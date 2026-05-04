Sociedad

Jones Huala cumplió una semana en huelga de hambre e insiste con su traslado a la cárcel de Esquel

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche reclama que su detención continúe en la Unidad 14, que está más cerca de dónde vive su familia

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Facundo Jones Huala detenido
Facundo Jones Huala cumple una semana en huelga de hambre líquida en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de Rawson.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, cumple una semana en huelga de hambre líquida y es sometido a chequeos médicos periódicos, luego de registrar las primeras consecuencias clínicas por la falta de alimentos.

El detenido permanece desde hace 11 meses en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de Rawson (Chubut), de máxima seguridad, bajo prisión preventiva en el marco de una causa que el Ministerio Público Fiscal calificó como “compleja”.

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Jones Huala reclama su traslado a la Unidad 14 de Esquel, con el objetivo de estar más cerca de su familia, que reside en Bariloche. Según su defensa, también exige “juicio justo, debido proceso, el cese de la persecución política y el desprocesamiento de los luchadores mapuches”.

Gustavo Franquet, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, afirmó que “la principal motivación de Facundo es que autoricen su traslado a Esquel para poder recibir visitas de sus familiares y allegados”.

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El dirigente mapuche inició la medida de fuerza el último lunes de abril. “Se trata de la tercera huelga de hambre que realiza desde su detención.”

Jones Huala detenido
Facundo Jones Huala cumple una semana en huelga de hambre líquida en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de Rawson

Antes de comenzar la protesta, Jones Huala aseguró haber presentado un pedido formal de traslado ante el juez federal de Bariloche, Gustavo Zapata. Sin embargo, el magistrado indicó que nunca recibió la solicitud.

A partir de esa situación, Zapata ordenó al Ministerio Público Fiscal investigar si el Servicio Penitenciario Federal pudo haber obstaculizado el envío de la documentación. La defensa calificó el hecho como “una interferencia inaceptable”.

En relación con el traslado, el mismo juez había ordenado en octubre de 2025 —tras una medida de fuerza similar— el alojamiento de Jones Huala en Esquel y solicitó a la Dirección Correccional la asignación de un cupo. No obstante, el organismo rechazó el pedido al considerar que la unidad no reúne las condiciones de seguridad necesarias.

En contraste, autoridades de la Unidad 14 habían elaborado previamente un informe en el que calificaron con la máxima puntuación la conducta del detenido durante una estadía anterior, cuando aguardaba procesos de extradición a Chile, país donde fue condenado.

Jones Huala está acusado de asociación ilícita agravada, en una causa que busca determinar su presunta participación en hechos violentos atribuidos a la RAM en la Patagonia.

Uno de los elementos incorporados a la investigación es una exposición pública realizada durante la presentación de su libro Entre rejas, antipoesía incendiaria, en la que el dirigente reivindicó la lucha armada. La intervención fue grabada y difundida en redes sociales.

En ese contexto, el Ministerio de Seguridad de la Nación —entonces a cargo de Patricia Bullrich— impulsó una denuncia por presunta asociación ilícita calificada.

La fiscalía federal de Bariloche reconoció en audiencias recientes dificultades para avanzar en la investigación sobre ataques incendiarios atribuidos a la RAM. La fiscal Ángela Pagano Mata señaló que la complejidad del caso radica en la extensión territorial donde habría operado la organización.

En junio próximo, el juez, la fiscalía y las partes volverán a reunirse en audiencia para definir la situación procesal de Jones Huala y evaluar la continuidad de la prisión preventiva.

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