Epic Games regalará dos juegos a sus seguidores; así podrá descargarlos

Epic Games, productora encargada del éxito de Fortnite y Rocket League no ha dejado de sorprender y consentir a sus seguidores en los últimos meses. Desde hace algún tiempo la empresa de videojuegos ha decidido poner todos los meses al menos dos de sus títulos a disposición del público, para que pueda acceder a estos de forma gratuita por un tiempo limitado.

En esta ocasión, los jugadores podrán hacerse con Speed Brawl, un videojuego en el que las carreras y las luchas son la diversión, o si prefieren los juegos de estrategia y supervivencia, pero en Marte, seguramente Tharsis será perfecto para ellos.

De acuerdo con la página web oficial de Epic Games, los juegos estarán disponibles desde este jueves hasta el próximo 23 de septiembre, cuando el regalo se desvanecerá. Además, la compañía recuerda que solo los gamers que cuenten con un perfil activo en la tienda virtual de Epic Games serán quienes tengan derecho a descargar los juegos; mismos que, aún después de cumplirse el plazo, seguirán de forma permanente en sus bibliotecas personales.

Foto: Captura de pantalla

¿Cómo descargar Speed Brawl y Tharsis?

Como se dijo anteriormente, lo primordial para gozar del beneficio de juegos gratuitos es tener una cuenta en Epic Games y por supuesto, descargar el programa oficial de la empresa en el computador.

Ahora bien, si aún no tiene una cuenta, solo deberá seguir estos sencillos pasos:

1. Abra la página web oficial de Epic Games, y busque en la esquina superior derecha el botón con el que se inicia sesión.

2. Debajo de este aparecerá una invitación a registrarse en la plataforma; dé clic en esta.

3. Inmediatamente saldrá una serie de opciones para poderse registrar: Facebook, Google, Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo y Apple o una cuenta de correo electrónico. Escoja la que prefiera.

4. Según la opción escogida, la página le solicitará una serie de requisitos. Siga cada uno de estos para crear su cuenta.

Finalmente, solo queda descargar el EpicInstaller que se puede encontrar también en la página, e instalarlo en el PC. Al culminar la instalación, solo espere que el programa arranque e inicie sesión. Ahora deberá ir a epicgames.com/store/es-ES/free-games y escoger el juego que desea. Siga las instrucciones que le muestre la página y después las que ofrezca el instalador en el programa de PC, ¡y listo!

Juegos de PS Plus y Xbox Live

Cabe recordar que Epic Games no es la única plataforma que permite descargar juegos gratuitos cada mes pues otras empresas como Sony, con su PlayStation Plus, o Microsoft con Xbox Live, también disponen de títulos free to play para los usuarios que cuentan con la suscripción de pago a estos servicios.

En el caso de PS Plus, los gamers podrán descargar los siguientes títulos, organizados según la consola en la que se puedan jugar:

PlayStation 5: Overcooked! All You Can Eat

PlayStation 4: Hitman 2 y Predator: Hunting Grounds

Al igual que el servicio de Sony, Xbox Live Gold (de Microsoft) contó con cuatro juegos que se podían bajar de forma gratuita, con tres de estos estrenándose este 16 de septiembre, mientras que el otro ya no se podrá descargar, pues iba hasta el día 15:

Xbox Series X/S y Xbox One: Warhammer: Chaosbane y Mulaka (disponible entre el 16 de septiembre y el 15 de octubre).

Xbox 360: Zone of the Enders HD (disponible solo hasta el 15 de septiembre) y Samurai Shodown II (disponible desde el 16 de septiembre y hasta finalizar el mes).

