensa que existe una “línea de flotación creciente” en los casos de uso de suba versus reemplazo, haciendo que las soluciones de aumento sean estrategias a corto plazo.

Soluciones propuestas para mitigar el impacto

Ante este escenario, Amodei propuso varias soluciones para mitigar los peores escenarios. La primera es acelerar la conciencia pública, con el gobierno y las empresas de IA explicando de manera más transparente los cambios laborales venideros. “El primer paso es advertir”, declaró el creador del Índice Económico de Anthropic para proporcionar datos del mundo real sobre el uso de Claude en diferentes ocupaciones.

La alfabetización en IA constituye otro pilar de las soluciones de Amodei, con énfasis en enseñar a las personas cómo la IA puede aumentar su trabajo para que estén preparadas para navegar la transición. Esta educación debe incluir ayudar a los trabajadores estadounidenses a comprender mejor cómo la inteligencia artificial puede aumentar sus tareas ahora, dándoles al menos una oportunidad legítima de navegar esta transición.

Las soluciones también involucran a los responsables de políticas públicas, con un llamado a informar mejor a los funcionarios públicos y comenzar a pensar en soluciones políticas para una economía donde la superinteligencia sea una realidad.

Asimismo, Amodei propuso una "tasa de tokens“: cada vez que alguien use un modelo y la empresa de IA gane dinero, quizás el 3% de esos ingresos “vaya al gobierno y se redistribuya de alguna manera”.

“Obviamente, eso no está en mi interés económico. Pero creo que sería una solución razonable al problema”, añadió. Si el poder de la IA avanza de la manera que espera, eso podría recaudar billones de dólares.

Perspectivas contrastantes y contexto histórico

Aunque las predicciones de Amodei pueden parecer desalentadoras, cada avance digital implica una transformación en la dinámica laboral, con algunos empleos desplazados mientras surgen otros.

Algunas investigaciones muestran que la coexistencia entre IA y humanos es posible, ya que la tecnología realmente destaca la necesidad de habilidades humanas.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y ex jefe de Amodei, presenta el caso para un optimismo realista basado en la historia de los avances tecnológicos.

“Si un farolero pudiera ver el mundo de hoy”, escribió Altman en un manifiesto de septiembre titulado "La Era de la Inteligencia“. “Pensaría que la prosperidad a su alrededor era inimaginable”, señaló.

Cada era moderna de transformación tecnológica ha perturbado el mercado laboral, desde la Revolución Industrial de principios del siglo XIX hasta la automatización de líneas de ensamblaje de principios del siglo XX y la globalización impulsada por buques contenedores del milenio. Las transiciones han sido frecuentemente difíciles, pero las economías emergieron más grandes y con más empleos, no menos.

Algunos expertos en IA temen que el cambio podría ser tan rápido que no habrá tiempo para adaptarse. Otros lo ven como un tipo fundamentalmente diferente de tecnología que obligará a la sociedad a inventar nuevos enfoques para empleos y salarios, como la noción de un ingreso básico universal.

Amodei se ve a sí mismo como un portador de la verdad, “no un agorero”, y expresó su esperanza de que este tema podría ser central en la campaña presidencial de 2028. Su mensaje final es claro: “No puedes simplemente pararte frente al tren y detenerlo. El único movimiento que va a funcionar es dirigir el tren, dirigirlo 10 grados en una dirección diferente de donde iba. Eso se puede hacer. Eso es posible, pero tenemos que hacerlo ahora”.