Embajada de EE.UU en República Dominicana ocupa el segundo lugar mundial en emisión de visas de inmigrante

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana es la segunda a nivel mundial en emisión anual de visas de inmigrante, solo detrás de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana se posicionó como la segunda a nivel mundial en procesamiento de visas de inmigrante hacia Estados Unidos, solo superada por la sede diplomática estadounidense en México. Así lo informó la propia embajada, que difundió en sus redes sociales cifras oficiales que reflejan el volumen y la importancia del flujo migratorio entre ambos países.

De acuerdo con la embajada, cada año se tramitan más de 50,000 visas de inmigrante en Santo Domingo, lo que ubica a la misión dominicana por encima de otras delegaciones de alto volumen, como la de Manila, en Filipinas (tercer lugar a nivel mundial).

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Según la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, la relación bilateral se manifiesta en múltiples campos, abarcando turismo, deportes, educación y ciudadanía. El año pasado, más de 5 millones de visitantes estadounidenses viajaron a la isla, lo que representa aproximadamente la mitad de todos los turistas que visitaron Dominicana en 2025.

Estados Unidos representa el principal mercado emisor de turistas para República Dominicana, con más de cinco millones de visitantes en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Educación, deportes y ciudadanía: pilares de la relación bilateral entre EE.UU y RD

En el ámbito deportivo, la embajada destacó que se emiten más de 2,000 visas al año vinculadas a las Grandes Ligas de Béisbol, lo que evidencia la conexión entre ambos países en una disciplina que cuenta con numerosos jugadores dominicanos en equipos estadounidenses. Este flujo migratorio deportivo se suma a los lazos históricos y culturales que unen a ambas naciones.

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Desde la perspectiva social, la embajada reportó que cada año se documentan casi 2,000 nacimientos en Dominicana de hijos de ciudadanos estadounidenses. Estos niños adquieren automáticamente la ciudadanía estadounidense, conforme a las leyes de ese país, de acuerdo con la Embajada.

El componente educativo también forma parte central de la relación. La Embajada señaló que el programa Summer Work and Travel, gestionado desde territorio dominicano, figura entre los tres más grandes del mundo. Este programa permite que alrededor de 4,000 estudiantes dominicanos viajan cada año a EE.UU. para trabajar y conocer la cultura del país norteamericano. El intercambio académico y laboral amplía las oportunidades para los jóvenes dominicanos y fomenta el entendimiento mutuo.

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Cada año, la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo tramita más de dos mil visas ligadas a la presencia de jugadores dominicanos en las Grandes Ligas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad consular ha experimentado un crecimiento constante en la última década. La embajada atribuye este aumento a factores como la reunificación familiar, la búsqueda de oportunidades laborales y educativas, y la consolidación de la comunidad dominicana en Estados Unidos, una de las más numerosas del Caribe en territorio estadounidense.

La embajada subrayó que su posición como la segunda sede diplomática a nivel global en este rubro refleja la importancia estratégica de República Dominicana en la política migratoria estadounidense.

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La misión diplomática también resaltó que los datos sobre turismo, educación, deportes y ciudadanía documentan la diversidad y profundidad de los vínculos que unen a Estados Unidos con República Dominicana.

La información difundida por la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana ilustra la magnitud de la relación entre ambos países y anticipa que, ante la persistente demanda de servicios consulares, la misión continuará desempeñando un papel central en la movilidad y el intercambio entre República Dominicana y Estados Unidos.

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