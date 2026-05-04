República Dominicana

El Gobierno de República Dominicana implementa un plan de austeridad para contrarrestar el impacto del alza del petróleo

Las autoridades dominicanas anunciaron una serie de recortes y reasignaciones presupuestarias con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica frente a presiones externas que amenazan el entorno local y el bienestar de los hogares

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El presidente Luis Abinader confirma que el Gobierno de República Dominicana mantendrá sin cambios los precios de los combustibles esta semana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El presidente Luis Abinader confirma que el Gobierno de República Dominicana mantendrá sin cambios los precios de los combustibles esta semana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Gobierno de República Dominicana desplegó una estrategia de acción inmediata y ajuste interno para enfrentar las consecuencias de la inestabilidad en Medio Oriente y el aumento sostenido en el precio del petróleo, con el objetivo de resguardar la estabilidad económica nacional y proteger a las familias más vulnerables.

Esta respuesta, fundamentada tanto en políticas de austeridad como en medidas de apoyo directo a la población, busca sostener el crecimiento y mitigar el impacto de factores externos, según informó la Presidencia de República Dominicana este lunes.

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Durante un Consejo de Ministros encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, se estableció un plan específico para reorganizar el gasto público.

La meta central del plan es generar cerca de RD 40,000 millones mediante la posposición de gastos no esenciales, la reducción de costos operativos y la concentración de recursos en prioridades definidas, sin afectar los compromisos previamente asumidos por el Estado, detalló Félix Reyna, director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom).

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Entre las medidas implementadas destacan la limitación en la adquisición de vehículos oficiales, la reducción de trabajos de reparación y mantenimiento menores, y la racionalización de servicios y contrataciones públicas.

También se decidió limitar el número y el costo de eventos gubernamentales, ajustar gastos en textiles, vestuarios, viáticos y pasajes, y racionalizar el consumo de combustible y publicidad institucional.

Se incluye la reducción de un 50 % en el presupuesto destinado a los partidos políticos y la disminución verificable en las transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas con autogestión de recursos.

Este bloque de medidas tiene como finalidad mantener la estabilidad económica del país en un entorno internacional desfavorable. El esfuerzo de reordenamiento y austeridad busca respetar todos los compromisos asumidos mientras se optimiza cada peso del gasto estatal.

Inyección de vehículos al Inespre para garantizar acceso a alimentos básicos

El presidente dominicano encabeza una estrategia enfocada en llevar productos básicos a más comunidades. Una alianza gubernamental que busca hacer visible el cambio en las calles y en la mesa familiar (Foto cortesía Presidencia de la República)
El presidente dominicano encabeza una estrategia enfocada en llevar productos básicos a más comunidades. Una alianza gubernamental que busca hacer visible el cambio en las calles y en la mesa familiar (Foto cortesía Presidencia de la República)

El presidente Luis Abinader entregó 25 vehículos nuevos al Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), parte de una flotilla de 60 unidades destinadas a fortalecer la logística de distribución de alimentos. Esta iniciativa permite ampliar y mejorar las bodegas móviles para que los productos de la canasta básica lleguen de forma directa a los barrios, con precios accesibles y sin intermediación que pueda encarecerlos o provocar distorsiones.

Esta estrategia optimiza la relación entre productor y consumidor, lo que facilita una cadena de suministro más eficiente y protege a más familias dominicanas de eventuales alzas en los alimentos, trasladando el beneficio económico directo a los hogares. Según datos de Presidencia de República Dominicana, la medida es central dentro del esquema de acción estatal para garantizar que el incremento de precios internacionales no presione desproporcionadamente los ingresos nacionales.

Foco en el bienestar social y sostenimiento de la economía

La combinación del ajuste presupuestario con el refuerzo en la distribución de alimentos básicos evidencia la intención de responder de forma equilibrada a los desafíos externos. Tanto el recorte de gastos innecesarios y privilegios, como el fortalecimiento de programas sociales orientados a la alimentación y al consumo popular, buscan sostener el dinamismo de la economía dominicana y garantizar un piso de equidad en el acceso a bienes esenciales.

El director Félix Reyna indicó en el “Resumen Semanal”: “Esta estrategia doble tiene como misión central salvaguardar la estabilidad y asegurar condiciones más justas para la población, incluso en un contexto internacional adverso”.

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