Estas apps de juegos le permiten generar ingresos mientras se divierte

Los videojuegos se han vuelto parte fundamental de la cultura popular en todo el mundo, alcanzando, según cifras de DFC Intelligence, empresa especializada en el análisis de la industria de los juegos de video, un total de 3.100 millones de videojugadores en el planeta.

DFC también explica que ante la facilidad de obtención y la sencillez en su jugabilidad, son los títulos en dispositivos móviles a los que más se inclinan los gamers. Sin embargo, como ocurre, tanto en PC como en consolas (PlayStation, Xbox, Nintendo), es normal que en la mayoría de los juegos móviles los usuarios tengan que pagar para disfrutar de varias características no disponibles en las versiones gratuitas. Así, en caso de no contar con dinero suficiente para pagar por “paquetes extra”, simplemente disfrutan los modos free to play, sin ganar más que tiempo de diversión y ocio.

Ahora bien, ¿qué pasaría si en vez de simplemente pasar un buen momento jugando, se pudiese también ganar dinero mientras se divierte? Pues, esta situación ya no es una utopía, teniendo en cuenta que dos empresas colombianas decidieron hacerla realidad: VS Experience y Trimi.

En los últimos meses, aplicaciones como Kwai o TikTok decidieron implementar un modelo de negocio en el que pagan cierta cantidad de dinero a sus usuarios por cada video que vean dentro de sus respectivas plataformas. En el caso de los emprendimientos colombianos, se usa la misma estrategia, solo que en vez de ver videos, el dinero se genera por cada reto que se juegue dentro de las mismas. Es decir, dinero automático por simplemente jugar.

VS Experience

En el caso de VS Experience, Sebastián Gallo, CEO de Entertainment Experience SAS, empresa encargada de la app, contó en entrevista con Infobae, que este software tiene como base una “competencia cotidiana que se da en diferentes ámbitos: gaming, deportes, habilidades, conocimientos, momentos cotidianos como viajar en transporte público, pasear las mascotas, etc.”

Sin embargo, a diferencia de otro tipo de plataformas, en esta “los usuarios pueden hacer de su pasión, su riqueza”, por medio de la competición gratuita en la que los videojugadores podrán ganar “Billetes Versus”, una moneda virtual que se puede canjear por “dinero real, consolas de videojuegos, celulares, vehículos, entre otros”.

“Para participar en los retos la gente no tiene que inscribirse”, añadió Gallo, recordando que también existe la opción de suscribirse a las opciones premium con los que cuenta la app para así gozar de diferentes beneficios dentro de la plataforma.

“¿Cuál es la diferencia de quien tiene suscripción a quién juega y participa completamente gratis? Es la cantidad del premio. Todo el que participe gratis puede ganarse desde 5 mil pesos (1,3 dólares) hasta máximo 20 mil pesos (5 dólares), según el reto. Mientras que el que tiene la suscripción puede ganar mucho más; hasta veinte veces más, porque el premio puede llegar desde doscientos mil (51 dólares) hasta 500 mil pesos (129 dólares) dependiendo de este”.

Por otra parte, explicó que en el e-commerce (comercio electrónico), es decir la tienda digital que existe en la plataforma, “las transferencias bancarias que se soliciten, quien tenga la suscripción, le llegan por el doble del valor. Es decir, quien quiera retirar 500.000 pesos por los ‘n’ “billetes versus” que quisiera canjear, le van a llegar no 500 mil sino un millón de pesos (259 dólares) por tener la suscripción”.

No obstante, para el CEO de VS Experience este nuevo proyecto se trata también de una oportunidad de impactar socialmente a la comunidad, invitándola a hacer de su pasión su riqueza.

“Actualmente solamente los deportes oficiales o los competidores oficiales son los que generan riquezas con los e-sports, por lo que queremos llevar toda esta liga a todas las personas (…) Estamos incluso llegando a la cotidianidad y premiando a la gente por lo que ella hace y le gusta”, añadió Gallo.

Trimi

En cuanto a la segunda aplicación, la Trivia Millonaria, o Trimi, también promete dinero a sus usuarios, solamente por responder algunas preguntas al estilo de ‘¿Quién quiere ser millonario?’. En este caso, la app gratuita creada por Julián Villamizar y Gabriel Villarreal, premia a los participantes por el simple hecho de demostrar conocimiento.

“La dinámica consiste en responder 10 preguntas, cada una en 10 segundos, sobre categorías como deporte, entretenimiento, arte, ciencia y actualidad; quien las acierte todas correctamente, se convierte en ganador. Si son varios ganadores, el sistema reparte el premio entre ellos”, explicó Villamizar.

Así, con preguntas como: ¿Cuántas caras tiene un cubo?, ¿En qué ciudad nació Carlos Vives?, ¿Cuál fue el primer pueblo en Colombia en declarar su independencia? o ¿Dónde está ubicado el Valle del Cocora?, esta aplicación entrega cada noche, de lunes a viernes, premios superiores a 300 mil pesos colombianos (77 dólares), sin invertir dinero y solo respondiendo de forma correcta a los 10 cuestionamientos que la plataforma presenta.

Ahora bien, de acuerdo con sus creadores, la idea es que en un futuro cercano se pueda crear una modalidad ‘VIP’, “que les cobrará a los usuarios por participar en un juego cuya recompensa en dinero es considerablemente superior a la actual, pero siempre conservando la modalidad de la competencia”.

Así, desde que salió al aire, Trimi ya cuenta con un total de 50 mil descargas, la presencia de más de 7 mil personas jugando de forma simultánea en su plataforma, y una cifra de mil usuarios premiados. Por su parte, desde su lanzamiento en julio de este año, VS Experience ya cuenta con más de mil personas registradas, de las cuales 200 ya cuentan con una suscripción premium.

En este caso, se espera que para el próximo año esta empresa se convierta en el segundo unicornio colombiano, después de Rappi, que obtuvo dicho título en 2018. De acuerdo con Statista, una empresa especializada en datos de mercado e información sobre los consumidores, se considera como ‘unicornio’ a cualquier empresa “startup de propiedad privada que tiene una valoración actual de mil millones de dólares estadounidenses o más”, punto que le permite ingresar al negocio de la bolsa de valores en el mundo.

“Nosotros empezamos desde julio una ronda de financiación que va hasta el próximo año y más o menos en este momento la empresa está avaluada entre mil seiscientos y mil ochocientos millones de dólares. Entonces, en teoría, técnicamente con los contratos que hemos firmado ya somos ‘unicornio’, pero sólo cuando ya cerremos y hagamos todo el promedio de la ronda financiación, ahí si lo hacemos certificar”, finalizó Sebastián Gallo.

