Exportaciones de bienes de Costa Rica crecieron 7% en el inicio de 2026 impulsadas por dispositivos médicos y mercado asiático

Las exportaciones de bienes de Costa Rica crecieron 7% entre enero y abril de 2026, según datos de PROCOMER y COMEX. EFE/EPA/JAGADEESH NV/Archivo

Las exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzaron los USD 7,463 millones durante los primeros cuatro meses de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos divulgados por la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER) y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).

El incremento equivale a USD 493 millones adicionales respecto al periodo enero-abril de 2025 y confirma la continuidad del dinamismo exportador costarricense, especialmente en sectores de manufactura avanzada, tecnología médica y agroindustria.

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De acuerdo con el reporte oficial, los dispositivos médicos se mantuvieron como el principal producto exportado del país al concentrar el 44% del total de ventas al exterior durante el periodo analizado. El sector reafirma así el peso estratégico que tiene Costa Rica dentro de las cadenas globales de manufactura médica y tecnológica.

La segunda categoría de exportación más importante fue la piña, con una participación del 6%, seguida por el banano con 5%, los jarabes y concentrados para bebidas gaseadas con 3% y el café oro también con 3%.

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Otros productos destacados dentro de la oferta exportadora nacional fueron jugos y concentrados de frutas, cables eléctricos, aceite de palma, materiales eléctricos y antisueros.

Asia lideró el crecimiento porcentual de las exportaciones

Aunque América del Norte continúa siendo el principal destino comercial de Costa Rica al concentrar el 47% de las exportaciones totales, el mercado asiático fue la región con el mayor crecimiento relativo durante el inicio de 2026.

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Las exportaciones hacia Asia alcanzaron USD 571 millones, un aumento del 50% respecto al mismo periodo del año anterior, equivalente a USD 191 millones adicionales.

Europa también mostró un comportamiento sólido, con exportaciones por USD 1,623 millones y un crecimiento del 15%, es decir, USD 213 millones más que en 2025.

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Centroamérica mantuvo igualmente un crecimiento positivo del 9%, con exportaciones que sumaron USD 1,362 millones.

En contraste, América del Norte registró una leve caída del 1%, equivalente a USD 48 millones menos que el año anterior, pese a mantenerse como el principal socio comercial del país.

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El Caribe también mostró una disminución del 6%, mientras América del Sur reportó un crecimiento moderado del 3%.

Asia fue la región con mayor crecimiento porcentual en exportaciones costarricenses, con un aumento del 50%. REUTERS/Hollie Adams/File Photo/File Photo/File Photo

Dispositivos médicos continúan dominando la matriz exportadora

El peso de los dispositivos médicos dentro de las exportaciones costarricenses confirma la transformación que ha vivido la economía nacional durante las últimas décadas.

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Actualmente, Costa Rica alberga operaciones de manufactura avanzada vinculadas con empresas multinacionales dedicadas a la producción de implantes, catéteres, prótesis, equipos quirúrgicos y componentes médicos especializados que son exportados principalmente hacia Estados Unidos, Europa y Asia.

El sector ha sido señalado reiteradamente por PROCOMER como uno de los principales motores de generación de empleo formal, inversión extranjera directa y transferencia tecnológica.

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A nivel internacional, Costa Rica se ha consolidado como uno de los principales exportadores de dispositivos médicos de América Latina y uno de los ecosistemas más relevantes para manufactura médica especializada.

Los dispositivos médicos concentraron el 44% de las exportaciones totales del país durante el primer cuatrimestre del año. Fuente: Phillips

Exportaciones agrícolas mantienen peso estratégico

Pese al crecimiento de la manufactura tecnológica, los productos agrícolas continúan siendo una pieza clave dentro de la estructura exportadora nacional.

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La piña y el banano siguen ubicándose entre los productos más relevantes de la oferta costarricense hacia mercados internacionales, especialmente Estados Unidos y Europa.

El café oro también mantiene una participación importante dentro del comercio exterior costarricense, en medio de un contexto internacional marcado por precios elevados del grano debido a problemas climáticos y restricciones de oferta en países productores.

Además, productos como jugos concentrados, aceite de palma y materiales eléctricos complementan una matriz exportadora que combina manufactura avanzada con agroindustria tradicional.

Gobierno destaca diversificación comercial

Las autoridades de COMEX y PROCOMER señalaron que los resultados reflejan el impacto de la estrategia de diversificación de mercados impulsada durante los últimos años.

El crecimiento acelerado en Asia y Europa ocurre en un contexto donde Costa Rica ha buscado ampliar su presencia comercial fuera de América del Norte mediante tratados de libre comercio, promoción de inversión y fortalecimiento logístico.

El desempeño exportador también coincide con un escenario internacional de desaceleración económica moderada, tensiones geopolíticas y ajustes en cadenas globales de suministro.

Pese a esos factores, el comercio exterior costarricense logró mantener crecimiento positivo durante el arranque de 2026, impulsado principalmente por manufactura especializada y productos de alto valor agregado.