Economía

El Banco Central volvió a comprar dólares y ya superó el 70% de la meta fijada para todo 2026

La autoridad monetaria compró USD 71 millones este lunes y las reservas internacionales volvieron a quedar por encima de los USD 45.000 millones

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La autoridad monetaria hilvanó 79 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario. REUTERS/Irina Dambrauskas
La autoridad monetaria hilvanó 79 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó 79 jornadas seguidas con saldo favorable en el mercado de cambios, resultado de intervenciones oficiales y acuerdos con compañías y entes estatales. Este lunes, la entidad adquirió USD 71 millones, acumulando más de USD 7.200 millones en compras durante 2026.

Desde que se puso en marcha el nuevo esquema monetario en enero, el BCRA concretó adquisiciones por USD 7.226 millones, lo que equivale a más del 72% de la meta prevista para este año. En abril, las compras totalizaron USD 2.769 millones, siendo el mejor mes en lo que va del año.

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El BCRA ya cubrió el 72% del objetivo anual, aunque los pagos de deuda del Tesoro —que utilizó dólares adquiridos al propio Central— limitaron el avance neto de las reservas durante el primer trimestre.

Para sostener el volumen de compras, la autoridad monetaria optó por emitir pesos sin recurrir a mecanismos de absorción de liquidez. En paralelo, el Tesoro colocó deuda en moneda nacional para extraer dinero del sistema y evitar presiones sobre el tipo de cambio y la inflación.

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Las estimaciones oficiales proyectan que el saldo neto de compras en 2026 oscilará entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, en función del flujo de divisas y la demanda de pesos. El titular del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que ambas variables serán claves en el balance final del ejercicio.

Se prevé que la próxima liquidación de la cosecha gruesa aporte una cantidad significativa de dólares, lo que podría acelerar la acumulación de reservas. Además, el ingreso de fondos provenientes de emisiones de deuda corporativa en el exterior agregaría más de 3.200 millones de dólares en las próximas semanas, lo que ayudaría a sostener el ritmo de compras y mantener la estabilidad cambiaria.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales se ubicaron en USD 45.683 millones, tras una suba diaria de 1.200 millones de dólares. Este fuerte aumento obedeció a movimientos técnicos de bancos, que cada fin de mes retiran temporalmente depósitos en divisas del BCRA. Estos fondos retornaron a las arcas del Central el primer día hábil de esta semana.

El punto más alto de reservas bajo la actual administración se alcanzó en febrero, cuando llegaron a 46.905 millones de dólares, el mayor nivel desde 2018. El descenso posterior se explica por los compromisos de deuda en moneda extranjera y la volatilidad de los mercados internacionales, que impactaron en activos como el oro y los títulos públicos.

Subió el dólar

La oferta en el segmento del dólar contado llegó a USD 632 millones esta jornada, un volumen elevado que responde al mayor flujo de liquidaciones de exportadores en esta época del año. En este contexto, el dólar mayorista registró un incremento de 11,50 pesos, equivalente al 0,8%, para cerrar en 1.402,50 pesos.

El avance del tipo de cambio oficial, acompañado por un importante volumen operado, refleja una demanda sostenida. En este comportamiento inciden tanto las compras de ahorristas tras el pago de salarios —ya que los bancos se proveen de divisas en el mercado mayorista para abastecer a sus clientes— como las operaciones del Banco Central.

La autoridad monetaria estableció la banda superior de su esquema cambiario en $1.710,59, lo que mantiene al dólar mayorista a una distancia de 308,09 pesos o 23% de ese tope, incluso después del aumento registrado en la jornada.

El dólar minorista acompañó la tendencia del mayorista, con una suba de 15 pesos o 1,1% hasta ubicarse en $1.425 para la venta, según la cotización del Banco Nación. El dólar blue también avanzó cinco pesos, un 0,4%, y finalizó en 1.405 pesos.

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