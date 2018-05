"No usa datos y todo funciona a través de SMS. A su vez, no hace falta que el usuario tenga tarjetas de crédito ni cuenta bancaria y el uso del servicio es totalmente gratuito. El objetivo principal de Pim es lograr la inclusión financiera", subrayó Coca. Además, adelantó que pronto se podrá recargar la tarjeta SUBE y hasta pagar los servicios por este medio. Si bien no especificó cuándo ocurrirá esto, dijo que sucederá muy pronto y que ya se está avanzando en este sentido.