¿Por qué pasa esto? Si yo me pongo a levantar pesas y a ejercitarme todos los días, al cabo de un año mis bíceps van a ganar mucha fuerza. Y esa fuerza nueva me va a servir para muchas tareas y no solamente para levantar pesas. Me será más sencillo subirme a un árbol, empujar un auto o levantar una valija pesada.