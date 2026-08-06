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Lavadora vs. lavadora secadora: qué diferencias hay y cuál te conviene elegir según fabricantes

Las diferencias pasan por duración de ciclos, gasto energético y capacidad real de secado, con modelos combinados que suman comodidad en hogares pequeños

Esta secadora usa un nuevo sistema que ahorra hasta el 70% de la energía que otros electrodomésticos similares. (Samsung)
Lavadora o lavadora secadora, claves para elegir según consumo, espacio y tiempo - (Samsung)
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La elección entre una lavadora y una lavadora secadora se ha convertido en una decisión clave para quienes buscan eficiencia, ahorro de espacio y un mejor manejo de la ropa en casa. Los fabricantes destacan diferencias fundamentales en consumo energético, capacidad, tiempo de uso y funcionalidad que pueden influir en la elección del electrodoméstico más adecuado según cada necesidad.

Este tema importa hoy porque, en un contexto de hogares más pequeños y tarifas energéticas en constante cambio, la optimización del consumo y la comodidad marcan la pauta en las tendencias de electrodomésticos. Entender cómo funcionan y qué ventajas ofrece cada opción permite tomar una decisión informada y evitar gastos innecesarios a largo plazo.

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¿Qué diferencias hay entre una lavadora y una lavadora secadora?

Vista de un lavadero con lavadora y secadora blancas apiladas, gabinetes de madera clara, un fregadero negro, una ventana y un jarrón con flores.
Las lavadoras secadoras ganan terreno por ahorro de espacio, pero elevan el gasto al secar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una lavadora tradicional está diseñada exclusivamente para el lavado de prendas. Su ciclo suele tardar alrededor de una hora y, según fabricantes como Kalley, LG y Samsung, el consumo energético depende del tipo de ciclo seleccionado y la frecuencia de uso. En cambio, la lavadora secadora integra en un solo equipo la función de lavado y secado, permitiendo realizar ambos procesos de manera consecutiva y sin necesidad de manipular la ropa entre ciclos.

La principal ventaja de la lavadora secadora es la comodidad: se puede lavar y secar la ropa en un solo paso, ideal para espacios reducidos o para quienes buscan simplificar tareas domésticas. No obstante, esta funcionalidad adicional implica ciertas diferencias relevantes en consumo y duración de los ciclos.

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Consumo energético: ¿qué gasta más?

Los fabricantes coinciden en que, si se utiliza únicamente la función de lavado, el gasto de una lavadora secadora es similar al de una lavadora convencional. El aumento significativo ocurre cuando se emplea el ciclo completo de lavado y secado, ya que el proceso de secado requiere más potencia y tiempo.

Vista lateral de una persona metiendo ropa oscura en una lavadora blanca con la puerta abierta, en una habitación con luz cálida y una ventana al fondo.
Fabricantes señalan que el consumo es parecido al lavar, aunque el ciclo completo sube por el uso prolongado de resistencia, con tiempos que pueden extenderse varias horas según carga, programa y nivel de humedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, una lavadora secadora típica puede utilizar una resistencia de 1200W para el secado, lo que puede extender el ciclo total hasta seis horas dependiendo de la cantidad de ropa y la configuración elegida. El ciclo de secado es el que más energía consume, ya que implica generar calor durante un periodo prolongado. En comparación, una lavadora tradicional puede completar su ciclo en cerca de una hora y con un consumo energético más acotado.

Capacidad y eficiencia

Otro aspecto relevante es la capacidad de carga. Los modelos de lavadora secadora suelen tener una capacidad de secado menor que la de lavado, por lo que no siempre es posible secar toda la carga en un solo ciclo. Esto puede obligar a dividir la ropa en tandas, lo que repercute tanto en el tiempo como en el consumo energético.

La eficiencia también varía según el modelo y la tecnología incorporada. Algunas marcas han implementado sistemas de bajo consumo, sensores de humedad y programas inteligentes para optimizar el gasto energético y minimizar el impacto ambiental.

Ventajas de cada opción

Lavadora de carga frontal color acero inoxidable con panel digital, ropa clara visible en el tambor y vaso dosificador en un lavadero con gabinetes blancos.
Sensores y programas inteligentes buscan reducir el consumo en lavadoras secadoras modernas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavadora:

  • Menor consumo energético si solo se requiere lavado.
  • Ciclos más cortos y mayor capacidad de carga en modelos estándar.
  • Menor costo inicial y mantenimiento más sencillo.

Lavadora secadora:

  • Comodidad de lavar y secar en un solo equipo, ideal para espacios pequeños.
  • Solución práctica para quienes no pueden tender ropa al aire libre o en climas húmedos.
  • Ahorro de tiempo y esfuerzo en la manipulación de prendas entre ciclos.

Qué conviene elegir según el uso y el espacio

La elección depende de varios factores: el tamaño del hogar, la frecuencia de lavado, el clima local y el presupuesto disponible. Para quienes lavan grandes volúmenes de ropa o buscan minimizar el gasto energético, la lavadora tradicional sigue siendo la opción más eficiente. En cambio, la lavadora secadora es la mejor alternativa para departamentos pequeños, climas lluviosos o rutinas con poco tiempo.

Consejos para optimizar el uso y ahorrar energía

  • Seleccionar programas eco o de bajo consumo en ambos equipos.
  • No sobrecargar la lavadora ni la secadora para garantizar un desempeño eficiente.
  • Aprovechar las horas valle de tarifa eléctrica, si están disponibles.
  • Mantener el equipo limpio y realizar el mantenimiento indicado por el fabricante.

Elegir el electrodoméstico adecuado, según las recomendaciones de los fabricantes y las necesidades del usuario, permite optimizar recursos, ahorrar energía y facilitar las tareas del hogar.

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