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La emoción de Elena Roger por la visita de Charly García a Invasiones I: “Queríamos que reciba todo nuestro amor”

La cantante compartió sus sensaciones y las de los integrantes de la ópera rock por tener al músico como espectador de lujo del espectáculo

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La cantante compartió sus sensaciones y las de los integrantes de la obra por tener al músico como espectador (Video: Metro y medio/ Urbana Play)

La llegada de Charly García al teatro para presenciar la ópera rock Invasiones I desató una emoción palpable entre el elenco y el público. Elena Roger, protagonista y voz de la producción inspirada en la obra del músico, compartió detalles íntimos de esa noche en diálogo con Metro y medio (Urbana Play). La artista reveló que la presencia del legendario músico fue el motor de un homenaje preparado con dedicación y afecto especial para esa función.

Roger describió el clima de camaradería y expectativa en el camarín, donde el elenco se reunió antes de salir a escena. “Sabíamos que iba a venir”, contó. El equipo decidió convertir la tradicional ronda previa en un pacto de entrega: “Vamos a hacer que Charly reciba todo el amor que se merece a través de sus canciones y de que sea un gran homenaje”.

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Charly García, un hombre con bigote, gafas y chaqueta de cuero negra en silla de ruedas, sonríe mientras Elena Roger, una mujer rubia con micrófono, le toma la mano
Charly García en su visita a la obra protagonizada por Elena Roger inspirada en su obra (Manuel Posse Varela)

La visita de Charly García al Teatro San Martín generó un clima inédito entre los artistas. La artista reconoció que, lejos de los nervios, la sensación predominante fue la conmoción: “Estaba emocionada, esa es la palabra”. La cantante insistió en que la carga emotiva superó cualquier tensión escénica habitual, y que el objetivo común era que el homenaje llegara al destinatario más importante de la noche.

Durante la función, la intensidad de la ocasión dejó huella en pequeños detalles. Elena relató: “Pasaron cosas... no fue perfecta la función para nosotros que sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Que no pasó nada grave, pero pasaron cositas. Yo me enganché un botón, no pude levantar no sé qué cosa”. Sin embargo, relativizó cualquier inconveniente: “Pero no pasa nada”.

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La presencia de Charly García en la sala marcó un hito para el elenco y los espectadores. Desde su llegada, la atención se centró en el músico, que ocupó un lugar especial y fue saludado por colegas y admiradores. El público, al notar su presencia, estalló en una ovación espontánea antes de que comenzara la función. La energía en el ambiente se transformó: artistas y asistentes compartieron la expectativa de homenajear a quien inspiró el espectáculo.

Charly García en silla de ruedas y Elena Roger vestida con indumentaria teatral se dan la mano y sonríen.

A lo largo de la noche, Charly siguió la obra con atención. Al finalizar, el teatro entero se puso de pie para tributarle un aplauso cerrado. Integrantes del elenco y músicos se acercaron para saludarlo y agradecerle, generando un momento de comunión y reconocimiento mutuo. Para muchos, ver a García emocionado y receptivo ante el homenaje fue el verdadero premio de la velada.

La función se transformó en un encuentro intergeneracional: músicos jóvenes y experimentados compartieron escena y platea con el creador de las canciones que dieron origen a Invasiones I. La ovación final fue el broche a una noche donde la música, la memoria y la gratitud se hicieron presentes en cada rincón del teatro.

La preparación antes de salir a escena adquirió un sentido especial esa noche. El elenco de Invasiones I realizó su habitual ronda de unión, pero Roger subrayó que la consigna fue clara: transmitir afecto y gratitud hacia Charly García. “Decidimos hacerla con mucho amor. Esa fue como la decisión, el pacto”.

Un gran grupo de personas sonrientes, varias vestidas con atuendos de época, posan juntas en un escenario oscuro, algunas sentadas y otras de pie
Charly García junto a Elena Roger en medio del elenco del musical inspirado en su obra (Manuel Posse Varela)

La actriz y cantante resaltó la importancia de ese momento colectivo como punto de partida para el homenaje. El clima de equipo y la conexión entre los artistas potenciaron la entrega en el escenario, con la certeza de que estaban ante una función singular.

Invasiones I es una ópera rock argentina que rinde tributo a la obra de Charly García a través de una selección de sus composiciones más emblemáticas. El espectáculo nació como un proyecto colectivo para revisar el legado de García desde la mirada de nuevas generaciones de músicos y actores.

La idea original surgió de la inquietud de reinterpretar el repertorio de García en formato teatral, tomando como eje la potencia narrativa de sus letras y la riqueza musical de sus arreglos. Bajo la dirección de un equipo multidisciplinario, la obra se estructura en escenas inspiradas en distintos momentos de la carrera de García, con énfasis en su impacto sobre la identidad cultural argentina.

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