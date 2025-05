Es ingeniero y perdió su trabajo por la IA: lo rechazaron en 800 empleos, vive en una casa rodante y hace delivery para llegar a fin de mes

Shawn K, de salario alto a entregas DoorDash tras despido por automatización. Crédito: @shawnfromportland.com

Un ingeniero de software con dos décadas de experiencia, un salario anual de 150.000 dólares y un historial de rápida recuperación tras despidos anteriores, hoy recorre las calles de New York entregando pedidos de DoorDash (empresa norteamericana de delivery de alimentos) y vendiendo objetos personales en línea para sobrevivir.

Shawn K, quien perdió su empleo en abril del año pasado debido al avance de la inteligencia artificial (IA), ha visto cómo su carrera se desvanece mientras sus 800 solicitudes de trabajo han sido rechazadas, según relató a Fortune.

Su historia ilustra el impacto tangible y creciente de la automatización en el sector tecnológico, donde la IA ya comienza a desplazar a profesionales altamente calificados.

La nueva realidad de Shawn K: de ingeniero a trabajos temporales

La vida de Shawn K ha cambiado radicalmente desde su despido. Ahora reside en una pequeña casa rodante, sin perspectivas claras de reincorporarse al sector tecnológico. Para cubrir sus necesidades básicas, alterna entre la entrega de pedidos y la venta de artículos domésticos, como computadoras portátiles usadas, en plataformas como eBay. Estas actividades apenas le generan unos pocos cientos de dólares al mes, una fracción de su antiguo salario.

Shawn K utiliza activamente sus redes sociales para buscar trabajo

El ingeniero, de 42 años, dedica gran parte de su tiempo a buscar nuevas oportunidades laborales y a seguir las últimas noticias sobre inteligencia artificial, pero su bandeja de entrada permanece vacía.

De las 800 solicitudes enviadas, ha conseguido menos de diez entrevistas, algunas de ellas realizadas por agentes de inteligencia artificial en lugar de personas. “Me siento completamente invisible. Siento que me filtran antes de que un humano siquiera intervenga”, expresó en la entrevista con Fortune.

La precariedad económica lo ha llevado a considerar alternativas como obtener un certificado técnico adicional o una licencia de conductor de camiones, pero los costos asociados han resultado prohibitivos. Esta situación contrasta con la imagen tradicional del desarrollo de software como una de las profesiones más prometedoras, respaldada por el U.S. Bureau of Labor Statistics, que la catalogó repetidamente como una de las áreas de mayor crecimiento.

“El Gran Desplazamiento ya está en marcha”, advierte Shawn K sobre el impacto real de la IA en el empleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trayectoria profesional y el cambio de paradigma en los despidos

Shawn K no es ajeno a los despidos en la industria tecnológica. Ya había perdido su empleo durante la crisis financiera de 2008 y nuevamente durante la pandemia, pero en ambas ocasiones logró reincorporarse al mercado laboral en cuestión de meses. Sin embargo, el despido de abril del año pasado marcó una diferencia fundamental: la irrupción de la inteligencia artificial en el sector ha transformado las reglas del juego.

Su último puesto estaba vinculado a una empresa enfocada en el metaverso, un sector que hasta hace poco se consideraba el futuro de la tecnología, pero que ha sido desplazado por el auge de la IA y herramientas como ChatGPT. Esta vez, la competencia no proviene de otros profesionales, sino de sistemas automatizados capaces de realizar tareas de programación a gran velocidad y bajo costo.

K percibe que su experiencia es solo el inicio de una tendencia más amplia. “El Gran Desplazamiento ya está en marcha“, escribió recientemente en su boletín de Substack, advirtiendo sobre una inminente ola de consecuencias sociales y económicas.

Expertos prevén que la IA escribirá la mayoría del código en los próximos 12 meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despidos masivos en el sector tecnológico: cifras y contexto

El caso de Shawn K se enmarca en un contexto de despidos masivos en la industria tecnológica. Según datos de Layoffs.fyi citados, más de 150.000 trabajadores del sector perdieron su empleo en 2024, y en lo que va de 2025, la cifra supera los 50.000. Estas estadísticas reflejan una aceleración en la reducción de personal, impulsada en gran medida por la automatización y la adopción de inteligencia artificial en tareas tradicionalmente realizadas por humanos.

A pesar de que las estadísticas oficiales del U.S. Bureau of Labor Statistics continúan señalando la ingeniería de software como un campo en expansión, historias como la de K sugieren que “el mercado laboral tecnológico atraviesa una transformación profunda y rápida.

Predicciones sobre el futuro del trabajo en programación

El futuro inmediato de la programación parece estar marcado por la inteligencia artificial. Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, anticipó a comienzos de este año que la IA pronto asumirá la mayoría de las tareas de codificación. Amodei estimó que para septiembre la IA generará el 90% del código y, en un plazo de 12 meses, “podríamos estar en un mundo donde la IA escriba esencialmente todo el código”.

Estas predicciones refuerzan la percepción de que el desplazamiento laboral en el sector tecnológico no es una amenaza lejana, sino una realidad en desarrollo. K, por su parte, observa que la discusión pública sobre el reemplazo de empleos por IA aún se percibe como un fenómeno futuro, cuando en realidad ya está ocurriendo.

La automatización marca una transformación profunda en el mercado laboral tecnológico (Imagen ilustrativa Infobae)

Reflexiones de Shawn K sobre el impacto social y el uso de la IA

A pesar de su situación, Shawn K no culpa a la inteligencia artificial por su desempleo. Se define como un “maximalista de la IA” y sostiene que, si la tecnología puede realizar su trabajo de manera más eficiente, no tiene motivos para lamentarse por haber sido reemplazado. “Si la IA realmente puede hacer un mejor trabajo que yo, no voy a sentirme mal porque me haya reemplazado y no tenga el toque humano”, afirmó K, según recogió Fortune.

Lo que le resulta frustrante es la manera en que las empresas están utilizando la IA principalmente para reducir costos mediante la eliminación de puestos de trabajo, en lugar de aprovechar su potencial para aumentar la productividad de los equipos existentes. “Creo que existe un problema en la mentalidad empresarial tradicional: si puedo hacer el trabajo de diez desarrolladores con uno solo, simplemente recortan el equipo, en vez de pensar que, con un equipo de diez, podríamos hacer mil veces más trabajo que antes”, reflexionó.

En su opinión, la falta de propuestas concretas para mitigar los efectos negativos de la automatización agrava la situación. “Esto le va a llegar a prácticamente todos tarde o temprano, y ya estamos atrasados en proponer soluciones reales en la sociedad para evitar lo peor de estos efectos”, escribió Shawn K en su boletín.

“El Gran Desplazamiento ya está en marcha”, advirtió Shawn K, subrayando que el fenómeno no es una amenaza distante, sino una realidad que afecta a miles de trabajadores y que exige soluciones inmediatas.