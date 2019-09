Existen dos sitios, como Have I been Pawned o Firefox Monitor donde se compilan los casos de filtraciones que viene ocurriendo hace años. Se puede ingresar el mail (sólo el correo, no hay que ingresar clave ni ningún otro dato adicional) para ver si esa dirección está en alguna de las tantas fugas de datos que hubo a lo largo de los años. Google, por su parte, lanzó hace poco Password Checkup, una herramienta que alerta al usuario sobre vulneraciones de este tipo, pero, en este caso, se requiere la instalación de una extensión en el navegador de Chrome.