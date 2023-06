Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos celulares

La aplicación hace cambios constantemente y ciertos celulares no los soportan. (Unsplash)

Cada mes sale una lista de teléfonos móviles que se quedan sin acceso a WhatsApp. Una situación que se da producto del avance de la tecnología y los requerimientos de seguridad, dejando a un grupo de usuarios sin poder hablar con sus familiares y amigos a través de la aplicación de mensajería.

Esta es una situación que no solo afecta la plataforma de Meta, sino que sucede con otras apps por sus constantes actualizaciones y la elección de teléfonos no se hace de forma deliberada, por el contrario, el acceso se limita porque no cumplen ciertas características.

El motivo por el que la aplicación deja de funcionar es principalmente porque el sistema operativo ya no es compatible con la nueva versión de WhatsApp, que va actualizándose periódicamente, añadiendo funciones y corrigiendo fallas de seguridad.

En este momento el límite está en la versión 4.1 de Android, la 11 de iOS y la 2.5.0 de KaiOS, es decir que todos los celulares que no tengan un sistema operativo superior a estos no podrá ejecutar la aplicación de mensajería.

Estas versiones corresponden a teléfonos que tienen 10 o más años de antigüedad, por lo que su software ya no cuenta con los requisitos mínimos que necesita la plataforma de Meta para operar, ya que hay que tener en cuenta que las actualizaciones no solo se incluyen funciones concretas para los usuarios, sino que se fortalece la seguridad de la app y técnicamente el celular no está en condiciones de ofrecer ese respaldo.

Muy seguramente quiénes tengan uno de los dispositivos que ya no cuentan con acceso a WhatsApp, han notado que no solamente tienen problemas para abrir esta aplicación, sino que hay otras características que no funcionan de la mejor manera. Esto se da porque todo el ecosistema del teléfono va quedando desactualizado y no tiene cómo procesar los requerimientos.

Una situación que sucede en otros dispositivos como los computadores. Por ejemplo, con el tiempo Microsoft deja de dar soporte a los ordenadores que tengan sistemas operativos antiguos, porque la tecnología avanza más rápido que otros sectores y lo que hace 10 años era la gama más alta, con el tiempo baja a la última parte de la lista.

Qué soluciones hay a este problema

Si en un celular deja de funcionar WhatsApp quiere decir que en el corto plazo perderá más funciones, rendimiento y capacidad en la batería. Por lo que la solución más efectiva es cambiar de teléfono, para tener un dispositivo acorde a las versiones más recientes.

En ese caso lo mejor es hacer una copia de seguridad de la aplicación de mensajería para no perder los chats individuales y grupales. Un proceso que se hace de la siguiente manera:

1. Abrir WhatsApp.

2. Ir a Ajustes.

4. Abrir la opción de ‘Chats’.

4. Seleccionar luego la opción de la Copia de seguridad.

5. Dar clic en realizar copia ahora.

6. Esperar que se realice el proceso, que puede durar 30 minutos más o menos.

7. La copia de seguridad comenzará a subirse a la cuenta de Drive asociada a Google.

Esta es una solución que necesita de una inversión, pero es la más segura, porque en internet se pueden encontrar versiones no oficiales de WhatsApp que seguirán dando acceso a la plataforma, pero se corren muchos riesgos, ya que no cuentan con el respaldo de Meta y no tienen las condiciones de seguridad adecuadas para cuidar la información que se comparte. Los problemas pueden escalar al punto de perder la cuenta o ser bloqueado.