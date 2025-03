Por qué Zuckerberg usaba unas chanclas Adidas para las reuniones cuando creó Facebook

Aunque ya no utiliza sus chanclas para acudir a eventos, Zuckerberg ha mantenido su estilo casual a lo largo de los años.

Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta, ha sido reconocido tanto por su éxito empresarial como por su estilo personal poco convencional. A lo largo de los años, ha mantenido una imagen alejada de los estándares tradicionales de los líderes de grandes corporaciones. Aunque ya no lo hace, en el pasado acudía a sus reuniones vistiendo chanclas.

Mientras que muchos CEOs de empresas globales optan por trajes formales y zapatos de cuero, Zuckerberg adoptó una estética más relajada, que se hizo especialmente visible en su elección de calzado. Las chanclas Adidas, conocidas como Adissage, fueron un símbolo de esta preferencia por la comodidad y la simplicidad durante muchos años.

La figura de Zuckerberg, con sus clásicas chanclas, reflejó una actitud que se aleja del tradicionalismo empresarial. Durante mucho tiempo, especialmente en los primeros años de Facebook, el CEO fue fotografiado en eventos importantes, reuniones y presentaciones con sus Adidas Flip Flops Adissage, una prenda que no era comúnmente asociada con el liderazgo corporativo.

Esta inclinación por la comodidad no era un capricho personal sin más, sino que formaba parte de una corriente más amplia en el mundo de la moda conocida como ‘normcore’. Este término describe un estilo que celebra la ropa sencilla, incluso considerada fuera de lugar o demasiado común, como una forma de contradecir las tendencias excesivas de la moda.

El objetivo del normcore es precisamente la despersonalización del estilo, buscando enfatizar la comodidad sobre la ostentación. Dentro de este fenómeno, la elección de las chanclas Adidas de Zuckerberg encajaba perfectamente.

Las Adidas Adissage

Las Adidas Adissage, conocidas por su diseño sencillo y funcional, se convirtieron en un emblema del estilo relajado del fundador de Facebook. Estas chanclas, originalmente creadas como calzado para el uso en piscinas y spas, adquirieron un valor simbólico cuando fueron adoptadas por Zuckerberg como parte de su uniforme diario.

Las Adidas Adissage tuvieron una alta popularidad después de que se vieran en la película 'La red social'. (Foto: Adidas)

Aunque las Adissage que Mark Zuckerberg usaba en 2007 son ahora una pieza escasa, los modelos más recientes de la línea siguen estando disponibles en el mercado. Estas chanclas, que mantienen su diseño simple y funcional, pueden ser encontradas a partir de los 20 dólares estadounidenses, dependiendo del modelo y la edición.

Es relevante señalar que la preferencia de Zuckerberg por las chanclas no era un hecho aislado. En términos de vestimenta, el CEO de Meta, al igual que Steve Jobs, abrazaba la simplicidad. Jobs, fundador de Apple, también adoptó un estilo muy particular, conocido por su vestimenta consistente de vaqueros y zapatillas New Balance.

Sin embargo, con el paso de los años, Zuckerberg fue adoptando un estilo más refinado, aunque siempre dentro del marco de su enfoque casual. Su evolución hacia una vestimenta más cuidadosa y con marcas reconocidas es un reflejo de la madurez personal y profesional que ha alcanzado.

Aunque ya no utiliza sus chanclas para acudir a eventos, Zuckerberg ha mantenido su estilo casual a lo largo de los años. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez, archivo)

Hoy en día, Zuckerberg rara vez es visto con sus adoradas Flip Flops, aunque el espíritu de su estilo sigue presente en su uso de ropa cómoda, pero más pulida. La transición desde las chanclas hacia una estética más curada resalta un cambio gradual, que no abandona el enfoque personal, pero sí incorpora elementos más sofisticados.

Aunque las Adidas Adissage han quedado en el pasado en su vestimenta diaria, la historia de estas chanclas forma parte de un momento clave en la vida pública de Zuckerberg. A través de ellas, el CEO no solo expresó su rechazo a las expectativas tradicionales de la vestimenta ejecutiva, sino que también participó en una tendencia que buscaba algo más que la apariencia: una manera de demostrar que la autenticidad no dependía de los estándares de la moda, sino de una conexión genuina con uno mismo y con el trabajo realizado.