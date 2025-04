Cuál tomacorriente es el mejor para cargar el teléfono móvil: naranja o blanco

Aunque tienen una función crítica en la protección de equipos delicados, los tomacorrientes naranjas no son recomendables para dispositivos como celulares, que no requieren una seguridad tan especializada - Fotomontaje Infobae

En muchos hogares y establecimientos, los tomacorrientes naranjas suelen pasar desapercibidos, pero su color tiene una razón de ser. Más allá de su apariencia vibrante, estos enchufes tienen características y funciones específicas que los hacen ideales para equipos electrónicos sensibles y de alta demanda, como computadoras y servidores.

Pero, qué ocurre si conectas un dispositivo no recomendado en ellos, como un celular o un microondas. La respuesta no es tan simple como podría parecer, y hay razones de peso por las que deberías prestar atención a este detalle.

Qué son los tomacorrientes naranjas y por qué se diferencian de los demás

A simple vista, los tomacorrientes de color naranja pueden parecer una variante estética de los clásicos enchufes blancos o grises, pero en realidad, su color está asociado a una función específica dentro de la red eléctrica. Los tomacorrientes naranjas suelen estar conectados a circuitos especiales, conocidos como “circuitos aislados a tierra”.

Los tomacorrientes naranjas, diseñados para equipos sensibles, no son la mejor opción para cargar un celular. Usarlos incorrectamente puede poner en riesgo tu red eléctrica y tus dispositivos - (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta característica tiene como objetivo minimizar el riesgo de descargas eléctricas, protegiendo tanto a las personas como a los equipos conectados.

En particular, los tomacorrientes naranjas son ideales para entornos donde la seguridad eléctrica es crítica, como hospitales, centros de datos, y laboratorios, donde equipos sensibles requieren un funcionamiento ininterrumpido y libre de interferencias.

Estos enchufes se diseñan para garantizar que, en caso de una sobretensión o un pico de energía, la corriente sobrante se dirija de manera segura al suelo, evitando que afecte tanto al dispositivo como a la persona que pueda estar manipulándolo.

¿Puedo conectar un celular en un tomacorriente naranja?

La respuesta breve es no. Aunque en teoría podrías conectar cualquier dispositivo a un tomacorriente naranja, no es recomendable hacerlo. Los celulares, al igual que muchos otros dispositivos domésticos, no requieren una protección tan específica como la que proporcionan los tomacorrientes naranjas.

Mientras que los tomacorrientes naranjas son esenciales para equipos de alto riesgo, usarlos con dispositivos como un celular puede ser innecesario y costoso, sin aportar ninguna ventaja adicional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, estos dispositivos no están diseñados para soportar los picos de energía que estos enchufes protegen. Conectar un celular a uno de estos tomacorrientes podría no solo resultar innecesario, también podría interferir en el funcionamiento del sistema de protección de la red eléctrica, como ocurre con dispositivos que generan fluctuaciones de voltaje, como hornos microondas o neveras.

Para estos casos, es mucho más adecuado utilizar los tomacorrientes blancos estándar, que están diseñados para soportar el uso común de electrodomésticos y dispositivos personales sin riesgo de sobrecargar los sistemas de protección.

Para qué sirven los tomacorrientes naranjas

La función principal de estos tomacorrientes es proporcionar una conexión segura para equipos electrónicos sensibles. La “tierra” o “puesta a tierra” que ofrecen permite que la electricidad sobrante se canalice hacia el suelo, protegiendo no solo al equipo de sobrecargas, también a las personas de potenciales descargas eléctricas. Esta medida es crucial, especialmente cuando se trata de aparatos de alto costo y uso constante, como computadoras o sistemas de servidores.

Los tomacorrientes naranjas están pensados para equipos delicados y no son necesarios para dispositivos como celulares, lo que hace que su uso en este contexto sea innecesario y poco eficiente - (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, en algunos casos, estos tomacorrientes están conectados a una fuente de energía ininterrumpida (UPS, por sus siglas en inglés), lo que significa que, en caso de corte de energía, los dispositivos conectados seguirán funcionando sin interrupciones.

Es por esto que en áreas donde se requiere que los equipos operen de manera continua, como en hospitales, los tomacorrientes naranjas son de uso común.

Qué otros tomacorrientes tienen funciones especiales

No solo los tomacorrientes naranjas tienen una función especializada. Existen otros colores de tomacorrientes que indican diferentes capacidades y protecciones dentro de la instalación eléctrica.

Por ejemplo, los tomacorrientes rojos suelen utilizarse en circuitos de respaldo o de emergencia, ideales para mantener equipos vitales en funcionamiento durante un corte de energía. En centros de datos o instalaciones hospitalarias, estos tomacorrientes son esenciales para garantizar que los equipos sigan operando incluso sin suministro eléctrico principal.

Por otro lado, los tomacorrientes azules están asociados a sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), ofreciendo energía de respaldo ante fluctuaciones de voltaje. Los tomacorrientes blancos o grises, más comunes en entornos residenciales, no ofrecen características de protección adicionales, y se utilizan para equipos que no requieren una seguridad tan estricta.

