¿Qué pasaría si hubiera adversarios que, a propósito buscan corromper el sistema y no aprueban el bloque? Según Micali esto no debería ser un problema porque los jugadores del sistema se pueden reemplazar si se identifica una situación así. En ese sentido, dice que se trata de un protocolo más flexible. También subrayó que no habrá espacio para las bifurcaciones como ocurre en bitcoin.