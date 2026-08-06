Zulma Lobato fue hallada en situación de calle en Entre Ríos: intentan contactar a familiares o amigos

Zulma Lobato, encontrada en situación de calle en Paraná. Enrique Ríos (Crédito Canal 9 stream)

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Zulma Lobato fue encontrada en situación de calle en la ciudad de Paraná. Con 67 años, había sido desalojada recientemente de su vivienda en Buenos Aires. Su estado de vulnerabilidad y la respuesta de las autoridades locales abren interrogantes sobre el trasfondo de su caso y la memoria colectiva que aún la rodea.

La noche del miércoles, personal del área de Desarrollo Humano del Municipio de Paraná halló a Zulma Lobato en la vereda del hospital San Martín. La mujer se había trasladado desde la zona de la Terminal y fue observada en condiciones de calle, con signos de desorientación tanto en tiempo como en espacio. El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, en declaraciones a Ahora, confirmó que fue derivada a un dispositivo municipal de atención, donde comparte alojamiento momentáneo con unas 12 personas y tres niños.

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La preocupación inmediata de las autoridades es el estado de salud de Lobato. Para evaluar su situación, un equipo interdisciplinario de especialistas en salud, género y asistencia social interviene desde el primer momento. Además, se busca establecer contacto con familiares o amigos, con el objetivo de facilitar un acompañamiento adecuado y, eventualmente, una solución habitacional más estable.

La situación actual de Zulma tiene raíces en una serie de eventos recientes. Cerca de un mes antes de ser hallada en Paraná, la artista había difundido un pedido de ayuda a través de redes sociales, relatando su desalojo en Buenos Aires. En un video publicado en la cuenta de Jazmín Salinas, conocida como “La Cuerpo”, Lobato expresó: “Me desalojaron, estoy en la calle y perdí todo”.

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Zulma Lobato en Paraná

Tras ese episodio, Lobato explicó que se encontraba temporalmente en casa de su amiga Jazmín, pero solicitaba ayuda para reunir fondos con el fin de alquilar una habitación y recuperar sus pertenencias. “Necesito la ayuda de los medios para ver si la gente deposita en mi alias y puedo conseguir una habitación para tener todas mis cosas”, fue su mensaje.

Cuando fue ubicada en Paraná, Lobato solo llevaba consigo unas bolsas de consorcio con ropa y medicamentos. Contó que había logrado ingresar al hospital para bañarse y lavar algunas prendas, una muestra clara de la precariedad de su situación. “Hace cuatro días que no me bañaba y tenía toda la ropa sucia”, contó. En ese momento, estaba acompañada por una mujer y un hombre que también viven en la calle en la zona de la Terminal y el hospital San Martín.

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El equipo municipal que intervino en el caso destacó su confusión al momento del hallazgo. La artista no pudo explicar con claridad cómo había llegado a Paraná.

Zulma Nélida Dekleva nació el 8 de diciembre de 1958, irrumpió en la escena pública argentina en 2009. Su aparición en el ciclo televisivo conducido por Anabella Ascar en Crónica TV marcó el inicio de un fenómeno mediático de gran alcance. La personalidad magnética y el estilo disruptivo de Lobato captaron la atención de la audiencia de manera inmediata, consolidándola como un ícono de la cultura popular digital.

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Detrás de la popularidad mediática, su vida estuvo atravesada por circunstancias adversas. En los últimos años, sufrió un violento asalto en la vía pública que le dejó secuelas graves en la visión. Este hecho agravó su situación de vulnerabilidad y marcó un punto de inflexión en su vida cotidiana y su capacidad de autonomía.

Sumado a los problemas de salud, enfrentó el desalojo de su vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, lo que la llevó a perder la mayoría de sus pertenencias y a depender de la solidaridad de amistades para cubrir necesidades básicas. El episodio reciente en Paraná, donde fue hallada en situación de calle, representa la manifestación más cruda de un proceso de deterioro social y personal que viene arrastrando desde hace tiempo.

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