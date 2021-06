Cómo abrir dos cuentas de WhatsApp Web en el computador al mismo tiempo

WhatsApp Web es la forma de conectarse a la aplicación durante el trabajo en el PC. Foto: POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA WHATSAPP

En febrero pasado, WhatsApp cumplió doce años desde su lanzamiento, en 2009. Desde entonces, se ha convertido en la app de mensajería más importante del mundo, permitiendo que las personas puedan conectarse con el resto del mundo, sin necesidad de nada más que un celular.

Sin embargo, para facilitar la vida de sus usuarios y mejorar su productividad mientras trabajan o estudian, desde hace varios años WhatsApp incluyo una versión para computador denominada “WhatsApp Web”, que permite que cualquier persona traslade su sesión del celular al PC.

Entre las ventajas de esta versión web se encuentra la facilidad de escribir por medio de un teclado físico, además de que representa una opción para “deshacerse” del móvil por unos momentos, y manejar toda la información desde el computador.

Asimismo, se pueden utilizar todas las herramientas con las que cuenta un smartphone: escribir en chats privados o en grupos, compartir todo tipo de contenido (imágenes, videos, audios, documentos) y hasta hacer llamadas o videollamadas usando los recursos de hardware del computador.

No obstante, muchas personas tienen más de una cuenta de WhatsApp, cada una de ellas en un celular diferente. En la mayoría de estos casos, uno de los perfiles corresponde a una cuenta corporativa, por lo que muchas veces se hace necesario tener los dos teléfonos a la mano para ocuparse de los temas personales y de los empresariales al mismo tiempo. Pero, ¿qué hacer en el caso de la web?

Si el teléfono se queda sin batería se desconectará automáticamente el Whatsapp Web.

Para lograr tener las dos cuentas abiertas a la vez en un mismo ordenador existe una forma que, aunque no es muy complicada de hacer, tampoco es muy conocida entre los usuarios de esta red social. Solo hay que seguir estos sencillos pasos que Infobae trae para usted:

Cabe recordar que, para hacer uso de este “truco”, no hay que descargar ningún programa o aplicación en el computador, evitando así, tal vez, instalar un malware que ponga en riesgo la información personal que guarda en su ordenador. Solo se necesita de su navegador (Chrome, Firefox, Edge, etc.), y cerciorarse de que este cuente con la herramienta de ‘Ventana Incógnita’.

1. Abra ‘WhatsApp Web’ en su navegador y escanee el código QR que aparece en pantalla, con la opción con la que dispone la app en su celular. Así iniciará sesión para la primera cuenta.

2. Después, para poder vincular la cuenta del segundo celular, solo hay que iniciar la sesión de incógnito que se puede abrir, en la mayoría de los casos, con la combinación de las teclas Ctrl + Mayús +N.

3. Adentro de esta ventana ya solo queda repetir el primer paso, pero esta vez con el perfil del segundo móvil.

De esta forma podrá gozar de los beneficios de tener abierta, tanto su cuenta personal como la corporativa en su computador, al mismo tiempo y sin ninguna clase de inconveniente.

Cabe recordar que, la ventana de incógnito funciona como una “web alterna” al navegador normal, por lo que al momento de cerrarse, toda la información (historial, cookies, claves o sesiones) será eliminada. Por esto es importante no cerrar la ventana hasta que esté seguro de que no necesita más el WhatsApp Web en esta. Sin embargo, no existe mayor problema en caso de que, por error, se cierre: solo hay que abrir un nuevo espacio de incógnito e iniciar una nueva sesión.

Ahora es momento de probar este “truco” y mejorar su productividad durante su tiempo de conexión en el PC.

