Mundo

El Senado de Estados Unidos rechazó limitar los poderes de guerra de Donald Trump en Irán

La última votación en la Cámara alta volvió a negar restricciones al Ejecutivo, pese a un resultado ajustado y un debate marcado por posiciones divididas entre republicanos y demócratas sobre la intervención militar en el extranjero

Guardar
Google icon
El Senado de Estados Unidos rechazó por séptima vez una resolución para limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump en el conflicto con Irán. (REUTERS/Kylie Cooper)
El Senado de Estados Unidos rechazó por séptima vez una resolución para limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump en el conflicto con Irán. (REUTERS/Kylie Cooper)

El Senado de Estados Unidos rechazó por séptima vez una resolución para limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump en el conflicto con Irán, en la votación más ajustada desde que comenzó la guerra hace más de diez semanas. La medida, impulsada por el senador demócrata Jeff Merkley de Oregón, falló por 50 votos contra 49.

Por primera vez desde el inicio del conflicto —a finales de febrero—, la senadora republicana Lisa Murkowski de Alaska votó a favor de frenar la guerra. Se sumaron a ella los también republicanos Susan Collins de Maine y Rand Paul de Kentucky, quienes ya habían respaldado resoluciones anteriores en el mismo sentido. Del lado demócrata, el senador John Fetterman de Pensilvania fue el único miembro de su partido en oponerse a la medida.

PUBLICIDAD

La votación del miércoles fue la primera desde que venció, a comienzos de mayo, el plazo de 60 días que establece la Ley de Poderes de Guerra de 1973 —aprobada tras la guerra de Vietnam— para que el Ejecutivo obtenga autorización del Congreso. Los demócratas sostienen que Trump opera en abierta violación de esa norma desde el 1 de mayo.

La administración rechaza esa interpretación. En una carta al Congreso, la Casa Blanca argumentó que las hostilidades habían “concluido” tras el alto el fuego acordado con Teherán en abril, lo que —según el Ejecutivo— habría detenido el conteo del plazo legal. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reafirmó esa postura ante los legisladores esta semana al asegurar que Trump posee “todas las autoridades necesarias”, incluso para reanudar los ataques militares sin consultar al Congreso.

PUBLICIDAD

Murkowski cuestionó abiertamente ese argumento durante una audiencia con Hegseth el martes. Al referirse al bloqueo naval de puertos iraníes y al despliegue de tropas y buques en la región, la senadora afirmó: “No parece que las hostilidades hayan concluido”.

La moción impulsada por el demócrata Jeff Merkley fracasó por un solo voto, en el margen más estrecho desde el inicio de la guerra.
La moción impulsada por el demócrata Jeff Merkley fracasó por un solo voto, en el margen más estrecho desde el inicio de la guerra.

El senador Tim Kaine de Virginia, quien ha liderado la estrategia demócrata de forzar votaciones semanales, advirtió antes del recuento: “Habrá un día —y creo que podría ser pronto— en que este Senado le diga al presidente: ‘Detenga esta guerra’”. Tras la derrota, reiteró el compromiso de su partido: “Vamos a forzar esta votación cada semana hasta que el Senado diga que no deberíamos estar en guerra”.

Merkley señaló que percibe una “erosión del apoyo, erosión del entusiasmo y un aumento del escepticismo” entre los republicanos respecto al conflicto. Reconoció, no obstante, que la administración había “complicado” el debate al declarar pausado el reloj legal con el alto el fuego.

El senador republicano John Curtis de Utah —quien ha dicho que no apoyará financiamiento para la guerra sin una autorización explícita del Congreso— votó en contra de la resolución por considerarla un esfuerzo poco “serio”. Collins criticó la falta de una estrategia clara: “Me parece que ha habido un plan diferente, casi a diario, para lidiar con este problema”, en referencia a los intentos de la administración por reabrir el Estrecho de Ormuz, vía marítima por la que transitan petróleo, fertilizantes y otros recursos.

Por primera vez desde febrero, la republicana Lisa Murkowski de Alaska se sumó a sus pares Collins y Rand Paul en el apoyo al freno del conflicto.
Por primera vez desde febrero, la republicana Lisa Murkowski de Alaska se sumó a sus pares Collins y Rand Paul en el apoyo al freno del conflicto.

El conflicto, que ha entrado en su día 75, ha disparado los precios globales de la energía, agotado reservas de armamento de precisión del Pentágono y generado incertidumbre sobre la preparación militar del país. Los costos de la guerra se estiman en más de USD 29.000 millones, según cifras citadas en el debate legislativo.

El senador republicano Mike Rounds de Dakota del Sur planteó que ambas ramas del gobierno deberían negociar directamente sus responsabilidades constitucionales compartidas, en lugar de recurrir a votaciones de poderes de guerra o impugnar el conflicto ante los tribunales. La Ley de Poderes de Guerra ha sido históricamente difícil de hacer cumplir, dado que los tribunales suelen abstenerse de intervenir en disputas entre el Congreso y el Ejecutivo sobre acción militar.

La cúpula republicana mantuvo su respaldo al conflicto. El líder de la mayoría, el senador John Thune de Dakota del Sur, argumentó que la votación era inoportuna mientras Trump se encuentra en Pekín para una cumbre con el presidente chino Xi Jinping. El senador John Barrasso de Wyoming, segundo en la jerarquía republicana, sostuvo desde el pleno que “la economía de Irán está en soporte vital” y que la iniciativa demócrata busca únicamente socavar al presidente.

Incluso si una resolución de poderes de guerra lograra superar el Senado, enfrentaría obstáculos en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, y Trump la vetaría con certeza. Los demócratas también estudian incorporar restricciones al conflicto durante el debate sobre la legislación anual de autorización y financiamiento de las fuerzas armadas.

(Con información de AFP y AP)

Temas Relacionados

Senado de Estados UnidosIránPoderes de GuerraConflicto MilitarMedio OrienteGuerra en Medio OrienteSenadoDonald TrumpEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Israel lanzó nuevos ataques en el Líbano: al menos 12 muertos

Equipos de rescate retiraron cuerpos calcinados y la violencia se extendió hasta Sidón y Tiro

Israel lanzó nuevos ataques en el Líbano: al menos 12 muertos

El alto representante para Gaza advirtió que el desarme de Hamas es imprescindible para avanzar con la reconstrucción

La figura nombrada por la Junta de Paz manifestó en una conferencia que, sin la entrega de armas por parte de los grupos armados, la restauración de infraestructuras y servicios básicos en ese territorio no podrá avanzar

El alto representante para Gaza advirtió que el desarme de Hamas es imprescindible para avanzar con la reconstrucción

La premio Nobel Narges Mohammadi necesitará meses de cuidados tras desmayarse en una prisión iraní

Una angiografía reveló que dos de sus arterias principales presentan una obstrucción significativa y que su enfermedad vascular ha empeorado considerablemente desde la última vez que se le practicó este procedimiento

La premio Nobel Narges Mohammadi necesitará meses de cuidados tras desmayarse en una prisión iraní

Rusia lanzó 800 drones contra 20 regiones de Ucrania en uno de sus ataques más masivos de la guerra: seis muertos

Además, decenas resultaron heridas en un bombardeo que se extendió durante horas sobre Kiev, Lviv y Odesa. Zelensky advirtió que el objetivo de Moscú es “sobrecargar las defensas aéreas”

Rusia lanzó 800 drones contra 20 regiones de Ucrania en uno de sus ataques más masivos de la guerra: seis muertos

El enigma del Ursa Major: el buque ruso hundido que podría haber transportado reactores para Corea del Norte

El hundimiento del carguero ruso en aguas del Mediterráneo desató una investigación internacional por la posible presencia de tecnología nuclear a bordo

El enigma del Ursa Major: el buque ruso hundido que podría haber transportado reactores para Corea del Norte
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El PSOE llama masivamente a los andaluces con mensajes que arrancan como supuestas citas médicas del SAS y terminan pidiendo el voto para María Jesús Montero

El PSOE llama masivamente a los andaluces con mensajes que arrancan como supuestas citas médicas del SAS y terminan pidiendo el voto para María Jesús Montero

Imputaron al hermano de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

“Me muero” de Natalia Jiménez cumple 20 años: esta es su relación con la cultura mexicana

Pemex confirma fallecimiento de un trabajador tras incidente en la Refinería Salina Cruz

Actividad del Popocatépetl hoy: el volcán registró 51 emisiones este miércoles 13 de mayo

INFOBAE AMÉRICA

Dengue avanza en Panamá con más casos semanales, hospitalizaciones y muertes

Dengue avanza en Panamá con más casos semanales, hospitalizaciones y muertes

Estado dominicano ordena retirar equipos privados de hospitales públicos y asume control total de la gestión hospitalaria

Extradición de ciudadano nicaragüense reactiva alertas sobre estructuras delictivas que operan a lo largo del corredor centroamericano

Especialistas afirman que el hantavirus no representa riesgo de contagio en El Salvador y llaman a la población a mantener la calma

Israel lanzó nuevos ataques en el Líbano: al menos 12 muertos

ENTRETENIMIENTO

Patrick Brammall enfrenta duras críticas por su personaje en ‘El diablo viste a la moda 2′: así reaccionó su esposa

Patrick Brammall enfrenta duras críticas por su personaje en ‘El diablo viste a la moda 2′: así reaccionó su esposa

La triste noticia que golpea a Sharon Stone: murió su hermano mayor a los 74 años

La película “Michael” rompe récords y supera los USD 570 millones en la taquilla mundial

‘Ahsoka 2′ ya tiene fecha de estreno: casi cuatro años de espera para ver la segunda temporada de la serie de Star Wars

Demi Moore vuelve a desatar preocupación por su apariencia en el festival de Cannes