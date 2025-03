Consigue el empleo soñado siguiendo este secreto de Steve Jobs para una entrevista de trabajo

El empresario no seguía patrones convencionales de contratación. (Foto: REUTERS)

Steve Jobs, el genio detrás de la creación de Apple, tenía un enfoque poco convencional para formar su grupo de trabajo. Desde el momento en que regresó a la empresa en 1997, Jobs centró gran parte de sus esfuerzos en asegurarse de que la empresa estuviera rodeada de personas brillantes y apasionadas por lo que hacían.

Según una entrevista publicada en el libro ‘In the Company of Giants: Candid Conversations with the Visionaries of the Digital World’, Jobs reveló que dedicaba aproximadamente el 20% de su tiempo a supervisar los procesos de contratación. De hecho, reservaba un día completo de su semana solo para procesos de selección.

Para él, contar con el mejor personal era la clave del éxito de cualquier empresa, porque, sin ellos, las ideas más disruptivas como el iPhone o el iPad no podrían llevarse a cabo, entonces ideó una táctica para elegir los mejores empleados, que ha sido usada por diversas pequeñas y grandes organizaciones.

Cómo eran las entrevistas de trabajo con Steve Jobs

Cada desarrollo de Apple a principios de los 2.000 fue pensado para ser diferente al resto. (Foto: REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)

Una de las tácticas más conocidas de Jobs era provocar a los candidatos durante la entrevista. Este enfoque tenía como objetivo evaluar cómo los candidatos reaccionaban ante la presión y si podían defender sus decisiones de manera efectiva.

Jobs solía criticar el trabajo previo de los aspirantes, buscando observar cómo respondían a la crítica. En cada entrevista les decía a cada postulante: “Eso realmente fue un producto ridículo. ¿Por qué trabajaste en eso?”, con la intención de ver cómo se defendían ante lo que consideraban una situación incómoda.

El objetivo de este método no era poner a prueba solo las habilidades técnicas, sino la capacidad de los aspirantes para manejar la adversidad, la confianza en sí mismos y la resiliencia frente a las dificultades.

Para el fundador de Apple, la capacidad de tomar decisiones bajo presión y mantenerse firme ante la crítica, era tan importante como el conocimiento técnico.

Qué papel jugaba la autocrítica durante la entrevista

Los postulantes debían estar abiertos a nuevas formas de pensamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autocrítica era un aspecto crucial en las entrevistas que realizaba Jobs. A lo largo de su carrera, buscó evaluar las habilidades técnicas de los candidatos, y se interesó en su capacidad para reconocer errores y aprender de ellos.

Jobs creía que solo aquellos que eran capaces de reconocer sus propios fracasos podían crecer verdaderamente, aprender y aportar al crecimiento de la empresa.

Además, Jobs era un firme defensor de la idea de que las personas que eran capaces de autocrítica no solo sabían mejorar, sino que podían enriquecer a todo el equipo al compartir sus experiencias y aprendizajes.

En sus entrevistas, preguntaba a los candidatos sobre momentos en los que habían fallado y cómo habían manejado esas situaciones, con el fin de ver si se trataba de personas dispuestas a crecer.

Qué tipo de trabajadores buscaba Jobs para pertenecer a Apple

Jobs quería empleados capaces de no seguir las normas que rigen al mundo. (Foto: REUTERS)

El grupo de trabajo de Jobs estaba compuesto por personas que no solo eran competentes en sus campos, sino que compartían una pasión por innovar y transformar el mundo.

Jobs siempre decía que quería personas que fueran “genios” en lo que hacían, pero personas que podían trabajar bien en grupo. No era suficiente con ser un experto técnico, porque, para él, el trabajo en conjunto era fundamental para que las ideas se materializaran de la mejor manera posible.

Además, Jobs buscaba personas que estuvieran dispuestas a desafiar el status quo, tal como él lo hacía. Según sus palabras, “el talento está por encima de la habilidad”, indicando que, a lo largo de los años, había aprendido que el éxito debía contar con individuos que eran creativos, inquietos y dispuestos a cuestionar los métodos tradicionales.

Por qué este enfoque fue tomado por otras organizaciones

Las organizaciones trabajan por encontrar personal que marque la diferencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque de Steve Jobs para contratar sigue siendo un modelo a seguir en muchos aspectos. Las empresas más exitosas continúan valorando las características de los candidatos más allá de sus habilidades técnicas, buscando personas con visión, creatividad y la capacidad de trabajar en grupo.

Las entrevistas de trabajo ya no se tratan solo de evaluar el CV de un candidato, sino de entender su personalidad, sus valores y su capacidad para afrontar los retos del día a día, en un entorno laboral más exigente.

Para el mercado laboral moderno, un postulante debe demostrar que es capaz de trabajar bajo presión, que se tiene la capacidad de aprender de los errores y que se comparte la visión y los valores de la empresa.