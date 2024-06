Cómo usar inteligencia artificial de Google para evitar el desperdicio de alimentos

La inteligencia artificial es de utilidad a la hora de identificar alimentos a punto de vencer. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para ayudar a reducir el desperdicio de alimentos en el hogar, Google de la mano de Hellmann’s ha lanzado una herramienta llamada Meal Reveal. Con su teléfono móvil, los usuarios simplemente tienen que acceder a esta plataforma, escanear los ingredientes de su nevera y la inteligencia artificial de Google les recomendará recetas.

Cómo saber que recetas hacer con Google

Para conocer que recetas preparar con la comida que tienes en tu nevera para evitar el desperdicio de comida, Google y Hellmann’s cuentan con una herramienta llamada Meal Reveal. Así puedes usarla:

Puedes escoger entre escanear tu nevera o escribir manualmente los ingredientes. (Meal Reveal)

1. Abre https://www.hellmanns.com/uk/meal-reveal.html en tu teléfono móvil. Si ingresas desde tu ordenador, deberás escanear un código QR en tu teléfono que te llevará al mismo sitio.

2. Selecciona ‘Empezar a escanear’ o ‘Ingresar los ingredientes manualmente’. Si seleccionas la primera opción vas a poder grabar un video de tu nevera o tomar fotografías de los productos que tienes en ella. La inteligencia artificial de Google identificará los alimentos. Si optas por la segunda alternativa, debes escribir tú mismo los ingredientes.

3. Selecciona ‘Buscar recetas’ y espera unos segundos para que la plataforma te muestre preparaciones.

Que tecnología usa Meal Reveal

La plataforma Meal Reveal utiliza la tecnología Vertex AI de Google Cloud para identificar ingredientes en tu nevera con alta precisión. Herramientas avanzadas como Gemini Pro Vision y PaLM 2, en combinación con la validación de IA de Unilever, permiten detectar y catalogar ingredientes individuales hasta proteínas olvidadas.

La IA de Gemini es implementa en Meal Reveal. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Vertex AI Vector Search y un algoritmo patentado de Unilever buscan en una base de datos las recetas, para fomentar la creatividad culinaria.

Esta innovadora solución facilita la planificación de comidas y reduce el desperdicio de alimentos al proporcionar una visión clara de lo que hay en tu refrigerador.

Qué es el desperdicio de la comida

El desperdicio de comida es un problema significativo a nivel global, que implica desechar alimentos que aún son comestibles.

El desperdicio de alimentos afecta el medio ambiente por los gases que produce. (Imagen ilustrativa Infobae)

Google señala que este es un “gran problema”, ya que no solo implica la pérdida de recursos, sino también un impacto ambiental considerable. Según The Waste and Resources Action Programme (WRAP), cada año los hogares del Reino Unido tiran a la basura 4,7 millones de toneladas de alimentos que aún se pueden consumir.

Además, hasta el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero están relacionadas con la producción y distribución de alimentos que finalmente no se comen.

¿Cómo la tecnología ayuda a reducir el desperdicio de alimentos?

Otra alternativa para reducir el desperdicio de alimentos con ayuda de la tecnología es utilizar electrodomésticos equipados con inteligencia artificial. Un ejemplo es la nevera AI Family Hub Bespoke de Samsung, que incorpora una tecnología denominada AI Vision Inside.

Esta tecnología emplea una cámara interna inteligente capaz de reconocer hasta 33 tipos de alimentos y ofrece recetas basadas en esos productos. En casos donde la nevera no reconozca un alimento específico, el usuario tiene la opción de ingresar manualmente el nombre del producto.

Los electrodomésticos están empezando a integrar IA para facilitar la vida de sus usuarios. (Foto: Infobae)

Una de las funciones más útiles de esta nevera es la visualización en tiempo real del interior del refrigerador. Esta característica es especialmente valiosa cuando estás en el supermercado y necesitas comprobar qué productos realmente necesitas comprar.

De esta manera, se evita la compra innecesaria de alimentos y se reducen las posibilidades de que estos terminen siendo desperdiciados.

Camila Segura, gerente de Mercadeo y Comunicaciones de Home Appliances de Samsung Colombia, resalta que estas funciones están diseñadas para “evitar el desperdicio”.

La tecnología aplicada, además de ofrecer comodidad y eficiencia, también contribuye de manera significativa a la sostenibilidad ambiental. Al saber exactamente lo que se tiene en la nevera, los usuarios pueden planificar mejor sus comidas y reducir el número de alimentos que terminan en la basura.

<br/>