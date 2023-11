TikTok: Qué son los videos NPC, la imitación de los videojuegos

Esta representación busca asemejarse al maximo de los NPC en los videojuegos, y la clave está en mantener la apariencia artificial y robótica del personaje.

La plataforma de redes sociales TikTok ha experimentado un auge en las tendencias de contenido a lo largo de los años, que van desde los desafíos de baile hasta las parodias humorísticas.

Te puede interesar: Cual es el origen de la recordada melodía de Nokia

Sin embargo, en los últimos meses, una tendencia inusual que consta en la representación de personajes NPC tomados de los videojuegos, ha cobrado gran viralidad en todo el mundo y ya ha llamado la atención de muchos expertos debido a que se ha convertido en una fuente de ingresos muy rentable en la red social.

Que es un NPC

Estos NPC (Non Playable Character) son personajes secundarios que aparecen en los juegos para interactuar con los jugadores, brindando información o enriqueciendo la trama del juego. Se define en español como personajes no jugables, lo que significa que no están controlados por el jugador principal, sino que son controlados por el propio juego.

Te puede interesar: Cuál es el mejor equipo de fútbol de la historia, este reto de Tiktok lo sabe

Su propósito varía, pero generalmente suelen tener comportamientos repetitivos y frases limitadas que siguen un patrón robótico, lo que los hace predecibles y a menudo cómicos para los jugadores.

Y la última tendencia viral en TikTok implica la imitación de estos personajes NPC en transmisiones en vivo, en las que los creadores de contenido asumen el papel de estos personajes, llevando a cabo acciones específicas y repitiendo líneas de diálogo de manera monótona.

Por qué es tan rentable

Estos contenidos son virales y rentables que hay influencers que han ganado hasta 6 mil dólares por una hora de trasmisión.

Una característica distintiva de esta tendencia es la interacción con la audiencia. Los streamers en TikTok que adoptan el papel de NPC reaccionan solo cuando los espectadores les envían stickers y regalos a modo de recompensa. Y estos gestos se traducen en dinero real para el creador.

Te puede interesar: El empleado de un comercio de productos para la construcción generó un caos al tirar varios baldes de pintura

En otras palabras, cuanto más interactúe la audiencia en la transmisión en vivo, más ingresos generará el creador y esto ha convertido la tendencia en una forma potencialmente lucrativa de ganar dinero en línea.

Sin embargo, este fenómeno ha generado una serie de debates y reflexiones, debido a que la popularidad de esta tendencia ha llevado a que algunos creadores de contenido se conviertan en estrellas en la plataforma.

Un ejemplo notable es @pinkydollreal, quien se ha autodenominado “la reina de los NPC” y ha acumulado más de un millón de seguidores. Sus videos y transmisiones en vivo siguen el estilo de estos personajes con movimientos repetitivos y diálogos monótonos.

Además, algunas estrellas de Twitch, como Kai Cenat, también han experimentado con esta tendencia. Este usuario, que cuenta con millones de seguidores en ambas plataformas, realizó una transmisión en vivo imitando a un personaje de videojuego durante una hora y quedó sorprendido al ganar casi 6,000 dólares por ese breve período de tiempo.

Esto ha llevado a que más creadores de contenido de renombre se unan a la tendencia en busca de ganancias adicionales. Sin embargo, no todos los usuarios de TikTok pueden acceder a ingresos considerables a través de esta tendencia.

Para empezar, los creadores deben contar con una base de seguidores sólida, generalmente superando los 10,000 seguidores. Además, deben mantener la fidelidad de su audiencia, algo que las estrellas de Twitch y otros creadores ya han logrado.

Un TikTok que paga más

A los usuarios de la plataforma les encanta ver a gente comportándose como personajes NPC de los videojuegos. (Marijan Murat/dpa)

A pesar de que los expertos en redes sociales han afirmado que obtener una monetización directa en TikTok es sumamente complicado, estos creadores encontraron en los NPC la manera de obtener miles de dólares en solo unas horas de transmisión en vivo; con un porcentaje de beneficio significativamente mayor que en plataformas como YouTube, Twitch e incluso Kick.

Algo particularmente interesante debido a que inicialmente la plataforma se destacó como un espacio donde las marcas promocionaban sus productos a través de influencers. Sin embargo, ha sabido evolucionar para permitir a los creadores de contenido obtener ganancias directas.

Esto fue gracias a la introducción de las “Coins” o “Monedas de TikTok”, que permiten a los espectadores comprar stickers y regalos para premiar directamente a sus creadores de contenido favoritos, sin que la plataforma se quede con el tradicional porcentaje del 30% o 50%, como ocurre en Twitch y otras plataformas.

Preocupación por el carácter sexualizado de la tendencia

Además de su potencial monetario, la tendencia de los NPC en TikTok ha generado preocupaciones y críticas en algunos observadores, que han señalado que la representación de personajes NPC puede tener connotaciones sexuales, fetichistas y deshumanizadoras.

A pesar de que la plataforma prohíbe explícitamente el contenido sexual, se argumenta que esta tendencia puede crear un condicionamiento en el que los creadores actúan de manera repetitiva a cambio de pequeñas sumas de dinero, lo que se asemeja a comportamientos observados en plataformas más explícitas, como OnlyFans.