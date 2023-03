El escáner 3D de Apple para obtener datos de salud en tiempo real

Mediante una patente, la empresa tiene un plan para recolectar más datos de salud de los usuarios. (Unsplash)

Apple patentó una tecnología similar a Touch y Face ID llamada “Dispositivos electrónicos con circuitos de análisis de composición corporal”, que consiste en un escáner que crea una imagen desde la cabeza hasta los pies para obtener datos de salud.

Aunque también puede funcionar “mediante la captura de todo el cuerpo en un marco de imagen” o a través de “la captura de múltiples marcos de imagen de diferentes partes del cuerpo, como la cara, el cuello, la cintura o las piernas”.

El escaneo 3D funcionará de frente y de costado para tomar varias imágenes o videos donde se analizarán datos como la respiración.

Si bien esta tecnología es una patente y puede ser usada de diferentes maneras, Apple hace un fuerte enfoque en su implementación en la salud, ya que ayudaría a detectar diferentes condiciones del cuerpo.

“Por ejemplo, la forma de la frente de un usuario puede mostrar poca variación a medida que cambia la grasa corporal de un usuario. Mientras que las partes de las mejillas y el cuello pueden mostrar cambios detectables que se correlacionan directamente con cambios en la composición corporal”, aseguran en el documento.

Con la captura de las distintas partes del cuerpo, la herramienta podrá medir el peso, masa corporal, entre otros aspectos, para ofrecer opciones de dietas, ejercicios y recomendaciones en general para cada persona en específico.

Otro aspecto que destacan, es que toda la información que se recolecta también puede ser clave para estudios y análisis posteriores sobre salud y alimentación.

Al ser una patente no se sabe si esta tecnología va a llegar o no de forma oficial. Teniendo en cuenta que la empresa no menciona ningún dispositivo en particular o una integración a los productos que ya tiene en el mercado.

Sin embargo, no es la primera vez que desde Apple se hace un esfuerzo grande en proponer herramientas enfocadas a la salud. Además de los dispositivos de monitoreo, la compañía inició un plan para crear sus propios centros médicos que funcionarán gracias a los datos recolectados de esos productos, aunque por ahora ese proyecto está pausado.

Apple Watch medirá la glucosa

Apple investiga, para futuras versiones de los relojes inteligentes, la tecnología para que puedan medir la glucosa de la sangre. Esto con el propósito de que las personas que sufren de enfermedades como la diabetes.

Según Mark Gurman, uno de los analistas de Apple, la compañía está realizando avances realmente serios para poder introducir esta función en futuras versiones del Apple Watch.

El medidor de glucosa en la sangre funcionaría gracias al hardware diseñado por la empresa, desde sensores fotónicos, hasta chips basados en Apple Silicon. Según Gurman, Apple está desarrollando un chip de fotónica de silicio que utiliza espectroscopia de absorción óptica para iluminar diferentes capas de la piel y así poder conocer el valor de la glucosa.

Según datos entregados, en Estados Unidos una de cada diez personas tiene diabetes y suelen adquirir dispositivos que miden su nivel de azúcar, realizándose un pinchazo cada cierto tiempo.

Sin embargo, Apple estima que esta nueva actualización no llegaría en la serie 9, ya que siguen en las investigaciones, por lo que no se podrá ver este dispositivo en septiembre de 2023, cuando presente el iPhone 15.