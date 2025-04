Por qué no deberías cargar tu celular con el auto encendido

Algunos sistemas del vehículo no están diseñados para soportar una demanda constante de energía adicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hábito de cargar el celular en el automóvil con el motor encendido es común entre conductores y pasajeros. Aunque esta práctica no genera un riesgo inmediato en condiciones normales, existen razones técnicas por las cuales no se considera recomendable, especialmente si se realiza de forma prolongada o con equipos no certificados.

Los vehículos actuales cuentan con puertos USB o tomas de corriente que permiten alimentar dispositivos electrónicos. Estos puntos de carga están conectados al sistema eléctrico del automóvil, que se activa de manera completa cuando el motor está encendido. En este estado, el alternador produce energía para alimentar los distintos sistemas del vehículo y, al mismo tiempo, recargar la batería.

En teoría, cargar un celular durante la marcha no debería representar un problema si se utilizan componentes adecuados. Sin embargo, hay factores relacionados con la estabilidad del voltaje, la calidad del cargador y el diseño eléctrico del automóvil que pueden afectar tanto al dispositivo móvil como al sistema del vehículo.

Algunos sistemas del vehículo no están diseñados para soportar una demanda constante de energía adicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más relevantes es la posibilidad de que ocurran picos de voltaje al encender el motor. Durante el arranque, el alternador comienza a generar corriente, pero puede tardar algunos segundos en estabilizarse. En ese intervalo, pueden producirse variaciones de voltaje superiores a los niveles recomendados para dispositivos electrónicos pequeños.

Aunque los teléfonos cuentan con circuitos de protección, la exposición repetida a voltajes inestables podría afectar su sistema de carga con el tiempo.

Otro factor técnico es el uso de cargadores de baja calidad. Muchos dispositivos disponibles en el mercado no cumplen con las especificaciones de seguridad recomendadas por fabricantes de celulares o automóviles.

La carga del celular en el auto puede verse afectada por variaciones de voltaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos cargadores carecen de mecanismos internos que regulen el paso de corriente, lo cual incrementa el riesgo de que una variación de voltaje sea transferida directamente al dispositivo conectado. Fabricantes como Apple, Samsung y Xiaomi advierten en sus manuales sobre el uso exclusivo de cargadores certificados para evitar daños en los equipos.

De igual forma, en algunos modelos de vehículos, el sistema eléctrico no fue diseñado para soportar una carga constante adicional. Si varios dispositivos están conectados al mismo tiempo, es posible que algunos componentes —como fusibles o relés— trabajen por encima de su capacidad, lo que a largo plazo puede provocar fallos en otros sistemas del automóvil, como el tablero de instrumentos o la radio.

Este tipo de deterioro no siempre es visible de inmediato, pero puede requerir revisiones técnicas costosas.

Cargar el celular con el auto apagado puede descargar la batería del vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, aunque no está directamente relacionado con el estado del motor, existe un riesgo vinculado al uso del celular mientras se conduce. La manipulación del dispositivo para conectarlo o desconectarlo del cargador puede generar distracciones al volante.

Diversos organismos de tránsito, como la Dirección General de Tráfico de España o la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) en Estados Unidos, han señalado que el uso del celular, incluso en breves momentos, eleva la probabilidad de incidentes viales.

Cargar el celular mientras el auto está apagado

También es importante considerar el caso opuesto: cargar el celular cuando el auto está apagado. En este escenario, la batería del automóvil es la única fuente de energía. Si el celular permanece conectado durante un periodo prolongado, puede descargarse la batería del vehículo, especialmente si hay otros sistemas en reposo que consumen energía, como alarmas o relojes digitales.

Manipular el dispositivo durante la conducción eleva el riesgo de incidentes viales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque cargar el celular con el auto encendido no representa un peligro inmediato, existen elementos técnicos que deben tenerse en cuenta para evitar daños a largo plazo. El uso de cargadores certificados, la revisión del manual del vehículo y la reducción de dispositivos conectados simultáneamente son medidas básicas para garantizar un uso adecuado del sistema eléctrico automotor.