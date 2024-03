Adiós a una era de Nintendo: qué pasó con los servicios online de 3DS y Wii U

El anuncio fue publicado en la página de soporte y atención al cliente. (Nintendo)

Nintendo ha decidido poner fin a los servicios en línea para las consolas Nintendo 3DS y Wii U, marcando el cierre de una era para estos populares dispositivos de juego.

A partir del 8 de abril de 2024, funciones como el juego en línea, el juego cooperativo, las clasificaciones a través de internet y la distribución de datos dejarán de estar disponibles para los jugadores de estas consolas.

La página de soporte de Nintendo indicó que las consolas afectadas serán: New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe, Wii U Basic.

La interrupción será únicamente de los servicios en línea. (Nintendo)

La decisión de Nintendo entrará en rigor en la fecha anteriormente mencionada a las 4 p.m. según el horario del Pacífico de los Estados Unidos.

Para convertir 4 p.m. PDT a las zonas horarias de México, Colombia, Argentina y España, se considera lo siguiente, tomando en cuenta que estas conversiones pueden variar durante el año debido al cambio de horario de verano:

México: En México, el horario se divide en varios husos horarios. Para el Centro de México (como la Ciudad de México), que suele estar en UTC-5 durante el horario de verano, sería las 6 p.m.

Colombia: Colombia está en el huso horario UTC-5 todo el año, por lo que sería las 6 p.m.

Argentina: Argentina está habitualmente en UTC-3, por lo que serían las 8 p.m.

España: España tiene dos husos horarios principales, pero para la España peninsular y Baleares, en horario de verano, generalmente es UTC+2. Así que sería la 1 a.m. del día siguiente.

La decisión de Nintendo aplica en consolas 3DS y Wii U. (Nintendo)

¿Qué pasará con los servicios en línea?

Por otro lado, la plataforma de atención al cliente de Nintendo aseguró que a pesar de estas medidas, los jugadores tendrán la posibilidad de seguir utilizando funciones y modos de juego que no requieren comunicación en línea.

También se explicó que aún será posible utilizar los servicios en línea para los siguientes software, “pero es posible que esto también finalice en algún momento en el futuro”: Banco Pokémon y Poké transportador.

Nintendo también aclaró que los servicios de StreetPass seguirán disponibles dado que utiliza la comunicación local entre las consolas de la familia Nintendo 3DS, lo que significa que seguirá estando disponible incluso después de que finalicen los servicios en línea.

Sin embargo, debido a que SpotPass utiliza comunicación en línea, las funciones de SpotPass ya no estarán disponibles.

Los servicios que no requieren comunicación en línea seguirán vigentes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, los usuarios podrán usar StreetPass en StreetPass Mii Plaza, que está preinstalado en las consolas de la familia Nintendo 3DS, pero ya no tendrán la oportunidad de usar funciones que utilizan la comunicación en línea (como recibir nuevos paneles en Puzzle Swap).

Nintendo Switch 2

El anuncio de la interrupción de los servicios en líneas de estas consolas, se da a la vez que Nintendo ha compartido algunas características sobre Switch 2.

Estas declaraciones fueron registradas en el sitio web Nintendúo, y se dieron después de la divulgación del último informe financiero de Nintendo, donde se expuso que Nintendo Switch ya casi ha vendido 140 millones de unidades en distintas partes del mundo.

Nintendo pretende con su nueva consola ofrecer más diversión a sus seguidores manteniendo algunas características tradicionales.(Imagen ilustrativa Infobae)

Shuntaro Furukawa, presidente de la compañía compartió que fusionar consolas portátiles y de sobremesa ha sido una estrategia clave que, se consideraría para la siguiente generación de Switch.

Esta táctica no solo ha logrado extender la duración del ciclo de vida de sus consolas actuales, sino que además ha desempeñado un papel fundamental en mantener el interés y la expectativa de sus aficionados, así como en captar la atención de nuevos consumidores.

Furukawa resaltó la importancia de la lealtad de los jugadores para la empresa, señalando que las Cuentas Nintendo serán un elemento esencial para fortalecer ese vínculo.