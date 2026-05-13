Sociedad

Tragedia en Cosquín: murió una nena de 4 años que fue atacada por un perro

Las autoridades trabajan para determinar cómo fue el episodio y saber si el animal era una mascota de la familia

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Una nena de 4 años murió tras ser atacada por un perro en Cosquín
Las autoridades de Cosquín investigan si el perro que atacó a la menor era mascota de la familia afectada

Una tragedia sacudió a Cosquín, en el valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, luego del fallecimiento de una niña de 4 años a raíz del ataque de un perro de raza mestiza. El episodio ocurrió este miércoles y provocó una fuerte conmoción entre vecinos y autoridades.

Según información confirmada por la Policía a medios locales, el animal atacó a la menor y le provocó heridas graves, especialmente en la zona del cuello. El ataque se registró en un predio próximo a la vivienda de la víctima, frente al cementerio local. Hasta el momento, no se logró determinar si el perro era propiedad de la familia.

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La emergencia se desató al mediodía, cuando los servicios de asistencia arribaron al lugar en cuestión de minutos. Personal policial, bomberos y la Guardia Local desplegaron un intenso operativo para intentar salvar la vida de la pequeña, aunque sus esfuerzos resultaron infructuosos, indicó La Voz.

Una nena de 4 años murió tras ser atacada por un perro en Cosquín
Personal policial, bomberos y servicios de emergencia desplegaron un operativo urgente tras el ataque a la niña

La noticia del deceso fue confirmada por la directora de Defensa Civil de la ciudad, Laura Barreiro, quien detalló en diálogo con Cadena 3: “Nos dimos con esta situación al mediodía. Es un momento muy delicado y pedimos extrema reserva y respeto para la familia que está atravesando este dolor”.

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El entorno familiar de la víctima permanece bajo asistencia de los equipos de emergencia y en estado de shock.

El hecho quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, quien coordina las tareas investigativas junto al personal de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Departamental Punilla y bomberos.

Las autoridades trabajan en la reconstrucción de los hechos para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la procedencia del animal involucrado, así como la raza exacta. La zona donde ocurrió el ataque permanece cercada para permitir el trabajo de los peritos criminalísticos.

Un hombre murió en Chubut tras el ataque de uno de sus perros

Un Bull Terrier atigrado y blanco con expresión agresiva, mostrando los dientes, de pie en un patio adoquinado con macetas y herramientas de jardín.
Un hombre de 65 años murió en Puerto Madryn tras ser atacado por su bull terrier durante una pelea entre mascotas familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte de un hombre de 65 años identificado como M.D. conmocionó a Puerto Madryn, ciudad de la provincia de Chubut. Fue atacado por su propio perro de raza bull terrier mientras el animal peleaba con otras mascotas de la familia.

El episodio tuvo lugar en la calle Espora semanas atrás, cerca de las 19. Todo se desencadenó cuando al menos tres perros del mismo grupo familiar protagonizaron una violenta riña entre ellos, lo que generó una situación de tensión al interior de la vivienda.

En el primer intento por poner fin al conflicto, los hijos de la familia lograron separar a los animales, según reportó el medio local Diario Jornada. La calma, no obstante, duró muy poco.

Pasados unos minutos, el abuelo de los jóvenes decidió intervenir. Fue entonces cuando uno de los perros lo atacó y le propinó una mordedura en el muslo izquierdo. A pesar de la gravedad de la herida, la víctima pudo regresar al interior del domicilio por sus propios medios.

La profusa hemorragia tornó su situación irreversible. Poco después sufrió una descompensación severa y murió antes de recibir asistencia médica de emergencia.

Al día siguiente por la mañana se conocieron los primeros resultados de la autopsia, que aportaron detalles clave sobre la causa del fallecimiento. Según la información de ADN Sur, el informe pericial determinó que la mordedura seccionó la arteria femoral y desencadenó una hemorragia masiva. La pérdida de sangre resultó letal y la muerte sobrevino en cuestión de minutos tras la lesión.

La fiscal de turno, Ivana Berazategui, asumió la coordinación de las actuaciones judiciales para esclarecer las circunstancias del hecho. Personal policial y de criminalística se presentó en el lugar para recolectar testimonios y efectuar las pericias correspondientes.

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