“Para que mi abuela y todos los adultos mayores en la misma situación puedan usar la tecnología de forma autónoma, voy a crear apps diseñadas para ellos, incluyendo Cuídalos. Surgió porque he notado que hay muchos adultos mayores solos por la calle, y me generó cierta preocupación el pensar que pasaría si se perdieran en la calle o tuvieran una emergencia de la cual no se den cuenta las personas en su entorno. Si tienen familiares o amigos que se preocupan por ellos, se les informaría con la app por SMS, mail o con la app sobre la situación", dice.