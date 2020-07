“Primera vez que me paran en un control desde que empezó la pandemia y me falla la app Cuidar”, se quejó esta mañana el usuario @AguS_SL en Twitter. “¿Por qué la aplicación #Cuidar no funciona? ¿A alguien más le pasa?, se preguntó @pampi_luna. “A mí tampoco me funciona. Recién me paró un control y no pude acreditar mi desplazamiento”, le respondió Carlos Alegre. Si se bucea en distintas plataformas, abundan varias quejas similares.