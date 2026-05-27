Panamá

Panamá importará arroz por desabastecimiento ante inminente llegada en los próximos meses del fenómeno atmosférico de El Niño

El arroz es el grano predilecto de los panameños, con un consumo per cápita anual de 162 libras (73.48 kilogramos)

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arroz - agricultura
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Ante un inminente desabastecimiento de arroz, productores y molineros aprobaron, en medio de un tira y jala, la importación de al menos 786 mil quintales del grano.

Bienvenido Pereira, presidente de la Cadena de Arroz y representante de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos Agropecuarios, dijo que para lograr una cifra de importación se sometieron a votación tres propuestas, y que la que obtuvo un mayor respaldo fue la recomendación de importar 786 mil quintales de arroz bajo el mecanismo de desabastecimiento.

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Citado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Pereira indicó que según los datos presentados por la Dirección Nacional de Agricultura y las proyecciones de los productores, el inventario actual permitiría abastecer al país hasta septiembre.

Sin embargo, manifestó que se acordó mantener reuniones periódicas para monitorear el comportamiento de las cosechas y las posibles incidencias del fenómeno atmosférico de El Niño.

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Durante el encuentro se analizaron las cifras del avance de siembra de arroz mecanizado, así como las posibles afectaciones que podrían afectar la producción agrícola.

Productores y molineros analizaron las cifras del avance de siembra de arroz mecanizados. (MIDA)
Productores y molineros analizaron las cifras del avance de siembra de arroz mecanizados. (MIDA)

Al 22 de mayo las cifras oficiales para el ciclo agrícola 2026-2027 registraban 10,021.11 hectáreas sembradas por 154 productores, de un total programado de 93,927 hectáreas por 1,601 productores, estimándose una producción de 9,838,619 quintales.

En abril los productores rechazaron una importación de 1.8 millones de quintales de arroz que pretendía traer al país la industria molinera, alegando que había suficiente arroz hasta el 9 de octubre próximo.

Estén tranquilos”, les había dicho a los productores el presidente José Raúl Mulino, quien manifestó que no se tomaría como excusa la amenaza del fenómeno de El Niñopara inundar de arroz importado nuestro mercado nacional”.

Para importar arroz a Panamá solo existen dos maneras: mediante un contingente pactado en los tratados comerciales suscritos por el país, o por un contingente por desabastecimiento.

En opinión de Roberto Linares, ministro de Desarrollo Agropecuario, existe coincidencia entre la entidad que dirige, los productores y la industria, sobre la necesidad de importar cierta cantidad del grano para asegurar la seguridad alimentaria del país.

Fotografía macro de plantas de arroz dañadas con tallos doblados y hojas amarillentas, cubiertas de gotas de agua, sobre tierra encharcada.
El grano podría ser afectado negativamente por el fenómeno atmosférico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ni el país ni el Instituto de Mercadeo Agropecuario se pueden quedar sin arroz. La seguridad alimentaria está primero”, anotó.

Aseguró que la población puede mantenerse tranquila, ya que “no va a faltar arroz para el consumo nacional ni aumentará el precio del producto”.

El arroz es el grano predilecto de los panameños, con un consumo promedio anual de 162 libras (73.48 kilogramos), uno de los consumos más altos de la región.

Omar Spiegel, productor de la provincia de Veraguas, destacó que la seguridad alimentaria está por encima de cualquier otro interés y dijo que los productores continuarán tomando decisiones responsables basadas en las cifras y necesidades reales del país.

La Cadena Agroalimentaria de Arroz está integrada por productores, industriales y consumidores, y tiene la responsabilidad de tomar decisiones orientadas a garantizar el abastecimiento de este importante alimento en la dieta de los panameños.

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