Consejos de Mark Zuckerberg, Bill Gates y Tim Cook para contestar bien una entrevista de trabajo

En el competitivo mundo laboral actual, destacar en una entrevista de trabajo es clave para asegurar el puesto deseado. Tres de los empresarios más influyentes del mundo, Mark Zuckerberg, Bill Gates y Tim Cook, han compartido a lo largo de los años valiosos consejos que pueden marcar la diferencia entre ser seleccionado o quedar en el olvido.

Sus experiencias y enfoques no solo revelan qué buscan en un candidato, sino también cómo cualquiera puede prepararse mejor para esos momentos cruciales y tener el éxito deseado para conseguir empleo.

El consejo de Mark Zuckerberg para una entrevista de trabajo

Durante el Mobile World Congress de 2015 en Barcelona, Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta, compartió uno de sus secretos mejor guardados a la hora de contratar personal. Explicó que la clave para tomar decisiones de contratación acertadas radica en un sencillo pero profundo criterio: “Solo contrataré a alguien para que trabaje directamente para mí si yo trabajaría para esa persona”.

Este enfoque, que podría parecer inusual a primera vista, busca asegurar que la persona seleccionada no solo sea competente, sino que también tenga cualidades y capacidades que el mismo Zuckerberg admiraría y respetaría en un entorno de trabajo. “Es una prueba bastante buena y creo que esta regla me ha resultado muy útil”, comentó el empresario, resaltando que, en un universo alternativo, si él no hubiera fundado Facebook, estaría encantado de trabajar para esa persona.

Para los candidatos, entender y aplicar este criterio puede ayudar a afrontar entrevistas con mayor confianza, mostrando no solo competencias técnicas, sino también cualidades personales que los convierten en líderes potenciales.

Bill Gates y la forma correcta de responder preguntas difíciles

Por su parte, Bill Gates, cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, ha demostrado ser un experto en la dinámica de las entrevistas laborales. Su experiencia contratando a personas clave a lo largo de los años le ha dado una perspectiva única sobre qué es lo que realmente buscan los empleadores.

El empresario participó en una entrevista simulada con la estrella de la NBA Stephen Curry, donde compartió sus estrategias para responder preguntas difíciles en una entrevista.

Una de las preguntas planteadas por Curry fue: “¿Por qué deberíamos contratarte?”. Gates respondió de manera concisa y segura: “Estoy un poco loco. Escribo programas de software mucho más allá de cualquier clase que haya tomado y creo que he mejorado con el tiempo. Así que fíjate en lo ambicioso que he sido allí”.

Además, enfatizó su capacidad para trabajar bien en equipo, a pesar de reconocer que a veces podría ser crítico, pero siempre con la intención de contribuir al éxito colectivo: “Me gustan las metas ambiciosas. Me gusta pensar en cómo podemos anticiparnos al futuro. El software es genial y quiero ser parte de eso”.

En cuanto a la pregunta sobre sus fortalezas y debilidades, Gates mostró un entendimiento de sus limitaciones, lo cual es igualmente valioso: “Bueno, no soy alguien que sepa mucho sobre marketing. No me gustaría ser vendedor. Si tienes un equipo que comprende a los clientes, las ventas, el marketing, no voy a aportar eso, pero me encantaría trabajar con ellos”. Un tipo de respuesta que es honesta, revela el autoconocimiento y la capacidad de colaborar con otros que complementen sus habilidades.

Finalmente, cuando se le preguntó sobre sus expectativas salariales, Gates demostró una mentalidad a largo plazo, algo que puede ser crucial para muchos empleadores: “Espero que el paquete de opciones sea bueno. Puedo correr riesgos y creo que la empresa tiene un gran futuro. Por lo tanto, preferiría obtener opciones sobre acciones incluso más que una compensación en efectivo”.

Tim Cook y cómo trabajar en grandes empresas

Tim Cook, CEO de Apple, ha destacado las cualidades que considera fundamentales para cualquier aspirante a trabajar en grandes empresas. Durante una visita a la Universidad de Nápoles Federico II en Italia, Cook compartió algunas cualidades que Apple valora profundamente en sus empleados.

La primera de ellas es el deseo de cambiar el mundo. Según Cook, la mayoría de los empleados de Apple tienen una motivación interna para “enriquecer la vida de la gente” y dejar un impacto positivo en el mundo. Esta pasión por mejorar la sociedad es un motor que impulsa a las personas a dar lo mejor de sí mismas.

Otra cualidad vital es el trabajo en equipo. Cook enfatizó que en Apple, el éxito se alcanza a través de la colaboración: “Dos personas fuertes trabajando bien juntas pueden llevar a cabo un trabajo realmente increíble, y grupos pequeños de personas fuertes pueden lograr cosas portentosas”. Este enfoque refuerza la idea de que compartir ideas y trabajar constructivamente con otros puede llevar a resultados innovadores.

La creatividad también es un pilar en Apple. Inspirado en el icónico lema de la compañía, “Piensa diferente”, el empresario busca personas que puedan ver los problemas desde ángulos novedosos y encontrar soluciones creativas. Esto resuena con el ADN de Apple, una empresa conocida por su capacidad de innovar constantemente.

La curiosidad es otra cualidad esencial. Cook argumenta que en Apple se valora a las personas que tienen una mente inquisitiva y que no temen hacer preguntas, por más simples o complejas que parezcan.