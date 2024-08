Sigue estos consejos para trabajar en Google y tener la mejor entrevista de tu vida

Las entrevistas de trabajo en Google buscan explorar la creatividad de las personas y piden que los candidatos sean autenticos. (Getty)

La entrevista es un momento clave en cualquier proceso de contratación y por eso hay muchas ideas sobre cómo prepararse para esa charla. En Google el reclutamiento tiene un estilo determinado y desde la empresa dan una serie de consejos internos, pero que seguramente pueden adaptarse para cualquier otra situación similar.

A través de una de las cuentas de Instagram de la compañía, la reclutadora ejecutiva de Google da tres recomendaciones para que cualquier candidato tenga en cuenta si va a tener una entrevista en la empresa. Aunque son conceptos que podemos llevar a otras compañías, ya que gran parte de la clave es la preparación y darle la importancia necesaria a esa charla.

Consejos para destacar en una entrevista de Google

Investiga y familiarízate con la empresa y el equipo:

Uno de los primeros pasos para prepararse para una entrevista en Google es hacer una investigación exhaustiva. Stephanie, reclutadora ejecutiva de la empresa, aconseja que los candidatos se familiaricen con las tendencias clave y los temas de actualidad en el sector tecnológico. Esto implica estar al tanto de las últimas innovaciones y cómo estas pueden impactar el trabajo que realiza el equipo al que aspiras unirte.

Las entrevistas de trabajo en Google buscan explorar la creatividad de las personas y piden que los candidatos sean autenticos.

Pero no basta con conocer las tendencias generales. Es crucial que te tomes el tiempo para investigar el trabajo específico que realiza el equipo con el que podrías trabajar. Cuanto más conozcas el trabajo del equipo, más destacarás como candidato. Este conocimiento te permitirá formular preguntas inteligentes durante la entrevista y demostrar que estás verdaderamente interesado y capacitado para contribuir de manera significativa.

Cuida tu presentación y entorno:

En la era de las entrevistas virtuales, la manera en que te presentas y el entorno desde donde realizas la entrevista son factores determinantes. Google, al igual que muchas otras empresas, ha adoptado las entrevistas en línea como una práctica común, y esto exige una preparación adicional.

Grábate a ti mismo mientras practicas para asegurarte de que estableces contacto visual con la cámara y te comunicas de manera efectiva. Presta atención a tu postura, tono de voz y la claridad de tus respuestas. Además, verifica que no haya distracciones en tu entorno que puedan restar atención a lo que estás diciendo.

Sé auténtico:

Es normal sentirse nervioso antes y durante una entrevista, especialmente cuando se trata de una empresa como Google. Sin embargo, es importante que te presentes de manera auténtica. Los reclutadores saben que la mejor manera de evaluar si serás un buen candidato para el equipo es conociéndote tal como eres.

Las entrevistas de trabajo en Google buscan explorar la creatividad de las personas y piden que los candidatos sean autenticos. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Mostrar tus nervios no es necesariamente un punto en contra. De hecho, puede ser una señal de que te importa el trabajo. Sin embargo, es vital que no trates de ser alguien que no eres, ya que esto podría generar expectativas que no coinciden con tu verdadero perfil.

Las extrañas preguntas de Google a sus candidatos

Google también es conocido por sus preguntas inusuales que desafían la capacidad de los candidatos para pensar de manera creativa y crítica. Estas preguntas están diseñadas para evaluar cómo abordas los problemas y tu capacidad para encontrar soluciones en situaciones poco convencionales:

“Imagina que te encogen hasta el tamaño de una moneda de 2 céntimos y te meten en una licuadora. Tu masa se reduce y tu densidad sigue siendo la misma. Las cuchillas comienzan a girar en 60 segundos. ¿Qué harías?”

Esta pregunta pone a prueba tu pensamiento crítico y creativo. La solución más lógica y viable sería saltar para evitar las cuchillas, utilizando la fuerza de tus músculos proporcionalmente mayor al tamaño reducido, dado que tu masa y densidad se han mantenido.

Las entrevistas de trabajo en Google buscan explorar la creatividad de las personas y piden que los candidatos sean autenticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Un hombre empuja su coche hacia un hotel y acaba perdiendo su fortuna. ¿Qué sucedió?”

Aunque a primera vista esta situación puede parecer inusual, tiene sentido cuando te das cuenta de que está relacionada con el juego de Monopoly. En este contexto, el hombre perdió todo su dinero al caer en la casilla del hotel, donde debía pagar una gran cantidad de renta.

“Se encuentra un cuerpo en el desierto con una cerilla en sus manos. ¿Qué ha sucedido?”

Este acertijo requiere habilidades deductivas. La respuesta más plausible es que la persona murió en un accidente de avión. No había suficientes paracaídas para todos, y la cerilla rota indica que la víctima fue la que perdió en una especie de sorteo para decidir quién saltaría sin paracaídas.

“Construyes una casa con todos los muros orientados al sur. De repente, ves un oso. ¿De qué color es?”

Este problema de orientación solo tiene sentido en el Polo Norte, donde una casa puede tener todos sus muros orientados al sur. Por lo tanto, el oso que ves sería blanco, es decir, un oso polar.