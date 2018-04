"En términos de rentabilidad, no tienen la capacidad para seguir creciendo a bajo costo", dice Grazel. Ése es uno de los desafío que enfrentan las fintech. Pero no es el único: en ocasiones sólo ofrece una línea de productos, están muy focalizadas en expandir su ventas en lo inmediato y no siempre logran sostener un plan a largo plazo para generar otros servicios y así continuar expandiéndose.