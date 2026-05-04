El presidente de Honduras inicia gira internacional enfocada en inversiones y relaciones diplomáticas

El presidente Nasry Asfura inicia una gira internacional enfocada en la promoción de inversiones y relaciones diplomáticas para Honduras.

El presidente de Honduras Nasry Asfura emprendió este lunes una gira internacional con una agenda centrada en la promoción de inversiones y el fortalecimiento de relaciones diplomáticas. Su primer destino es la ciudad de Los Ángeles, donde participará en un encuentro con inversionistas organizado por el Instituto Milken.

El foro reúne a empresarios y actores financieros interesados en oportunidades de inversión en mercados emergentes. El mandatario hondureño presentará un panorama de la situación actual del país, resaltando áreas estratégicas como energía, infraestructura y modernización de sistemas públicos, con el objetivo de atraer capital extranjero.

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Fuentes de financiamiento

Antes de su partida, el gobernante manifestó que busca posicionar a Honduras como un destino atractivo para la inversión, en medio de un contexto económico internacional complejo. Entre los temas clave de su discurso figura la necesidad de fortalecer el sistema energético, especialmente la transmisión y distribución eléctrica, aspecto considerado esencial para elevar la competitividad nacional.

Uno de los puntos centrales de la agenda será la búsqueda de respaldo financiero ante compromisos próximos, como el vencimiento de un bono soberano en enero de 2027. El Gobierno explora nuevas fuentes de financiamiento y busca consolidar la confianza de los inversionistas internacionales, de acuerdo con las evaluaciones del Fondo Monetario Internacional.

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El Instituto Milken, organizador del encuentro, es reconocido por promover el análisis económico y la generación de espacios de diálogo entre gobiernos y sector privado. Su convocatoria congrega a líderes empresariales de distintas regiones, convirtiendo el evento en una vitrina relevante para países interesados en captar inversión.

El presidente Nasry Asfura inicia una gira internacional enfocada en la promoción de inversiones y relaciones diplomáticas para Honduras.

Honduras-Costa Rica

Tras su participación en Estados Unidos, el presidente continuará su gira hacia Costa Rica, donde asistirá a la ceremonia de toma de posesión de la presidenta electa Laura Fernández Delgado. El evento brinda la oportunidad para encuentros con otros jefes de Estado y representantes internacionales.

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El mandatario hondureño adelantó que planea aprovechar el espacio para impulsar oportunidades de cooperación y fortalecer lazos bilaterales con países de la región y otras naciones presentes. Estas reuniones integran una estrategia diplomática orientada a ampliar alianzas favorables al desarrollo económico y la integración regional.

En Costa Rica, Asfura participará en la toma de posesión de Laura Fernández Delgado y sostendrá reuniones bilaterales clave para la región.

En el ámbito interno, el gobernante subrayó avances en infraestructura, especialmente la entrega de maquinaria a gobiernos municipales. Esta acción, que se ejecutará en los próximos meses, persigue robustecer la capacidad de las alcaldías para llevar adelante proyectos en salud, educación y desarrollo local, dentro del marco de una política de descentralización.

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Llamado a la inversión

El contexto económico nacional, no obstante, sigue marcado por desafíos externos. El presidente mencionó el impacto de la inestabilidad internacional, especialmente las consecuencias de la crisis en Medio Oriente sobre los precios de los combustibles, lo cual ha impuesto presiones adicionales a las finanzas públicas.

Analistas señalan que este tipo de viajes incide en la atracción de inversión en la medida en que permite al presidente sostener contactos directos con fondos, bancos y corporaciones, así como exhibir una narrativa de estabilidad y reglas claras. Sin embargo, advierten que el efecto real depende de que esos acercamientos se traduzcan en proyectos concretos.

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El Ejecutivo reafirma que la agenda sigue orientada a la inversión, la infraestructura y la estabilidad económica. La gira internacional se plantea como un esfuerzo para posicionar a Honduras en escenarios clave de decisión económica y política, buscando oportunidades que contribuyan al crecimiento y desarrollo del país.