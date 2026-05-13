El Senado de Estados Unidos rechazó limitar los poderes de guerra de Donald Trump en Irán

El Senado de Estados Unidos rechazó por séptima vez una resolución para limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump en el conflicto con Irán. (REUTERS/Kylie Cooper)

El Senado de Estados Unidos rechazó por séptima vez una resolución para limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump en el conflicto con Irán, en la votación más ajustada desde que comenzó la guerra hace más de diez semanas. La medida, impulsada por el senador demócrata Jeff Merkley de Oregón, falló por 50 votos contra 49.

Por primera vez desde el inicio del conflicto —a finales de febrero—, la senadora republicana Lisa Murkowski de Alaska votó a favor de frenar la guerra. Se sumaron a ella los también republicanos Susan Collins de Maine y Rand Paul de Kentucky, quienes ya habían respaldado resoluciones anteriores en el mismo sentido. Del lado demócrata, el senador John Fetterman de Pensilvania fue el único miembro de su partido en oponerse a la medida.

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La votación del miércoles fue la primera desde que venció, a comienzos de mayo, el plazo de 60 días que establece la Ley de Poderes de Guerra de 1973 —aprobada tras la guerra de Vietnam— para que el Ejecutivo obtenga autorización del Congreso. Los demócratas sostienen que Trump opera en abierta violación de esa norma desde el 1 de mayo.

La administración rechaza esa interpretación. En una carta al Congreso, la Casa Blanca argumentó que las hostilidades habían “concluido” tras el alto el fuego acordado con Teherán en abril, lo que —según el Ejecutivo— habría detenido el conteo del plazo legal. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reafirmó esa postura ante los legisladores esta semana al asegurar que Trump posee “todas las autoridades necesarias”, incluso para reanudar los ataques militares sin consultar al Congreso.

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Murkowski cuestionó abiertamente ese argumento durante una audiencia con Hegseth el martes. Al referirse al bloqueo naval de puertos iraníes y al despliegue de tropas y buques en la región, la senadora afirmó: “No parece que las hostilidades hayan concluido”.

La moción impulsada por el demócrata Jeff Merkley fracasó por un solo voto, en el margen más estrecho desde el inicio de la guerra.

El senador Tim Kaine de Virginia, quien ha liderado la estrategia demócrata de forzar votaciones semanales, advirtió antes del recuento: “Habrá un día —y creo que podría ser pronto— en que este Senado le diga al presidente: ‘Detenga esta guerra’”. Tras la derrota, reiteró el compromiso de su partido: “Vamos a forzar esta votación cada semana hasta que el Senado diga que no deberíamos estar en guerra”.

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Merkley señaló que percibe una “erosión del apoyo, erosión del entusiasmo y un aumento del escepticismo” entre los republicanos respecto al conflicto. Reconoció, no obstante, que la administración había “complicado” el debate al declarar pausado el reloj legal con el alto el fuego.

El senador republicano John Curtis de Utah —quien ha dicho que no apoyará financiamiento para la guerra sin una autorización explícita del Congreso— votó en contra de la resolución por considerarla un esfuerzo poco “serio”. Collins criticó la falta de una estrategia clara: “Me parece que ha habido un plan diferente, casi a diario, para lidiar con este problema”, en referencia a los intentos de la administración por reabrir el Estrecho de Ormuz, vía marítima por la que transitan petróleo, fertilizantes y otros recursos.

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Por primera vez desde febrero, la republicana Lisa Murkowski de Alaska se sumó a sus pares Collins y Rand Paul en el apoyo al freno del conflicto.

El conflicto, que ha entrado en su día 75, ha disparado los precios globales de la energía, agotado reservas de armamento de precisión del Pentágono y generado incertidumbre sobre la preparación militar del país. Los costos de la guerra se estiman en más de USD 29.000 millones, según cifras citadas en el debate legislativo.

El senador republicano Mike Rounds de Dakota del Sur planteó que ambas ramas del gobierno deberían negociar directamente sus responsabilidades constitucionales compartidas, en lugar de recurrir a votaciones de poderes de guerra o impugnar el conflicto ante los tribunales. La Ley de Poderes de Guerra ha sido históricamente difícil de hacer cumplir, dado que los tribunales suelen abstenerse de intervenir en disputas entre el Congreso y el Ejecutivo sobre acción militar.

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La cúpula republicana mantuvo su respaldo al conflicto. El líder de la mayoría, el senador John Thune de Dakota del Sur, argumentó que la votación era inoportuna mientras Trump se encuentra en Pekín para una cumbre con el presidente chino Xi Jinping. El senador John Barrasso de Wyoming, segundo en la jerarquía republicana, sostuvo desde el pleno que “la economía de Irán está en soporte vital” y que la iniciativa demócrata busca únicamente socavar al presidente.

Incluso si una resolución de poderes de guerra lograra superar el Senado, enfrentaría obstáculos en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, y Trump la vetaría con certeza. Los demócratas también estudian incorporar restricciones al conflicto durante el debate sobre la legislación anual de autorización y financiamiento de las fuerzas armadas.

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(Con información de AFP y AP)