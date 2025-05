Google redefine evaluaciones de desempeño en tecnología con un modelo basado en el impacto

Google apuesta por un modelo de evaluación que premia el impacto y redefine las compensaciones en el sector tecnológico (Imagen ilustrativa Infobae)

En un movimiento que podría redefinir las evaluaciones de desempeño en el sector tecnológico, Google ha implementado un nuevo modelo de evaluación que busca recompensar a los empleados de alto rendimiento de manera más significativa, sin aumentar el presupuesto general de compensaciones.

Según informó Inc Magazine, esta estrategia implica que, para que los empleados con mejor desempeño reciban mayores recompensas, aquellos con un rendimiento inferior verán reducidas sus compensaciones.

Este enfoque de pago por desempeño no es nuevo en el mundo empresarial, pero Google lo ha desglosado de una manera que podría servir de ejemplo para otras compañías.

El nuevo enfoque de Google en evaluaciones de desempeño: más recompensas para los de alto impacto y ajustes para los de bajo rendimiento (Imagen ilustrativa Infobae)

El sistema de evaluación de Google clasifica a los empleados en cinco categorías basadas en el impacto de su trabajo: no suficiente, moderado, significativo, sobresaliente o transformador.

En lugar de utilizar un sistema numérico tradicional o términos como “no cumple con las expectativas” o “supera las expectativas”, Google ha optado por el término “impacto” para describir lo que busca en sus empleados. Esta elección de palabras subraya la importancia de que los empleados prioricen la dimensión de su trabajo sobre la cantidad de horas trabajadas.

El medio Inc Magazine detalló que, aunque el enfoque está en recompensar a los empleados de las dos categorías superiores, Google también ha asignado fondos para bonificaciones discrecionales para el grupo más grande de empleados, aquellos con impacto moderado.

John Casey, director de beneficios globales de Google, explicó en un memorando que al asegurar que este grupo reciba más que su bonificación objetivo, se les está preparando para el éxito.

Asimismo, enfatizó la importancia de no descuidar a los empleados promedio, ya que son esenciales para el mantenimiento y la ejecución de proyectos menores, que son críticos para el éxito general de la empresa.

Google implementa un sistema de evaluación que prioriza el impacto y ajusta las recompensas según el desempeño (Imagen ilustrativa Infobae)

La comunicación clara es otro pilar fundamental de esta nueva política. Según publicó Inc Magazine, las grandes empresas tecnológicas están haciendo esfuerzos considerables para comunicar sus expectativas de manera transparente. Esto no solo motiva a los empleados a esforzarse por lograr un impacto transformador, sino que también asegura que comprendan que no es necesario ser una superestrella para recibir una compensación justa.

La claridad en las expectativas permite a los empleados trabajar de acuerdo con ellas, evitando malentendidos y suposiciones erróneas.

Este enfoque de Google podría servir de inspiración para otras empresas que buscan implementar sistemas de compensación basados en el desempeño.

Al considerar cuidadosamente el impacto del trabajo de los empleados en lugar de solo las horas trabajadas, las empresas pueden asegurarse de recompensar adecuadamente a sus empleados por su contribución real.