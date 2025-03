Bill Gates habló de los nuevos CEO de Silicon Valley: ¿todavía son nerds?

Silicon Valley cambió de look, pero no de esencia. Para Bill Gates, tras los discursos provocadores y los perfiles mediáticos, sigue habiendo obsesión, código y una fe casi ciega en la eficiencia

En los días en que los fundadores de Microsoft, Bill Gates y Paul Allen, escribían líneas de código sin descanso en un pequeño despacho y Steve Jobs, visionario de Apple, soñaba con cambiar el mundo desde el garaje de sus padres, el perfil del líder tecnológico era claro: obsesivo, reservado, y más cómodo frente a una pantalla que bajo el reflector de los medios.

Eran nerds en toda regla, pero con la irrupción de una nueva generación de líderes en Silicon Valley, más histriónicos, con discursos provocadores y una constante presencia en redes sociales. Muchos se preguntan si esa era ha llegado a su fin.

Qué piensa Bill Gates de las nuevas mentes brillantes de Silicon Valley

Bill Gates se refirió a la nueva generación de líderes de Silicon Valley - crédito theneoniche/Instagram

Bill Gates cree que no. “Siguen siendo nerds, no merecen un nuevo término”, dijo en una entrevista con The Wall Street Journal, citada en el canal de Instagram @theneoniche.

Así, el fundador de Microsoft respondió a quienes afirman que el ecosistema tecnológico ha sido invadido por los llamados ‘tech bros’, una etiqueta que alude a ejecutivos de perfil extrovertido, polémico y poco conectado con los problemas sociales reales.

Para Gates, lo que ha cambiado no es el tipo de persona que lidera las compañías más innovadoras del planeta, sino el tipo de problemas que intentan resolver. Antes, el foco era lo digital. Ahora, la inteligencia artificial se ha convertido en el nuevo eje de transformación, pero con los mismos ingredientes esenciales: talento técnico, obsesión por la eficiencia y una pasión casi enfermiza por cambiar el mundo.

Aun así, no todo le parece positivo, Gates reconoció que hay voces en Silicon Valley que dan razones para la crítica. De acuerdo al cofundador de Microsoft algunos están obsesionados con resolver problemas técnicos en aislamiento, sin considerar el contexto social, ético o político.

Bill Gates lo tiene claro: los nuevos rostros de la tecnología siguen siendo nerds, aunque ahora usen chaquetas de cuero y acumulen millones de seguidores en redes sociales.

Cuál es la imagen de Gates sobre los nuevos CEO

En este punto, el magnate tecnológico no se limitó a hablar en abstracto. Ha sido abiertamente crítico con figuras como Elon Musk, a quien llegó a acusar de difundir “locura de mierda” por su apoyo a la extrema derecha. También ha lanzado dardos a proyectos como el metaverso y ciertas criptomonedas, que, según él, prometieron revoluciones, pero aportaron poco a la vida cotidiana.

A pesar de ello, Gates destacó que muchas compañías siguen trabajando con un norte claro. Mencionando a OpenAI y su desarrollo de modelos como GPT-4, que ya tienen aplicaciones reales en campos como la medicina o la educación. Avances que se han visto evidenciados en diagnósticos tempranos de cáncer, tutores virtuales y un aumento visible en la productividad de trabajadores que ya utilizan herramientas potenciadas por IA.

Elon Musk ha sido cuestionado por sus ideales derechistas que lo han llevado a ser funcionario del Gobierno de Trump - EFE/Aaron Schwartz/Pool

Lo mismo ocurre con otras grandes firmas como Google, Apple, AMD o Intel, que han volcado inversiones millonarias en inteligencia artificial como parte de su estrategia de largo plazo. Según Gates, esto no es una moda, sino parte del ADN de Silicon Valley: “La tecnología no es heroína ni villana; somos nosotros quienes decidimos su narrativa”.

La visión de Gates se resume en una frase que ya ha repetido en varias ocasiones: “No se trata de codificar en una habitación, sino de integrar datos, ética y políticas públicas”. Para él, los verdaderos líderes tecnológicos no son aquellos que levantan capital y hacen ruido, sino quienes entienden que la innovación necesita contexto, impacto y responsabilidad.

Respecto a si sigue habiendo nerds en Silicon Valley, para Gates sí. Solo que ahora algunos usan chaqueta de cuero, tienen millones de seguidores en redes y no siempre parecen interesados en los mismos principios que guiaron a la generación fundadora.

Pero detrás de los titulares, las grandes transformaciones siguen naciendo de cerebros obsesionados con el detalle, con un teclado al alcance de la mano y un algoritmo en la cabeza.