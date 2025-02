Cómo actualizar mi iPhone a iOS 18.3 para tener internet satelital gratis Starlink de Elon Musk

La integración de Starlink solo está disponible para los iPhone a partir del modelo 14 en adelante. Esto incluye los modelos iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max, entre otros que se lancen en el futuro . Además, es necesario que el dispositivo tenga instalada la actualización iOS 18.3 para que pueda acceder a la red satelital.

Una de las principales ventajas de Starlink es que funciona en lugares donde no hay cobertura celular tradicional. Esto es especialmente útil en áreas rurales, montañosas o remotas, donde las redes terrestres no tienen alcance. Para que el servicio funcione, no es necesario tener antenas externas o apuntar el teléfono hacia el cielo, lo que facilita mucho su uso.