Cuál es la contraseña más segura en el mundo para tus correos

página, hacking, protección, clave, secreto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque empresas como Microsoft recomiendan dejar de usar contraseñas para iniciar sesión y se opten por métodos más seguros, muchos usuarios siguen afianzados a este método de protección y por eso es importante aprender a crear claves difíciles de adivinar y con aspectos diferenciales.

Sin embargo, la contraseña más segura del mundo para un correo no es una sola, porque de existir hipotéticamente, ya dejaría de serlo porque todos sabrían cuál es. Eso no quiere decir que no podamos crear una clave con un alto nivel de seguridad, aunque puede ser un proceso complejo para algunos.

Qué es una contraseña segura

Una contraseña segura es aquella que combina complejidad y originalidad, de tal manera que sea extremadamente difícil de adivinar o descifrar mediante métodos automatizados. Según los expertos, una contraseña segura debe cumplir con varios criterios fundamentales:

página, hacking, protección, clave, secreto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Longitud adecuada: debe tener al menos 12 a 15 caracteres. Cuanto más larga, mejor, ya que aumenta exponencialmente la dificultad para descifrarla.



Combinación de caracteres: incluir una mezcla de letras (mayúsculas y minúsculas), números y caracteres especiales (!, @, #, $, %, etc.). Esta variedad dificulta los ataques de fuerza bruta y de diccionario, donde los hackers prueban combinaciones sistemáticamente.



Originalidad: no debe ser una palabra común, un nombre propio, una fecha de cumpleaños o cualquier otro dato personal fácilmente accesible o adivinable. Evitar secuencias obvias como “123456″ o “qwerty” es esencial.



Unicidad: cada cuenta en línea debe tener su propia contraseña única. Reutilizar contraseñas entre diferentes plataformas aumenta el riesgo de que un solo hackeo comprometa múltiples cuentas.

Creando una contraseña segura: tips y estrategias

Crear una contraseña segura puede ser desafiante, pero sigue estos consejos para mejorar tu seguridad en línea:

Frases o combinaciones aleatorias: Una técnica eficaz es crear una frase que solo tú puedas recordar y luego modificarla con números y caracteres especiales. Por ejemplo, “Tengo un gato llamado Whiskers” puede convertirse en “T3ng0UnG@t0LlamadoW#skers!”.

huella digital, protección virtual, anonimáto, claves y contraseñas, acceso a información confidencial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acortamiento y modificación: Tomar una frase conocida y acortarla, sustituyendo letras por números y añadiendo caracteres especiales, puede hacer que sea extremadamente difícil de descifrar, incluso para programas de hacking avanzados.



Utilización de gestores de contraseñas: Estas herramientas generan y almacenan contraseñas seguras de forma segura. Facilitan la gestión de contraseñas únicas para cada cuenta sin tener que recordarlas todas.

La importancia de tener contraseñas seguras radica en proteger nuestra información personal y financiera de accesos no autorizados en nuestro correo. Las contraseñas son la primera línea de defensa contra ciberdelincuentes que intentan acceder a nuestras cuentas bancarias, redes sociales, correos electrónicos y otros datos sensibles.

El panorama de las amenazas cibernéticas está en constante evolución. Los hackers emplean técnicas avanzadas como el phishing, el malware y el keylogging para obtener acceso a contraseñas y datos sensibles. Es por eso que la creación y gestión adecuada de contraseñas se ha convertido en una prioridad para individuos y organizaciones por igual.

página, hacking, protección, clave, secreto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones y buenas prácticas para tener cuentas seguras

Además de crear contraseñas seguras, aquí hay algunas prácticas adicionales que puedes seguir para proteger tus cuentas en línea:

Autenticación de dos factores (MFA): Añadir una capa extra de seguridad requiriendo un segundo método de verificación, como un código enviado a tu teléfono móvil.

Actualización regular: Cambiar tus contraseñas periódicamente, al menos cada tres meses, para reducir el riesgo de compromiso.

Educación y concienciación: Mantenerse informado sobre las últimas amenazas cibernéticas y practicar la navegación segura en línea puede minimizar el riesgo de ser víctima de un ataque.

Internet público: no acceder a cuentas bancarias en redes de WiFi públicas, ya que hay más probabilidades que un ciberdelincuente pueda robar las credenciales e ingresar los perfiles asociados.