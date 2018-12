–El concepto de "ciber" se puso de moda porque suena lindo, entonces todo se llama ciberdelito, ciberdelincuente, ciberatacante, cibervíctima, ciberseguro. La ciberseguridad es un concepto un poco diferente a la seguridad informática o a la seguridad de la información, que es la seguridad más allá de lo que yo controlo, es la seguridad incluso fuera de lo que pasa alrededor mío. Entonces, cuando se habla de ciberdelito, estamos hablando de cometer un delito en particular que está dentro del ámbito "ciber", informático. Pero ciberseguridad no es equivalente a ciberdelito. En ciberseguridad puede ser que yo me proteja de un error involuntario, de otra persona que no quiso cometer un delito sino que, por ejemplo, publicó un documento que no tenía que haber publicado, y lo subió a las redes sociales. La ciberseguridad te ayuda a protegerte, incluso contra debilidades propias, y no solamente contra ataques que hayan generado otros. El delito informático, que lo mencionan muchos como ciberdelito, en la Argentina está penado desde el año 2008, con la Ley 26.388 de delitos informáticos. Lo que hace esa ley es modificar el código penal e incluir los delitos informáticos, como un tipo penal de delito. Hasta ese momento nadie podía ir preso por un delito informático, a partir del 2008, sí. La particularidad es que las penas son muy chicas.